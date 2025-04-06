Ayvalık'ta 5. Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri Başlıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri'ne ev sahipliği yapacak. 11 Nisan'da başlayacak etkinliklerde eğitim, bilim, kültür, sanat konuları konuşulacak.

Ayvalık Belediyesi, Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri Atölye Kültür Sanat organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Bu yıl 11-13 Nisan arasında 5'incisi yapılacak etkinlik dizisinde Köy Enstitüleri deneyimi üzerinden eğitim başta olmak üzere bilim, kültür, sanat gibi konu başlıkları ele alınacak. Bu kapsamda 11 Nisan akşamı Pelin Batu ve Haluk Çetin'in sahne alacağı "Şiir Öykü Müzik" adlı dinleti vatandaşlarla buluşacak.

12 Nisan Gazeteci Murat Ağırel ile CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Komisyon üyesi İsmet Güneşhan'ın konuk olduğu "Köy Enstitüleri'nden Günümüze Milli Eğitim Politikamız" konulu panelin yanı sıra Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Düşük Şehir İhtimali" adlı oyun ücretsiz olarak yurttaşlar ile buluşacak.

13 Nisan ise gazeteci yazar Zeynep Oral ile Nesin Vakfı Yönetmeni ve Ressam Süleyman Cihangiroğlu'nun katılımıyla "Köy Enstitüleri'nin Kapatılmasının Kültür Dünyamıza Etkileri" adlı panel son gün etkinliği olarak final yapacak.

Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, ülkenin en önemli yazar, sanatçı ve bilim insanlarını her yıl Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde ilçede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirrerek, Ayvalık'ın çok önemli bir kültür şehri olmasına gayret gösterdiklerini söyledi.

Her yıl Köy Enstitüleri ile simgeleşmiş bir isim adına ithaf edilen etkinlik dizisi bu yıl öğretmen, gazeteci ve yazar Dursun Akçam adına gerçekleştirilecek.

Dursun Akçam kimdir?

1945'te girdiği enstitüyü 1950'de bitirdi. Önce Kars'ın Oluklu köyünde, bir yıl sonra kendi köyünde olmak üzere Kars yöresinde 1956'ya, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümüne girinceye kadar öğretmenlik yaptı. 1958'de Ardahan Ortaokuluna Türkçe öğretmeni olarak atandı, orada bir yıl kaldı, askerliğini yedeksubay öğretmen olarak Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak tamamladı. 1960-63 arasında Kırıkkale Lisesi ve Keskin Ortaokulunda öğretmenlik yaptı.

"Analarımız" adlı röportajı ile Milliyet gazetesinin Ali Naci Karacan ödülüne, Haley isimli öyküsüyle 12. Antalya Festivali Sanat Ödülü'ne, Kanlı Derenin Kurtları adlı eseriyle 1976 TDK Roman Ödülü'ne layık görüldü.

12 Mart döneminde Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesince tutuklandı ve TÖS davasında yargılandı. 8 yıl 10 ay hapse mahküm edildiyse de Yargıtay sürecinde beraat etti ve bu süre içinde hep açığa alınmış durumda kaldı. Daha sonra Ankara Atatürk Lisesi'ne atandı ve oradan İncesu Ortaokuluna sürgün edildi. 12 Eylül'de yurtdışına çıkmak zorunda kaldı ama yazma azmi sürdü. 11 yıl ülkesine dönemedi. Daha sonra Kuşadası'na yerleşti. Edebiyatçılar Derneği'nce Onur Ödülü'ne değer görüldü (2003). 19 Eylül 2003'te vefat etti. Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK) kurucu üyesiydi.

Varlık, Yeni Ufuklar, Demet, Köy ve Eğitim, İmece, Pazar Postası, Son Havadis, Dünya, Milliyet, Cumhuriyet, Akşam, Vatan, Yön, Devrim, Türk Dili, Forum, Milliyet Sanat, Yeni Toplum, Demokrat Dergi ve gazetelerinde yazıları ve öyküleri yayımlandı.