Azerbaycan'dan Barış Anlaşması Şartları - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Barış Anlaşması Şartları

Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile barış anlaşmasının imzalanması için anayasada değişiklik ve AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesini talep etti.

12.04.2025 20:46
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BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile barış anlaşması imzalanması için "Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesi" ve "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesi"nin şart olduğunu söyledi. ???????

Bayramov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda kendi topraklarını 30 yıllık işgalden kurtardıktan sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için fırsat doğduğunu belirten Bayramov, Güney Kafkasya'ya barışın gelmesi için imkan oluştuğunu ifade etti.

Bayramov, Azerbaycan'ın 2021'de Ermenistan'a düşmanlık sayfasını kapatmayı önerdiğini, bu çağrının yaklaşık 1 yıl yanıtsız kaldığını söyledi.

2022'nin ilk aylarında barış anlaşmasının 5 temel ilkesini Ermenistan'a sunduklarını ifade eden Bayramov, aynı yılın ekim ayında iki ülke arasında barış müzakerelerinin başladığını anımsattı.

Bayramov, barış anlaşmasının ilk taslak metninin de Azerbaycan tarafından yazıldığını ve Ermenistan'a sunulduğunu belirterek, müzakerelerin yaklaşık 2,5 yıl sürdüğünü dile getirdi.

Yaklaşık 1 ay önce müzakerelerin tamamlandığını ve taslak metin üzerinde mutabakat sağlandığını hatırlatan Bayramov, şöyle devam etti:

"Bu metnin imzalanmasını mümkün kılacak ilave konular da var. Bu konuları müzakereler devam ederken Ermenistan'a ve sürece ilgi duyan diğer ülkelere de bildirmiştik. Giderilmesi gereken önemli etkenler var. Bunlardan en önemlisi, Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı iddiaların bulunmasıdır. Bu devam ettiği sürece barış anlaşmasının imzalanması mümkün değildir. Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesi vazgeçilmez şarttır."

Bayramov, Azerbaycan'ın bir diğer şartının da 1990'lı yıllarda Karabağ sorununun çözümü için kurulan AGİT Minsk Grubu ile ilgili olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"AGİT Minsk Grubu 30 yıl boyunca hiçbir sonuç elde edemedi. Bugün artık Karabağ sorunu çözüldü. Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır. Ermenistan da bunu kabul ediyor. Bu durumda Ermenistan'ın Minsk Grubunun devam etmesi hususunda sürekli çaba sarf etmesi bizde sorular uyandırıyor. Biz ısrarla Minsk Grubunun feshedilmesini talep ediyoruz ve bekliyoruz. Barış anlaşmasının imzalanmasını bu iki önemli etken belirleyecek. Artık top Ermenistan'da."

"Başta Türkiye olmakla birlikte dost ülkelerin desteği sayesinde Batı'nın planları iflas etti"

AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya'nın üstlendiğini, bu 3 ülkenin sorunun çözümü için hiçbir fiili adım atmadığını belirten Bayramov, şöyle dedi:

"İşgali sonlandırması için Ermenistan'a hiçbir baskı yapmadılar. İşgalciye de işgal mağduruna da aynı mesajı verdiler. 2. Karabağ Savaşı ile sorun çözüldükten sonra 30 yıldır hiçbir faaliyet göstermeyen bu Batı ülkeleri Azerbaycan'a baskı yapmaya başladı. Kendi toprak bütünlüğünü sağladığı için Azerbaycan'ı cezalandırmak çabasına giriştiler. Bunların başında Fransa ve bizzat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde müzakereler yaparak Azerbaycan'ı cezalandırmak istediler. Avrupa Birliği'nde Azerbaycan'a yaptırım çabasında bulundular. Fakat hiçbirinde başarılı olamadılar. ABD'de de demokratların iktidarında Ermenistan'a destek verdiklerini gördük."

Bayramov, Batı'nın Ermenistan'dan yana tutum sergilediğini, Azerbaycan'ın ise adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "30 yıl boyunca işgalciye hiçbir şey söylemediler, Azerbaycan kendi toprak bütünlüğünü temin ettiğinde cezalandırmaya ve baskı yapmaya çalıştılar. Fakat yürüttüğümüz bağımsız dış politika, başta kardeşimiz Türkiye olmakla birlikte dost ülkelerin desteği sayesinde Batı'nın planları iflas etti." diye konuştu.

"Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimiz Azerbaycan'ın desteğinden emin olabilirler"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerine de değinen Bayramov, KKTC ile çok sıcak ve sıkı kardeşlik ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan'a ziyaretler gerçekleştirdiğini, parlamentolararası dostluk grubunun olduğunu dile getiren Bayramov, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) gözlemci üye statüsünde bulunduğunu kaydetti.

Bayramov, sözlerini şöyle tamamladı:

"KKTC'nin TDT kapsamındaki faaliyetlerini bundan sonra da destekleyeceğiz. Konuya daha geniş bakarsak, sorunun, KKTC ve Kıbrıs Rum kesiminin eşit haklara sahip olması şeklinde çözümü önemlidir. Her iki halkın hakları adil şekilde sağlanmalıdır. Tarihi, manevi ve uluslararası hukuk dahil tüm etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece bu şekilde çözüm bulunabilir. Biz bu konunun çözüm bulacağına eminiz. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimiz bu konuda her zaman Azerbaycan'ın desteğinden emin olabilirler."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan Barış Anlaşması Şartları - Son Dakika

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