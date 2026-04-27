Aziz İhsan Aktaş Davası... "Gizli Tanık Xyz49qp'den "Somut Bilgim Yok, Herkesin Bildiği Konuşulan Şeyler Bunlar" İfadesi

Haber: Esra TOKAT

(İSTANBUL) - İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının duruşmasında dinlenen gizli tanık "XYZ49QP", elinde somut deliller olmadığını belirterek, "Herkesin bildiği, konuşulan şeylerdir bunlar. Somut olarak işaret edebileceğim bir ihale söz konusu değildir. Aziz İhsan Aktaş, örgüt lideri olarak etkin pişmanlıktan faydalanmış ve böylece dediklerimiz doğrulanmıştır. Bir firmaya bir ihale verilecekse bir şekilde verilecektir. Spesifik olarak 'şu ihale şu firmaya şöyle verilir' şeklinde sunacağım bilgi yoktur" dedi.

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek, ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında açılan davanın görülmesine, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediliyor.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hazır bulundu.

Duruşmaya, geçtiğimiz celse tahliye edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri personeli Gülşah Ocak da katıldı.

İzleyici sıralarından "Beşiktaş sizi özledi" sesleri

Tutuklu sanıklar salona getirildiği sırada izleyici sıralarından Rıza Akpolat'a, "Rıza Başkanım kalbimiz sizinle", "Beşiktaş sizi özledi" diye seslenildi. Ayrıca geçtiğimiz celse serbest kalan isimlerle tutuklu sanıklar selamlaştı.

Tanıklar dinlendi

Duruşmada hazır edilen tanıklar dinlendi. İlk olarak dinlenen tanık, Hakkı Sinan Ekiz, "AUDİ aracı Fahri Aksoy'a satmıştım. O da zannedersem belediye başkanına vermiş aracı. Bektaş Yıldız'ı tanırım. Beni konuyla ilgili çağırdılar, sonra da seninle ilgili bir durum yok dediler. Benim bu olayla ilgili bir zararım yok. Şikayetçi değilim" dedi.

Tanık olarak SEGBİS üzerinden dinlenen Selçuk Ünal, "Alıp sattığım bir araç hakkında Savcı Bey çağırdı. Bu aracın devrini alıp aynı gün başka birine yaptım. Aracı hiç görmedim. Onları sordu" beyanında bulundu.

"Geçmişe dönük belediyenin borcu çok fazlaydı"

Tanık Aykut Durmaz da "31 Mart seçimlerinden sonra başkanımız Oya Tekin makama geldi. Devir teslim yapıldıktan sonra çok yoğun bir süreç başladı. Hem siyasi partilerden hem de sivil toplum kuruluşlarından ziyarete geldiler. 2-3 ay sonra borçlular, alacaklı olanlar gelmeye başladı, görüşmek istiyorlardı. Aziz İhsan Aktaş'ı tanımam. Alacaklılar önce Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne giderlerdi alacaklarını talep etmek için. Orada bir bağrışma ve saire olunca doğal olarak Başkanlık katına çıkmak isterlerdi. Yukarı çıkıp beklerlerdi. Başkanımız yoğunluktan görüşemese de kalemi görüşürdü. Geçmişe dönük belediyenin borcu çok fazlaydı. Tüm bu nedenlerden dolayı gergin bir dönemdi" dedi.

Oya Tekin söz alarak, tanık Durmaz'a, "Borca batık bir belediyeyi devraldığımızı söylemiştim. Seyhan Belediyesi içerisinde ve Seyhan'da borçluluk durumuna dair konuşmalar oluyor muydu?" diye sordu. Bunun üzerine Durmaz, "Evet konuşuluyordu. Ayrıca ödeme yapılmadığı için belediyede işçiler tarafından eylemler de yapılıyordu. Belediyenin borç yükünü herkes konuşuyordu. Belediyenin borçlu olduğunu herkes biliyordu" yanıtını verdi.

Gizli tanık XYZ49QP: "Somut olarak işaret edebileceğim bir ihale söz konusu değil"

Duruşmada daha sonra gizli tanık "XYZ49QP", SEGBİS ile duruşma salonuna bağlandı. Görüntüsü buzlanan ve sesi uygulama ile değiştirilen gizli tanık "XYZ49QP", şunları söyledi:

"Ben daha önce Savcılıkta ifademi sunmuştum. Alican Abacı, Bahar Aksoy ve Aziz İhsan Aktaş'ı anlatmıştım. Aziz İhsan Aktaş, örgüt lideri olarak etkin pişmanlıktan faydalanmış ve böylece dediklerimiz doğrulanmıştır. Belediye içindeki bütün kokuşmuş yapıyı belgeleriyle ortaya çıkarmıştır. Beşiktaş Belediyesi'nde Rıza Akpolat'ın dahilinde ihalelerde yolsuzluk yapılır. Bu işi organize edenler Fahri Aksoy'tur. Fahri Aksoy, Alican Abacı isimli belediye başkanın özel kalemi ile irtibatlıdır. Hatta Alican'ın düğününü Fahri Aksoy ve o dönem iş yapan müteahhitler yapmıştır. Belediye içindeki bütün ihaleleri, rüşvet çarkları bu şekilde dönmektedir. Tekrar ediyorum, Aziz İhsan Aktaş'ın vermiş olduğu etkin pişmanlık beyanlarıyla da kanıtlanmıştır. Fahri Aksoy, bazı ihalelerin kendisine verilmesi için kendine yakın isimlerle çalışmak istemiştir. Bunlardan birisi Mehmet Mandacı isimli şahıstır. İhaleler zaman zaman doğrudan temin yoluyla yapılır. Buradaki maksat rant elde etmektir. Belediyeyi yöneten Rıza Akpolat değil, Ali Rıza Başkandır diye düşünüyorum. Rıza Akpolat acemi olduğu için belediyeyi yönlendiren Ali Rıza başkandır (Ali Rıza Yılmaz)"."

Bir sanık avukatının, "Somut deliller nelerdir?" sorusuna gizli tanık, "Bunları sunmam mümkün değildir. Somut olarak işaret edebileceğim bir ihale söz konusu değildir. Herkesin bildiği, konuşulan şeylerdir bunlar. Aziz İhsan Aktaş'ın beyanları kanıtlamıştır bu söylediklerimi. Rıza Akpolat çok deneyimli bir başkan olsaydı zaten burada sanık olarak yargılanmazdı" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı sordu, gizli tanık "Şu ihale şu firmaya şöyle verilir şeklinde sunacağım bilgi yoktur" dedi

Gizli tanık, Mahkeme Başkanı'nın, "Spesifik olarak vereceğin bir örnek var mı ihaleler hakkında?" şeklindeki sorusu üzerine de "Bir firmaya bir ihale verilecekse bir şekilde verilecektir. Spesifik olarak şu ihale şu firmaya şöyle verilir şeklinde sunacağım bilgi yoktur" cevabını verdi.

Duruşmaya bir saat ara verildi.