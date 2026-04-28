"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" Davası… Oya Tekin'in Avukatı: "Burada Olsa Olsa Aziz İhsan Aktaş Tarafından İşlenen Kara Para Aklama Suçu Vardır"

Haber: Esra TOKAT

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in avukatı Enver Baltürk, "Burada ne rüşvet ne de irtikap suçu vardır. Burada olsa olsa Aziz İhsan Aktaş tarafından işlenen kara para aklama suçu vardır. Bu yüzden savunma yapmayı zul görüyorum. Müvekkilimin de beraat edeceği muhakkak yargılama sonucunda. Ancak tutukluluk artık cezalandırmaya dönüşmüştür müvekkilim açısından. Bu yüzden müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyorum" dedi. Duruşmaya yarın sabah devam etmek üzere ara verildi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümüne CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de izleyici olarak katıldı.

Rüşvete aracılık etme suçundan yargılanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kuzeni Can Zafer Yaman'ın avukatı savunma yaptı. Yaman'ın avukatı, "Benim müvekkilim araç satış bedelini almakla yargılanıyor. Benim müvekkilim üçüncü evre kanser hastasıyken Aktaş'ın keyfiyetine bağlı ifadesi nedeniyle günlerce küflü nezarette kaldı ve kanser ilaçlarına ulaşamadı. Dördüncü evre ise kanserdi. Aziz İhsan Aktaş'ın kurgu dolu, olmayan hayali beyanlarından başka dosyada hiçbir şey bulunmamaktadır" beyanında bulundu.

Tevsii tahkikat talebi

Kadir Aydar'ın avukatı, mütalaadan sonra esasa ilişkin daha detaylı savunma yapacaklarını ifade etti ve "Tevsii tahkikat talebinde bulunuyoruz. Müvekkilim iki binanın satışına ilişkin yargılanıyor. Savcılık bu dairelerin bedelini 15 milyon TL tespit etti. Muhtemelen bu tespiti basit bir internet aramasıyla yapılmış. Satışın yapıldığı tarihte detaylı şekilde binanın değerinin tespit edilmesini istiyoruz. Bizim almadığımız bir meblağ söz konusu ancak iddianamede aldığımız söyleniyor. Bunun tespiti de ancak taleplerimizin kabul edilmesiyle olur. Tevsii tahkikat talebimizi yineliyoruz" diye konuştu.

Rüşvete aracılık etme suçundan yargılanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın babası Mustafa Aydar'ın avukatı da daha önce savunma yaptıklarını ve bu savunmayı tekrar ettiklerini ifade ederek, "Biz de tevsii tahkikat talebini yineliyorum. Bu dairelerin satışının yapıldığı tarih için tespit edilmesi gerek" dedi.

"Müvekkilim kendinden emin ve bir suç işlemediğini biliyor"

Rüşvete aracılık etme suçundan yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin'in avukatı da savunmasında şunları kaydetti:

"Ayaküstü bir görüşmede 1 milyon dolar gibi bir parayı müvekkilime verdiğini söylüyor Aziz İhsan Aktaş. Ayrıca o gün farklı bankalardan çektiğini söylüyor. Bir defa dövizle bu kadar yüksek miktarda paranın çekilebilmesi için bankaya 24 saat önce haber vermek gerek. Dekont gösteriyor ancak dekont olması bu paranın benim müvekkilime verildiğini kanıtlamaz. Aziz İhsan Aktaş kaç defa burada kendisi söyledi Oya Tekin'den randevu istediklerini ama görüşemediklerini. Görüşmeden nasıl rüşvet hakkında konuşuluyor? Öte yandan iddianame de yargılama için hukuki bir iddianame değil. Benim müvekkilim tarafından bir kez bile Aziz İhsan Aktaş aranmamış, hep kendisi aramış. Oya Tekin ile zaten hiç görüşme yok. Oluşmayan bir suç var ortada. Müvekkilim en başından itibaren olduğu gibi her şeyi anlattı, samimi. Aziz İhsan Aktaş ile de görüştüğünü reddetmedi, isterse ederdi ama etmedi. Çünkü müvekkilim kendinden emin ve bir suç işlemediğini biliyor. Yarından sonra 11 ay tamamlanıyor. Bu artık kişinin güvenliğinin ve özgürlüğünün ihlali anlamını taşımaktadır. Beraatini talep ediyoruz müvekkilimin."

"Parayı ortaya koymadan salt bir iddia ile bu şekilde suç yaratamazsınız"

Oya Tekin'in avukatı Enver Baltürk ise savunmasında şu beyanlara yer verdi:

"Soruşturma sürecinde gizli tanıklar dinlenmemişken savcılık müzekkere yazmış ve İstanbul'daki CHP'li belediyelere ilişkin ihalelerin belgeleri istenmiş. Müvekkilimin Aziz İhsan Aktaş ile tek bir görüşme kaydı dahi yok. Biz, suçsuzluğumuzu ispat etmeye çalışıyoruz. Aleyhimizde maddi bir delil yok ama kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Parayı ortaya koymadan salt bir iddia ile bu şekilde suç yaratamazsınız. Parayı bulamadığınız anda bu suçu ispatlayamazsınız."

"İddianamede soyut kabul üzerinden bir suçlama yapılmış"

Belediyenin geçmiş dönemden borcu var. Belediyeyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da ziyaretler oluyor ve herkes alacağını istiyor. Ancak kasa boş. Kötü niyetle alınmış etkin pişmanlık ifadesinde belli şablonlar var. İddianamede soyut kabul üzerinden bir suçlama yapılmış ve müvekkilim bu yüzden tutuklandı.

"Burada ne rüşvet ne de irtikap suçu vardır"

Parayı çeken, çektiren sanık değil. Şirketin sahibi olduğu kişi şirketin sahibi olduğunu kabullenmiyor. Ama benim müvekkillerim yargılanıyor. Dekontlar ve dekontlarda yazan tarihlere göre yapılan çakışmalarla insanlar ilk defa yargılanıyor. Bu Türkiye'de ilk. Herhangi bir bankadan para çeken birisi dekontunu alıp gelse ve 'ben 5 yıl önce para çekip şu kişiye vermiştim bu da dekontu' derse bunun ispatını nasıl yapabiliriz? Bunu hiç kimsenin ispatlama şansı yok.

Burada ne rüşvet ne de irtikap suçu vardır. Burada olsa olsa Aziz İhsan Aktaş tarafından işlenen kara para aklama suçu vardır. Bu yüzden savunma yapmayı zul görüyorum. Müvekkilimin de beraat edeceği muhakkak yargılama sonucunda. Ancak tutukluluk artık cezalandırmaya dönüşmüştür müvekkilim açısından. Bu yüzden müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyorum."

"'Ben duydum' denilen tanıklıklarla insanlar cezaevinde tutuklu"

Oya Tekin'in bir diğer avukatı Baran Yeltekin de, "Gizli tanıklar hep 'ben duydum' dediler ifadelerinde. Bu tanıklıklarla cezaevinde tutuklu insanlar var. Müvekkilim yönünden bizim sorumlu tutulduğumuz eyleme geldiğimizde Aziz İhsan Aktaş, 'Ben Ankara'da Celal Tekin ile konuştum ve 1 milyon dolar verdim. Aynı gün benim ve akrabalarımın şirketine ödemeler yapıldı' diyor. Biz en başından beri fiziki olarak bu parayı aynı gün çekmenin imkansız olduğunu kanıtladık. Buna rağmen müvekkilim aylardır tutuklu. Kaçma şüphesi olmayan müvekkilimin 11 ayın ardından ivedilikle serbest bırakılmasını talep ediyorum" beyanında bulundu.

"Müvekkilime isnat edilen suçlardan ceza verilse bile zaten yatarını geçti"

Rüşvete aracılık etme suçundan yargılanan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'in avukatı da müvekkilinin İstanbul'da okuyan oğlunu ziyaret ettiği sırada çektiği paraların suç olarak isnat edildiğini ifade etti ve "Böyle bir şey olabilir mi? Müvekkilim 65 yaşında 4 torun sahibi, prostat hastası. Duruşmalara gelmiyor iki gündür rahatsızlığı yüzünden çünkü yarım saatte bir tuvalete gidiyor" dedi. Zenger'in para verdiği söylenen kişilerle bir ortak bazının da olmadığını kaydeden avukat, "Biz müvekkilimin sonunda beraat edeceğini düşünüyoruz ama müvekkilime isnat edilen suçlardan ceza verilse bile zaten yatarını geçti. Müvekkilimin 4 buçuk 5 ay fazladan yatıyor. İsnat edilen suçla ilgili tek tutuklu kendisi. Bunu izah edemiyoruz müvekkilimize. Tahliye taleplerimizin bu yüzden reddi bizde de müvekkilimde de yıkıma neden oluyor. 20 kişilik koğuşta 60 kişi kalıyor. Müvekkilimin artık serbest bırakılması lazım. Bir an önce tahliyesini istiyoruz" talebinde bulundu.

Duruşmada tutuksuz sanık Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın avukatı Sertaç Köse savunma yaptı. Köse, Karalar hakkında dosyada herhangi bir delil olmadığını ifade etti ve "Hakediş ödemelerini düzenli alan bir şirket var. Bunu delilleriyle sunduk. Hakediş ödemelerini alan düzenli bir şirketin, hakediş ödemelerini düzenli almak için rüşvet vermesi gerçek dışıdır. Müvekkilime isnat edilen iddialar sürekli değiştirilmiştir süreçte. Bu yüzden bu durum adil yargılanma hakkının da ihlalini ortaya koymaktadır. İsnat edilen suçlamaları reddediyoruz ve müvekkilimin beraatini talep ediyorum" beyanında bulundu.

