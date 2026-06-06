Baba, Oğlunu Kurtarmak İçin Gölde Kayboldu - Son Dakika
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Baba, Oğlunu Kurtarmak İçin Gölde Kayboldu

Baba, Oğlunu Kurtarmak İçin Gölde Kayboldu
06.06.2026 22:25
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İznik'te emekli polis memuru Sinan Çağlayan, oğlu Y.Ç.'yi kurtarmak isterken boğuldu.

BURSA'nın İznik ilçesinde birlikte girdikleri gölde oğlu Y.Ç.'nin (8) çırpındığını fark edip, kurtarmak isteyen emekli polis memuru Sinan Çağlayan (52), suda kayboldu. Y.Ç., çevredeki vatandaşlarca kurtarılırken, Sinan Çağlayan'ın ise suda cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İznik Gölü sahilinde yaşandı. Eskişehir'den İznik'e gelen emekli polis memuru Sinan Çağlayan, oğlu Y.Ç. ile birlikte göle girdi. Bir süre sonra suda yüzmekte güçlük yaşayan Y.Ç., çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen Sinan Çağlayan, dalgalara yenik düşüp ve suda kayboldu. Olayı görüp, koşarak göle giren vatandaşlar, Y.Ç.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.Ç., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayın ardından suda kaybolan baba Sinan Çağlayan'ı bulmak için ekipler gölde çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından baba Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Sinan Çağlayan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çağlayan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, İznik, Baba, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba, Oğlunu Kurtarmak İçin Gölde Kayboldu - Son Dakika

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