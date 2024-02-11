Bahçeli: Bugünkü CHP yönetimi, PKK'nın eline geçmiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi Türkiye muhaliflerinin esaretine girmiştir, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerede" dedi.
Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bahçeli, "Ankara'nın hızını yavaşlatanlarla oyalanacak halimiz kalmamıştır. Yavaş yavaş bu kentimizin enerjisini sömürenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tıpkı kutup yıldızı gibi parlamasını, milli birliğin ve kardeşliğin timsali olmasını arzuladığımız başkentimizin hak ettiği, layık olduğu; tarihine, kültürüne ve sosyal dokusuna yakışan bir mevkiye ulaşması hepimizin görevidir. DEM'lenmiş CHP'nin perdesi kapanmalıdır" dedi.
'5 YILDA ANKARA'YA ÇİVİ ÇAKILMADI'
Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'da herhangi bir çalışmasının olmadığını öne süren Bahçeli, "5 yılda Ankara'ya çivi çakılmamıştır. Altyapı sorunu bir türlü çözülememiştir. Kutuplaşma ve kargaşadan başka bir şey görülmemiştir. Yollar, köprüler, tüneller kaderine terk edilmiştir. Ulaşım hizmetleri aksamış, trafik yoğunluğu daha da artmış, maalesef vatandaşlarımızı çileden çıkarmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçim kampanyaları döneminde başkenti yüzüstü bırakmıştır. Sözde cumhurbaşkanı yardımcılığına heveslenen bu şahıs, Ankara'ya hüsran yaşatmış, nasıl bir koltuk meraklısı olduğunu, çıkarlarının peşinden nasıl koştuğunu ispatlamıştır. Algı belediyeciliği, istismar belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, yalan belediyeciliği, riya belediyeciliği iflas etmiştir" diye konuştu.
'CUMHUR İTTİFAKI MÜHRÜNÜ VURACAK'
31 Mart'ta Ankara'nın belini doğrultması gerektiğini kaydeden Bahçeli, "Sadece Ankara'yı düşünen, sadece Ankara'yı kalbinde taşıyan, sadece Ankara için çalışıp üreten, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip sevinciyle sevinen, Türk ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle kenetlenen bir belediyecilik vizyonu başkentimizi inanıyorum ki şaha kaldıracaktır. İşte o büyükşehir belediye başkan adayımız da Sayın Turgut Altınok'tur. Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır. Gölbaşı'ndan Etimesgut'a, Polatlı'dan Ayaş'a, Kalecik'ten Keçirören'e, Kahramankazan'dan Yenimahalle'ye, Sincan'dan Beypazarı'na, Çankaya'dan Mamak'a, Çamlıdere'den Çubuk'a, Elmadağ'dan Evren'e, Güdül'den Haymana'ya, Akyurt'tan Bala'ya, Altındağ'dan Nallıhan'a, Kızılcahamam'dan Pursaklar ve Şereflikoçhisar'a, Ankara'nın tamamına Cumhur İttifakı mührünü vuracaktır" dedi.
'MERKEZİ YÖNETİMLE YEREL YÖNETİM TEK SES OLACAK'
Ankara'nın son 5 yılını kayıp bir dönem olarak nitelendiren Bahçeli, şöyle dedi: "Kayıp yıllar Allah'ın izniyle son bulacak. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses, tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülüğe, bölücülere, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak. Hem demlenip hem milliyetçi olmak imkansızdır. Hem demlenen CHP'de bulunup hem ülkücülük iddiasını dillendirmek şiddetli bir çelişki; aynı şekilde şehitlerimize, gazilerimize, vatan ve milletimizin mukadderatına karşı duruştur. Gün, birleşme günüdür. Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır. Cumhur İttifakı'nın yüreği herkesi kucaklamaya yetecektir. CHP'ye oy veren kardeşlerim, oyalanmayın, yalanlara kanmayın, istismara aldanmayın. Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi Türkiye muhaliflerinin esaretine girmiştir, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerede? Terör devletine onay veren CHP'dir. Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp, belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı" dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Suat Kılıç ve İzmir için Cemil Arıkan aday olarak seçildi. Erbakan, gençlere drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, belediyelerin LGBT etkinliklerine ve içki harcamalarına eleştiri getirdi.
Son Dakika › Güncel › Bahçeli: Bugünkü CHP yönetimi, PKK'nın eline geçmiştir - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?