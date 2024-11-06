Bakan Bak KYK yurtları hakkında konuştu

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NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarının kapasitesi ve öğrencilerin barınma sorunları hakkındaki sorulara; "4 milyon 135 bin öğrenci örgün öğretimde. Öğrencilerimizin yüzde 60'ından fazlası kendi ilinde kalıyor ve onların yurt talebi yok, olmuyor. Zaten sistem bunun dışında başvuran öğrencileri yerleştiriyor. O yüzden, ifade ettiğimiz gibi, 4 milyon öğrenci için 2 milyon yurt ihtiyacı söz konusu değil" yanıtını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, bu yıl Paris'te düzenlenen olimpiyatlarda hiç altın madalya alınamamasına yönelik gelen eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Gönül altın madalya almak ister. Gönül isterdi ki daha fazla başarılı olalım"

"Olimpiyatlara katılan 101 sporcu. Hepsi buraya madalya kazanmak için gidiyor. Yıllarca hazırlanıyorlar. Kadın sporcularımızın sayısı da fazlaydı. Herkes orada altın madalya kazanmak istiyor. Jenerasyon değişimi olan bazı branşlar da dahil olmak üzere altın madalya alamadık. Ama özellikle branş sayısının artması, daha önce hiç yer almadığımız final yüzü görmediğimiz branşlarda final yapmamız. Olimpiyat kotası bile alamadığımız jimnastikte, bu olimpiyatta iki final yaptık. Bunlar önemli, bunları göz ardı etmemek lazım. Tabii ki istediğimiz sonuçlara ulaşamadık. Paralimpik sporcuların göz ardı edilmesi de çok doğru değil. 6 tane altın, 10 gümüş, 12 bronz madalya aldılar. Paralimpik sporcularda müthiş bir yaşam ve mücadele azmi var. Sporcuların aldığı altın madalyalar çok kıymetli. Tabii ki gönül altın madalya almak ister. Hiç adını duymadığımız branşlarda final yapıyoruz, madalyalar geliyor. Gönül isterdi ki daha fazla başarılı olalım. Sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz. Onlar da oraya madalya almak için gidiyorlar, çaba gösteriyorlar."

"Spor Toto, 1 trilyonluk gelir elde etmiyor"

Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı hakkında "Spor Toto'nun öyle bir geliri yok. Bu ciroyla alakalı bir şey. Bu hasılat. O hasılatın yüzde 70'i KDV, yüzde 5'i şans oyunları vergisi. Spor Toto'ya kalan pay yüzde 4 civarında. Bayilere komisyon veriliyor. Kalan pay, Türk sporu için harcanıyor. Spor Toto, 1 trilyonluk gelir elde etmiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, beden eğitimi derslerinin sürelerinin az olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştüklerini söyledi. Bak saatlerin arttırılması gerektiğini kaydetti.

Bakan Bak, öğrenci kredi ve burslarına ilişkin şöyle konuştu:

"30 milyar 478 milyon lira öğrenci borcu silinmiş"

"Kredi borcunu geri ödemesindeki endeks ve gecikme faizi uygulaması 3 Kasım 2022'de kaldırıldı. 30 milyar 478 milyon lira öğrenci borcu silinmiş. Bir öğrencinin ödemeleri mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Bir de faiz kaldırıldı, öğrenci eğer çalışmıyorsa bildiriyor. O borcun bir yıl daha ödeme süreci erteleniyor. 2004 yılında 54 bin 724 öğrenciye burs verilirken 2024 yılı itibarıyla 629 bin 185 öğrenciye burs veriliyor. Her başvuran öğrenciye kredi veriyoruz."

Bakan Bak, KYK yurtlarına ilişkin soruları şöyle yanıtladı:

"İzmir ve Ankara'da yurtlarımıza başvuran öğrencilerimizin tamamını yerleştirdik"

"İzmir ve Ankara'da yurtlarımıza başvuran öğrencilerimizin tamamını yerleştirdik. İstanbul'da başvuran erkeklerin tamamı, toplamda kız öğrencilerin yüzde 94'ü yerleştirildi. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni kiraladığımız yurtlar da devreye girecek, İstanbul'da hiç yedek kalmayacak.

"Öğrencilerimizin yüzde 60'ından fazlası kendi ilinde kalıyor ve onların yurt talebi yok, olmuyor"

Yeni yatırımlar, projeler var. 2024 yılında 23 adet yurt sayısı kiralama yoluyla, kamulaştırmayla beraber katılmış, 2025'te ihale aşamasında olan yurt sayısı 40-42 adet, bunlardan 54 bin 450 yatak planlıyoruz. Yine, proje aşamasında olan yurtlarımız da var, onlar da 45 adet, onlardan da 44 bin yatak. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. 4 milyon 135 bin öğrenci örgün öğretimde, diğerleri açık öğretimde ve diğer alanlarda. Bakıyorsunuz YÖK'ten aldığımız rakamlara göre öğrencilerimizin yüzde 60'ından fazlası kendi ilinde kalıyor ve onların yurt talebi yok, olmuyor. Zaten sistem bunun dışında başvuran öğrencileri yerleştiriyor. O yüzden, ifade ettiğimiz gibi, 4 milyon öğrenci için 2 milyon yurt ihtiyacı söz konusu değil"

Bakan Bak'ın bu sözlerine, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Göndermiyor ki babası, fakirleştirdiğiniz için olmuyor" diye tepki gösterdi.

Bakan Bak, teknolojik destek verilen öğrencilere ilişkin "Bize başvuran teknolojik cihaz ve internet desteğinde 37 bin 345 öğrenciye 48 milyon 300 bin 590 lira bilgisayar desteği; 109.749 öğrenciye 430 milyon 884 bin 75 TL telefon desteği verilmiş; toplamda 480 milyon TL'lik bir teknolojik cihaz desteği verilmiş öğrencilerimize" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı 2025 yılı bütçeleri, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.