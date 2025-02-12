Bakan Bak: ÜNİDES Projesi Kapsamında 701 Projeye 41 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Bakan Bak: ÜNİDES Projesi Kapsamında 701 Projeye 41 Milyon TL Destek

Bakan Bak: ÜNİDES Projesi Kapsamında 701 Projeye 41 Milyon TL Destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ÜNİDES projesi kapsamında 80 ilden 998 proje için başvuru yapıldığını ve 701 projeye toplamda 41 milyon 441 bin 657 TL bütçe tahsis edildiğini açıkladı. Bakan, gençlerin toplumsal farkındalık ile projeler üretmelerinin önemine vurgu yaptı.

12.02.2025 13:23  Güncelleme: 13:30
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) projesi kapsamında 80 ilden 362 ulusal ve 636 yerel alınmak üzere 998 proje için başvuru yapıldı. 182 ulusal, 519 yerel proje olmak üzere toplam 701 projeye, 41 milyon 441 bin 657 TL bütçe tahsil edildi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın projeleri arasında bulunan ÜNİDES programı dahilinde, 2'inci dönem ÜNİDES başvurularında destek almaya hak kazanan 701 proje ile ilgili bilgilendirme yapmak için öğrenci topluluklarının başkanları ve üyeleri ile bir araya geldi. ÜNİDES projesi kapsamında 'ÜNİDES 2. Dönem Öğrenci Topluluk Temsilcileri Buluşması'nda 700 genç, hedeflenen projeler hakkında birbirleri ile istişare etme fırsatı da buldu. Bakan Bak, ÜNİDES projesinin üniversite öğrencileri ve öğrenci kulüpleri arasında büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, "Biz de bundan mutluyuz. Üniversitedeki öğrencilerimizin toplumsal farkındalık başta olmak üzere; bilimde, teknolojide, sporda, sosyal sorumluluk çerçevesinde kendilerinin bir araya gelerek kurdukları kulüpler vasıtasıyla sorumluluk almaları, projeler üretmeleri ve hayallerinin peşinde koşmaları bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

'701 PROJEYE 41 MİLYON 441 BİN 657 TL BÜTÇE TAHSİL EDİLDİ'

Bu dönemki başvurularda ÜNİDES kapsamında 80 ilden 362 ulusal ve 636 yerel alınmak üzere 998 proje için başvuru yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan Bak, "İlk toplantıyı yaptığımızda Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeydik. Orada topluluklarla beraberdik. İkincisini de şimdi yine tabloya baktığımız zaman da gerçekten öğrencilerimizin kulüplerimizin ilgisi giderek artıyor. Bu projelerden yapılan değerlendirme sonucunda 182 ulusal, 519 yerel proje olmak üzere toplam 701 projeye toplamda da 41 milyon 441 bin 657 TL bütçe tahsil edildi. Teknoloji hızı geliştiği için bilgiye ulaşmak çok kolay. Yapılan işlerin tanıtılması ve sosyal medya üzerinden paylaşılması veya ulaşılması inanılmaz bir güç. Bu gücü birleştirmek de çok önemli. Özellikle de gençlere benim tavsiyem, sivil toplum kuruluşları içerisinde almaları, sorumluluk almaları, toplumsal sorunlara yaklaşmaları, o toplumsal sorunları çözmek için oluşturan yapılar içerisinde bulunmalarıdır" dedi.

'GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ'Nİ DESTEKLİYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortak çalışmalar gerçekleştirdiği 'Genç Çiftçi Projesi'ni önemsediklerini aktaran Bakan Bak, "Tarım çok stratejik bir alan artık. Rusya, Ukrayna krizine baktığınız zaman dünya tahıl krizine girdi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir tahıl koridoru oluşturuldu ve Afrika başta olmak üzere pek çok ülkenin kıtlıkla veya işte açlıkla karşılaşmasını önüne geçilmiş oldu. Çok stratejik bir yapı. Dünyada iklim değişikliğiyle beraber tarım alanları daralıyor. Tarımı da artık teknolojiyi kullanarak verimin yüksek olduğu yapılar içerisinde yapmamız gerekiyor. Avrupa ölçeklerine baktığınız zaman tarımda çok güçlü bir ülkeyiz. Bunu daha da güçlendirmemiz lazım. Suyun verimli kullanılmasından tutun, toprağın dinlendirilmesine ve gübreleme sistemine kadar pek çok şeyi arkadaşlarımız kendi kulüplerinin yapısı içerisinde belki o bölgedeki çiftçilerimize, tarıma ilgi duyan insanlara anlatmaya çalışacaklar. Biz de Genç Çiftçi Projesini destekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Bak: ÜNİDES Projesi Kapsamında 701 Projeye 41 Milyon TL Destek - Son Dakika

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