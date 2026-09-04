Bakan Bayraktar 2035\'te 8-10 milyon elektrikli araç hedefini açıkladı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan "Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi Raporu" lansmanı programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de bu yeni dönemde elektrikleşmeye yüzde 100 inanıyoruz. 'Yeni enerji mimarinizde ne var?' derseniz, tek kelimeyle 'Elektrikleşme' derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde artıracağız. Ulaştırmada yaklaşık yüzde 1'in altında olan elektrikleşmeyi 2035'e geldiğimizde hedefler yüksek. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından hazırlanan Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi Raporu'nun tanıtım toplantısına katıldı. Lansmana Bakan'ın yanı sıra Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ve davetliler katıldı.

TÜRKİYE'NİN 2040'A GİDEN YOLDA YENİ ENERJİ MİMARİSİNİ ANLATMAK İSTİYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bizim Türkiye'deki enerji politikalarımızda üç tane temel hedefimiz var. Bu aynı zamanda üç tane Türkiye'nin karşı karşıya olduğu, soruna çözüm üretme amacıyla ortaya koyduğumuz hedefler. Talep, dışa bağımlılık ve Cumhurbaşkanımızın 2053 için ortaya koyduğu Türkiye'nin karbon nötr bir ekonomi olma hedefi, karbonsuzlaşma hedefi. COP31 öncesi biz Türkiye olarak, enerji tarafında dünyaya kendi hikayemizi anlatmak istiyoruz. Bunu anlatırken ortaya Türkiye'nin 2040'a giden yolda bir yeni enerji mimarisini anlatmak, onu sunmak istiyoruz. Zira bu sene bizim için şu açıdan da önemli, burada olduğu gibi aynı zamanda bizim ulusal enerji planımız, Türkiye'nin ulusal enerji planının gözden geçirme yılı. 2021'de bunu kamuoyumuzla paylaşmıştık. Şimdi bu sene o programı gözden geçiriyoruz ve onu biraz daha kapsamlı bir şekilde Türkiye'nin 2040 yeni enerji mimarisi olarak inşallah COP öncesi sunmak hedefindeyiz. Ciddi bir çalışma yapıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE DE BİZ BU YENİ DÖNEMDE ELEKTRİKLEŞMEYE YÜZDE 100 İNANIYORUZ'

Bakan Bayraktar, "Elektrikli araçlar muazzam bir şekilde dünyada büyüyor ve Türkiye'de de biz bu yeni dönemde elektrikleşmeye yüzde 100 inanıyoruz ve aslında yeni enerji mimarinizde ne var derseniz bana tek kelimeyle elektrikleşme derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz, elektrifikasyonu çok ciddi şekilde arttıracağız. Ulaştırmada binde beş olan yaklaşık yüzde 1'in altında olan elektrikleşmeyi 2035'e geldiğimizde hedefler yüksek. Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz. Daha çok Togg, daha yeni markalarla belki Türkiye'nin araç filosunun çok büyük oranda elektrikli elektrikliğe döndüğü bir süreci hedefliyoruz. Bu elektrik talebinin artacağı anlamına geliyor. Ankonvansiyonel yeni talep noktaları olarak. Soğutma Türkiye içinde muazzam derecede hızlı büyüyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 19-20'ilerde sadece soğutma kaynaklı elektrik talebinde artış gördük. Bunun hemen her yıl benzer şekilde artacağını öngörüyoruz. Bu sadece üretim tarafını zorlamıyor aynı zamanda şebeke tarafına da önemli bir yük getiriyor. Bizim çalışmalarımız 2035 40'lara doğru en az 3-4 TWh'lik bir bu amaçla elektrik talebi Türkiye'de olabileceğini gösteriyor. Bunların üzerine çözüm ne derseniz? Elektrikleşmeyi merkeze aldığımız, bunun altında da yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini, nükleeri bu raporda aslında bütün bu alanlara değinilmiş durumda. Koyduğumuz petrol ve doğalgaz aramacılığında yine çok zikredildi burada Sakarya Gaz Sahası, Gabar örnekleri verildi. Bunların yine yoğunlaştırdığımız bir süreci hedefliyoruz. Temel politika araçlarımız, temel yoğunlaştırdığımız araçlar bunlar. Yenilenebilirdeki gelişimimiz hakikaten takdire şayan ama potansiyel daha büyük. Onun için daha büyük hedefleri ortaya koyacağız ve belki Türkiye inşallah Cumhurbaşkanımız COP 31'de Antalya'da daha iddialı bir hedefi dünyaya ilan edecek" ifadelerini kullandı.

'2050'YE KADAR 20 bin MW'LIK BİR NÜKLEER KAPASİTEYE TÜRKİYE ULAŞMAK İSTİYOR'

Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl Türkiye güneş ve rüzgarda 8 bin 200 MW'ın üzerinde bir yeni kurulu gücü devreye aldı. Bunun yanı sıra enerji verimliliğinde önemli bir ulusal enerji verimliliği eylem programımız var. İkincisi 2024-30 yıllarını kapsıyor. Orada hem sanayimizde ekonominin bütün alanlarında ulaştırmada tarımda diğer alanlarda binalarda önemli aşamalar kaydettik. Ama 2030 ve sonrası için de 3. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hazırlığımız yine bu yeni enerji mimarimizin en önemli konularından bir tanesi. 2050'ye kadar 20 binMW'lık bir nükleer kapasiteye Türkiye ulaşmak istiyor. 20 bin MW çok iddialı bir hedef ama biz inanıyoruz ki özellikle küçük modüler reaktörle başlayan dünyadaki yeni nükleer çağda Türkiye kendine farklı bir yer bulacak. Şimdi Somali'de petrol arıyoruz, Libya'da işte Irak'ta çok yakın zamanda yaptığımız ortaklıklar vesilesiyle önemli miktarda bir petrol ve doğalgaz üretimi çabası içerisindeyiz. Hedefimiz burada Türkiye petrollerini 1 milyon varil günlük petrol ve doğalgaz üreten şirket haline getirebilmek. Bu kadar yenilenebilirin sisteme entegrasyonu, nükleerin sisteme entegrasyonu için elektrik altyapımıza bizim şu andaki tahminlerimiz 2040 için şu anda çalışıyoruz ama 2035'e kadar 80 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacı var. Dağıtım seviyesinde ve iletim seviyesinde. Doğalgazda altyapıda özellikle gazlaştırma tesislerinin kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. Boru hatlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Kuveyt'in petrolünün bir kısmının veya GCC'deki petrolünün bir kısmının farklı bir yönden dünya piyasalarına açılmasını mümkün kılabileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Bizim şu anda Irak-Türkiye boru hattı 1,5 milyon varil günlük bir kapasiteye sahip. Bunu arttırabiliriz ama mevcudu aslında kullanabilmek de o kadar önemli" diye konuştu.

'YENİ TEDBİRLER ALABİLİRİZ'

Programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bakan Bayraktar, Hürmüz krizi ile ilgili bir soru üzerine Eşel Mobil Sistemiyle, doğal gaz ve elektrik destekleriyle ve fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmayarak vatandaşları korumaya gayret ettiklerini belirterek "Buna devam ediyoruz. Elbette ki günlük gelişmelere, yani dünyadaki gelişmelere bağlı olarak yeni tedbirler alabiliriz" dedi.

YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili bir soruya yanıt veren Bakan Bayraktar, Akkuyu'daki birinci reaktörün yoğun bir test sürecinde olduğunu ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Rusya Devlet Başkanı ile en son görüşmesinde de ortaya konan; yani iki ülke, bütün çalışma ekibi şu anda önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu reaktörü devreye almakla ilgili çalışıyoruz. Yapılması gereken yüzlerce test var. Dolayısıyla bunların hepsinin tamamlanması gerekiyor. Takvime yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.