Bakan Bayraktar: Şırnak\'ta yıl sonuna kadar 70 bin varillere ulaşmayı ümit ediyoruz

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretimiyle ilgili olarak, yıl sonuna kadar 70 bin varillere ulaşmayı ümit ettiklerini söyleyerek, "23 bin varillerde olan üretimi, bugün itibarıyla 58 bin varilin üzerine çıkardık. Her geçen gün ilerliyoruz. Yıl sonuna kadar 70 bin varillere varmayı ümit ediyoruz" dedi.

Şırnak'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği petrol sahasında incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar'a ziyaretinde Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da eşlik etti. Bakan Bayraktar ve beraberindekileri, öğretmenler ve TPAO çalışanları karşıladı. Bakan Bayraktar ve beraberindekiler, Şehit Aybüke Yalçın'ın seslendirdiği şarkıyı dinledi. Bayraktar daha sonra öğretmenlere çiçek ve kalem hediye etti. Şırnaklı milli boksörlerden dünya 2'ncisi Pınar Benek ve Avrupa Şampiyonu Nurselen Yalgettekin de Bakan Bayraktar ile görüştü.

'ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN ÖĞRETMENİMİZİ ANMAK İÇİN BURADAYIZ'

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, bugünün özel bir gün olduğunu belirterek, "Şehit Aybüke Yalçın Sahası'nda buradaki çalışmaları yerinde tekrar incelemek üzere buraya geldik. Bugün özel bir gün, bugün milyonlarca öğretmenimizin öğretmenler günü, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren, ülkemizin geleceğini aydınlatan en önemli varlıklarımız öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlamak için bir anlamda buradayız. Tabi bizim burada Aybüke Yalçın Sahamıza ismini veren Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizi de anmak için buradayız. Menfur bir terör saldırısında 2017'de şehit oldu. Bugün onun üniversitede birlikte okuduğu öğretmen arkadaşları da bizlerle burada. Onlarla buraya geldik. Onun dışında Şırnak'ta görev yapan öğretmen arkadaşlarımızla bizler için daha anlamlı bir öğretmenler günü oluyor. Türkiye'nin bağımsızlaşması, ilerlemesi için gayret gösteren, bu uğurda şehit olan birçok insanımız oldu. Bunların sembolleşmiş isimlerinden bir tanesi Aybüke Yalçın öğretmenimiz, genç yaşında, 23 yaşında şehit oldu. Biz burada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkemizin enerjide bağımsızlığı için büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadeleyi yaparken isimlerini yaşattığımız insanlar, şehit Aybüke Yalçın, şehit Esma Çevik, şehit Teğmen Akdeniz sahalarında bugün Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda çok büyük adımlar atıyoruz" diye konuştu.

'YIL SONUNA KADAR 70 BİN VARİLLERE VARMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Daha önce geldiklerinde 23 bin varillerde olan üretimi, bugün itibarıyla 58 bin varilin üzerine çıkardıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Her geçen gün ilerliyoruz. Yıl sonuna kadar 70 bin varillere varmayı ümit ediyoruz. Bölgenin potansiyeli çok büyük, onun için yıllardır burada terör oldu ve terörden dolayı bu bölgelerde arama yapamadık. Ama şimdi görüyorsunuz bu dağlarda yaklaşık 500 kilometreye yakın yol yaptık ve bu yollarda 60'ın üzerinde kuyuda bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü burada üretmeye başlamış durumdayız. Kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemiz birçok bedeller ödedi ama enerji bağımsızlığını ülkemizin milli güvenliğinin bir parçası olarak görüyoruz ve bu uğurda çalışmalarımıza burada da diğer yerlerde de devam edeceğiz. Teröre bu ülke hiçbir zaman boyun eğmedi, eğmeyecek. Bu mücadeleyi devletimizin tüm kurumlarıyla ama milletimizin duasıyla, gücüyle beraber inşallah iç cephemizi çok daha güçlü bir hale getirerek, devam edeceğiz."