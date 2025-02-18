Bakan Göktaş: Kadını ve aileyi güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda kadını ve aileyi güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'İzmir Kadın ve İktisat Kongresi'ne video mesajla katıldı. Bakan Göktaş, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, burada dile getirilen fikirlerin, kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sunmasını temenni etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Kadınlarını geri bırakan toplumlar, asla ilerleyemez' sözünü anımsatan Göktaş, "Bu anlamda kadınların iş, sosyal ve aile yaşamındaki potansiyelini güçlendirmek adına hayata geçirilen tüm çalışmalar, Türkiye'nin güçlü geleceğinin temel taşıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın hakları ve eşitliği konusunda Türkiye'de son 23 yılda devrim niteliğindeki sosyal politikaların hayata geçirildiğini vurgulayan Göktaş, "Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yapılan değişikliklerle kadın erkek eşitliğini güçlendirmek, bu politikaların en önemli adımlarından biridir. Bu eşitlik vizyonunu tüm kalkınma planlarımıza yansıttık. Bu kapsamda 12'nci Kalkınma Planımız, kadınları destekleyen somut adımları ve hedefleri içermesi bakımından önemli bir yol haritasıdır" açıklamasında bulundu.

'MEVZUAT İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ'

Bakan Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların gücüne güç katmaya devam ettiklerine işaret ederek, "Kadınların iş gücüne tam, eşit ve etkin katılımını sağlamak, eylem planımızın ana politika eksenlerinden birini oluşturuyor. Bu kapsamda kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine destek oluyoruz. Kadın girişimciliği için e-ticaretin, son derece önemli bir araç olduğunu biliyoruz. Kadın girişimciler e-ticaret ile markalarını daha geniş kitlelere tanıtarak, yerel pazarlardan global pazarlara adım atma fırsatı sunuyoruz. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve istihdamı teşvik etmek için mevzuat iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kadınlara yönelik yeni imkanlar yaratıyoruz" dedi. Göktaş, kadınların ve kız çocuklarının yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu beceriler kazanmaları için projeler yürüttüklerini de aktararak, "Kadınların güçlenmesini destekleyecek şekilde kamu ve özel sektörün dönüşümü için adımlar atıyoruz. ve kurduğumuz güçlü iş birlikleriyle finansal okuryazarlıktan teknoloji erişimine kadar geniş bir yelpazede çalışmalarımıza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'EKONOMİYİ KADINLARLA ŞEKİLLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Bilimde, sanatta, sporda ve iş dünyasındaki başarılarıyla dünyanın her yerinde bayrağımıza rüzgar olan kadınlardır. İşte, geleneğiyle ve asli kimliğiyle büyüyen bu güç, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak güçtür' sözlerini hatırlatan Göktaş, "Bu inançla, 2025 Aile Yılı'nda kadını ve aileyi güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda kadınların iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirmelerine destek olmak da öncelikli politikalarımızdan biridir. Bu sebeple esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ailelerin çocukların güvenle emanet edebilecekleri bakım modelleri geliştiriyoruz. Kadınların ekonomiyle güçlenmesi, iş gücüne daha fazla katılım sağlaması, fırsat eşitliği ilkesinin her sektörde hayata geçmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Birlikte üretmeye, büyümeye ve ekonomiyi kadınlarla şekillendirmeye devam edeceğiz. Bizim hikayemiz, yalnızca bugünü değil, yarını da değiştiren bir mücadeledir. İzmir'den yükselen bu güçlü ses, yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada yankılanacaktır. Çünkü bizler biliyoruz ki ekonomik bağımsızlığın yolu, kadınların güçlenmesinden geçer. Bugün burada paylaşacağımız fikirler ve birlikte atacağımız adımlar, geleceği şekillendirecek" dedi.

Haber: ANKARA,