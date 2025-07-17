Bakan Göktaş, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların güçlenmesiyle köklenen her adım, geleceğimizin teminatı olan aile kurumunu da daha dirençli ve daha bilinçli hale getirecektir." dedi.

8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu", Bakan Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla ilk toplantısını Dikmen Hakimevi'nde gerçekleştirdi.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kadının güçlenmesi çalışmaları kapsamında atılan bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri büyük bir vizyonun ve kapsayıcılığın yansıması olduğunu söyledi.

Bu toplantının, sürdürülebilir kalkınma için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Göktaş, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Koordinasyon Kurulu'nun, 8 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge ile kurulduğunu anımsatan Göktaş, "Kadınların toplumsal hayattaki konumunun güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması misyonu doğrultusunda oluşturuldu. Bizler, bu konudaki strateji ve hedeflerimizi belirleyerek hareket etmekteyiz ve bu noktada kuşatıcı politikalar oluşturuyoruz. Hizmetlerimizin etkinliğini artırmak, çalışmaların yerelde izlenmesi, değerlendirilmesi, kurumlar arası güçlü bir koordinasyon ve işbirliği ile mümkündür. Bugünkü toplantımızda da bu işbirliğinin temel dinamiklerini hep birlikte belirleyeceğiz. Ortak hedeflerimizi ve önceliklerimizi şekillendireceğiz." diye konuştu.

"Kadın haklarını güvence altına aldık"

Bakan Göktaş, kadınların, insanlık tarihinin her döneminde medeniyetleri yoğuran, toplumları ileriye taşıyan ve insanlığın ortak mirasını inşa eden asli özne olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Siyaset, ekonomi, kültür, adalet, spor başta olmak üzere pek çok konuda değişimin, dönüşümün ve kalkınmanın öncüsüdür. Zira, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve toplumsal adaleti tesis etmek, ancak kadınların yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkündür. Üretimden yönetime, bilgiden karar alma süreçlerine kadar her düzeyde kadınların eşit ve adil biçimde yer alması, bu hedeflerin temelidir. Bu anlayışla, son 23 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde kadınların eşit haklara, imkanlara ve fırsatlara erişimini sağlayan tarihi nitelikte reformlar hayata geçirdik. Kadın haklarını, hayata geçirilen anayasal ve yasal düzenlemelerle güvence altına aldık. Geçmişte başörtüsü, kimliği ya da inancı nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan kadınlar, bugün bilimin, üretimin ve liderliğin rotasını çizen, geleceğimizi inşa eden aktörlerdir. Başarılarıyla sadece ülkemizde değil, uluslararası düzeyde de takdir toplayan, ilham veren ve örnek gösterilen bir konuma yükselmiştir."

Kadınların gücüyle yükselen bir Türkiye olduğunu vurgulayan Göktaş, bu noktaya gelinmesinde, hayata geçirilen politikaların belirleyici olduğunu vurguladı.

Politikalarını, kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele olmak üzere iki ana eksende belirlediklerini ve uyguladıklarını aktaran Göktaş, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı da bu vizyonun somut bir yansımasıdır. Eylem Planımız, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü, daha görünür ve daha etkin kılınmasını hedefleyen bir yol haritasıdır. Bu doğrultuda eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım, çevre ve iklim değişikliği alanlarında stratejik ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

"Kapsamlı destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz"

Göktaş, kadın istihdamı ve girişimciliğinin nitelik olarak da gelişme gösterdiğini, ülkenin üretken gücünü temsil eden kadınlar için istihdam ve girişimciliğin yanı sıra dijital dönüşüm ve yenilikçi sektörlerde etkinliklerini artıracak politikaları hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kadın girişimciliğini teşvik etmek ve yerelden uluslararası alana taşımak amacıyla çok paydaşlı işbirlikleri geliştirdiklerinin altını çizen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finansal okuryazarlıktan mentörlük programlarına, dijital becerilerden yapay zeka eğitimlerine uzanan çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Kadın kooperatiflerini destekleme vizyonumuz doğrultusunda eğitim, rehberlik, farkındalık çalışmaları ve e-ticaret alanında kapsamlı destek mekanizmaları hayata geçiriyoruz. Diğer yandan, çevre ve iklim değişikliğinin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki olumsuz etkilerini büyük bir hassasiyetle ele alıyoruz. Kadınların iklim krizinden korunması ve bu alandaki çözüm süreçlerinde aktif rol üstlenmeleri temel önceliklerimiz arasında yer alıyor."

Bakan Göktaş, kadınların ihtiyaçlarına daha fazla sorumlulukla yaklaştıklarını ve her birine çözümler bulmaya çalıştıklarını belirterek, yeni ihdas ettikleri koordinasyon kurullarının bunun bir örneği olduğunu belirtti.

Bugünkü Koordinasyon Kurulu toplantısı ile tüm bu çalışmaları yerelde kapsayıcı hale getirerek kadınlara yönelik hizmetleri daha etkin yürüteceklerine işaret eden Göktaş, "Merkezden yerele kurumlar arası eşgüdümü güçlendirerek sahaya yansımasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. 81 ilimizde vali başkanlığında oluşturulan Koordinasyon Kurulları ile kadının güçlenmesine yönelik politikalarımızın yerelde uygulanmasını ve sürekli takibini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, kadın-erkek fırsat eşitliğinin tüm ulusal plan, program ve strateji belgelerine entegre edilmesi yönünde güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Böylece, 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızın da somut sonuçlar doğuracak şekilde uygulanmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Aile kurumunu da daha dirençli ve daha bilinçli hale getirecektir"

Göktaş, kadınların iş gücüne tam katılımını sağlamak, girişimcilik potansiyellerini desteklemek ve sürdürülebilir ekonomik değerlerin oluşumunu hızlandırmak için çalışacaklarını, kadınların güçlenmesine yönelik faaliyetlerin veri temelli ve merkezi bir sistemle izlenmesini sağlamak için yeni kurumsal mekanizmalar oluşturacaklarını anlattı.

Mevcut yapıların kapasitesini artırarak kurumlar arası işbirliğini güçlendireceklerini bildiren Göktaş, "Koordinasyon Kurullarımızın, görev, çalışma usul ve esaslarını tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hazırlamıştık. Bugünkü toplantımızda, onaylayarak yürürlüğe koyacağız. Ayrıca, Koordinasyon Kurulumuz bünyesinde dört başlıkta alt komiteler oluşturacağız. Bu komiteler, Bakım Sorumlulukları ve İş-Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Alt Komitesi, İklim Değişikliği, Çevre ve Kadınların Rolü Alt Komitesi, Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temsiliyetinin Güçlendirilmesi Alt Komitesi Yerel Kalkınma Alt Komitesidir. Her bir başlık, çalışmalarımızı oldukça geniş alanda sürdürdüğümüze örnek teşkil etmektedir. Tüm kuşatıcılığımızla ülkemizin her yerindeki kadınların sesi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kadınların tüm alanlarda daha etkin ve eşit şekilde yer alabilmesi için ihtiyaçları tespit edeceklerini ve çözüm odaklı politikalar geliştireceklerini kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

"Kadınların hayatına dokunan her çalışmanın ancak sahada ve sahadan gelen geri bildirimlerle anlam kazandığını çok iyi biliyoruz. Koordinasyon kurullarımız politikalarımızın gerçek hayattaki karşılığını görmek açısından büyük önem arz ediyor. Bu Kurul aynı zamanda, Adalet, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Sağlık, Ticaret, Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarımız olmak üzere kurumlar arası eşgüdümle kadınların güçlendirilmesine yönelik hedeflerimizi daha ileriye taşıma kararlılığımızın somut bir göstergesidir.

Kadının güçlenmesine yönelik bu güçlü vizyonun, ülkemizin kalkınma hedeflerine ivme kazandırmasını ve toplumsal refahı daha da yukarıya taşımasını diliyorum. 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi ise bizlere bu anlamda çok daha güçlü bir sorumluluk ve heyecan yüklüyor. 2025 Aile Yılı'nı, kadının toplumsal, ekonomik, kültürel ve sosyal hayattaki yerini daha da sağlamlaştıracak politikalarla taçlandırmak istiyoruz. Kadınların güçlenmesiyle köklenen her adım, geleceğimizin teminatı olan aile kurumunu da daha dirençli ve daha bilinçli hale getirecektir. Kadınların ve toplumumuzun tüm kesimlerinin geleceğe daha fazla umutla bakması için çalışmalarımızı samimiyetle sürdüreceğiz."