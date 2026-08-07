Bakan Gürlek: İnternet gazeteciliği tek çatı altında toplanmalı, yasal düzenlemeye hazırız - Son Dakika
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Bakan Gürlek: İnternet gazeteciliği tek çatı altında toplanmalı, yasal düzenlemeye hazırız

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Iğdır'da düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, internet haberciliğinin yasal bir zemine kavuşturulması ve tek çatı altında toplanması için TİGAD'a tam destek sözü verdi. Sosyal medyadaki dezenformasyona dikkat çeken Bakan Gürlek, ekim ayında Meclis'e gelecek yeni sosyal medya yasasıyla önemli düzenlemelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur ve Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur’un da katıldığı organizasyonda açılış konuşmasını Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.

"DİJİTAL MEDYA TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMALI"

Çalıştayda gazetecilerle bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, internet gazeteciliğinin tek bir çatı altında toplanması gerektiğine ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir yasal düzenlemenin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti: "Burada çok değerli üstatlarımız var, çoğuyla tanışıyoruz, İstanbul'dan tanışıyoruz. Bunların tek bir çatı altında mutlaka toplanması gerekiyor. Bunu daha önceden düşünülmesi gerekiyordu ama düşünülmemiş herhalde. Güncel ihtiyaçlara göre böyle bir yasa zorunluluğu ortaya çıktı. Bu konuda sizin yaptığınız yasa çalışması varsa biz de bu yasanın gündeme getirilmesi ya da meclis gündemine alınması konusunda elimizden geldiğince destek oluruz. Ya da yasanın yapımı konusunda teknik olarak destek istiyorsanız o konuda da mevzuat birimimiz güçlüdür. Tüm bakanlıkların mevzuatını biz yapıyoruz, kanun çalışmalarımızı biz yapıyoruz. Ama çok faydalı olur, hayırlı olur inşallah."

Bakan Gürlek: İnternet gazeteciliği tek çatı altında toplanmalı, yasal düzenlemeye hazırız

TİGAD BAŞKANI GEÇGEL: DESTEK VERİRSENİZ MEMNUN OLURUZ

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise yasa çalışması konusunda daha önce yapılan temaslara değinerek Adalet Bakanı Gürlek’ten destek talebinde bulundu: "Efendim bize tabii bu konuda yol gösteren, birincisi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey bizzat görüşmemde şunu söylemişti; bizim Medya Ankara Genel Başkan Yardımcımın ödül töreninde 'Böyle bir yasa çalışması yapın, getirin, ben de destek vereyim, Bakanımızla da görüşelim' dediler. Dolayısıyla bizim önümüzü açtılar. Siz de destek verirseniz çok memnun oluruz efendim."

BAKAN GÜRLEK: KİMİN GERÇEK HABER YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMALI, BİZ HAZIRIZ

Geçgel'in talebi üzerine desteğini yineleyen Bakan Gürlek, düzenlemenin sektördeki sorumluluk bilincini ve birliği artıracağını vurgulayarak "Söyledim, desteğimi az önce söyledim. Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. İnşallah... Yani bu bir kere sizin açınızdan birlik olur. Aranızdaki bir kere bu işin yani herkes şu an internetten bir şekilde bir haber yapmaya çalışıyor. Burada en azından kimin yaptığı, kimin gerçek haber yaptığı, bir sorumluluk da gerektirir, yani işin sorumluluğu da var. Bu faydalı olur, biz üzerimize ne düşerse hazırız yardıma" ifadelerine yer verdi. 

Bakan Gürlek: İnternet gazeteciliği tek çatı altında toplanmalı, yasal düzenlemeye hazırız

"HER ŞEYİ İNTERNETTEN TAKİP EDİYORUZ, BİR GÜÇ HALİNE GELDİ"

İnternet medyasının günümüzdeki gücüne ve anlık haberciliğin önemine değinen Bakan Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Medya, sizin perspektifinizden, sizin gösterdiğiniz ekrandan insanlar özellikle internet medya son zamanlarda çok yaygın, gündemi takip etmeye çalışıyor. Sizler de yoğun olarak bu konuda emek mesai sarf ediyorsunuz. Bu çalıştaylar çok önemli, Sayın Başkanımız az önce söyledi, on üçüncüsü yapılıyormuş. İlk çalıştay benim memleketimde olmuş. İnşallah bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben son zamanlarda artık internet gazeteciliği, internet basını bir güç. Yani ben kendi şahsım da öyle, her şeyi internetten takip ediyoruz. Anlık olarak televizyonumuza, pardon ekranımıza, telefon ekranımıza düşüyor. Bu yüzden sizler de canlı olarak, anlık olarak haberleri internet basınına veriyorsunuz. Ben çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum başkanım. İnşallah buradaki arkadaşlarımız için de faydalı olur."

"EKİM AYINDA SOSYAL MEDYA YASASI MECLİSE GELİYOR"

Son olarak dezenformasyonla mücadele ve yaklaşan yasal süreçler hakkında bilgi veren Bakan Akın Gürlek, Ekim ayını işaret ederek konuşmasını tamamladı: "Biliyorsunuz malum şu an bir sosyal medya yasamız var, sizi de ilgilendiriyor bu konuda bizim çalışmalarımız var. Bir kısmını basına duyurduk, şimdi tabi meclisimizin temel gündem maddesi Terörsüz Türkiye. İnşallah Terörsüz Türkiye'yle pazar günü genel kurula gelip pazar günü de Türkiye inşallah yeni bir sabaha, yeni bir aydınlığa uyanacak.

Ekim ayında da özellikle sosyal medya yasamız var. Burada önemli düzenlemeler getiriyoruz. Burada özellikle siz zaten yapmıyorsunuz, sizi ayrı tutuyoruz ama sosyal medyada maalesef bir dezenformasyon, bir bilgi kirliliği var. Yani bir haber üzerinden, bir algı üzerinden insanlar birbirlerine yani ithamlarda bulunuyorlar, birbirlerini özel hayatlarını ifşa ediyorlar, yalan haber yayıyorlar. Bu konuda ben bu çalıştaya çok önem veriyorum. Tekrardan TİGAD'ın faaliyetlerinin önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konuda da başkanımıza bizi programa davet ettiği için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

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Son Dakika Güncel Bakan Gürlek: İnternet gazeteciliği tek çatı altında toplanmalı, yasal düzenlemeye hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ugurbozkurt797@gmail.com [email protected]:
    Tabi tabii, önce siz okuyun ve birilerinin talimatınıza göre yayınlasınlar... 1 0 Yanıtla
  • mesut mesut:
    adıda Akepe uzlaşısı olsun çatının. birini atayın o yönetsin demi? Mantıklı 1 0 Yanıtla
  • Caner CAN Caner CAN:
    istediğinizi yazmayanlar ortadan kalksın dimi tek sebeb bu 0 0 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    onuda kendi kontrolünüze alın. tek adam rejimi sonucu… 0 0 Yanıtla
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