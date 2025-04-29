Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek Ödülleri Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek Ödülleri Töreni'nde konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özel politika gerektiren tüm grupların iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak, onları insana yakışır işlerde istihdam etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

29.04.2025 21:24
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özel politika gerektiren tüm grupların iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak, onları insana yakışır işlerde istihdam etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen 1 Mayıs Emek Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, devletin idari kadroları olarak, aziz millete hizmet görevini devraldıkları günden bu yana işçinin, emekçinin, ülkenin ve milletin istikbali için taş üstüne taş koyan anlayışla, tüm vatandaşların haklarının gözetilmesi hususunda büyük mücadeleler verdiklerini söyledi.

Adil bir çalışma düzeni için hukuki zemini güçlendirdiklerini ve geçmişte mağdur edilen tüm çalışanlarla tek tek ilgilendiklerini belirten Işıkhan, "Hem sivil toplumun hem de emek müdafaasının en önemli temsili olarak gördüğümüz sendikalaşma özgürlüğünün önündeki, kökleri darbeler ve vesayet dönemlerine uzanan tüm engelleri kaldırdık." dedi.

Bakan Işıkhan, ortak akıl ve istişare kültürü doğrultusunda sosyal paydaşlarla bir araya gelerek, çalışma hayatını, uzun yıllar özlem duyulan sosyal diyalog ortamına yeniden kavuşturduklarını ifade etti.

Işıkhan, "Çalışanlarımızın geleceğini ilgilendiren her konuda sendikalarımızla birlikte karar verdik, bunları birlikte uyguladık. Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirirken bir an bile tereddüt etmedik." dedi.

"Başarılarımızın arkasındaki gerçek kahramanlar"

İktidar olarak gerektiğinde risk aldıklarını, ancak emekçileri asla riske atmadıklarını söyleyen Işıkhan, "Bugün sadece, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle bir araya gelmiş olmamız dahi, yıllardır verdiğimiz bu emek mücadelesinin en somut göstergelerinden birisidir." diye konuştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve emek dostu kadroların kararlı duruşları sayesinde resmi tatil olduğunu ve bayram olarak kutlanmaya başlandığını anımsatan Işıkhan, şunları söyledi:

"Şunu çok iyi biliyoruz ki, bugüne kadar hayata geçirmiş olduğumuz her politikanın ve attığımız her adımın arkasında, kamu-özel fark etmeksizin birbirinden farklı birçok sektörde alın teriyle, azmiyle, dürüstlüğü ve iş ahlakıyla ülkemizin değerine değer katan, geleceğimizi aydınlatan ve bu günü sonuna kadar hak eden işçilerimiz var. Her ne kadar görünmeseler de onlar başarılarımızın arkasındaki gerçek kahramanlardır."

"Önümüzdeki dönemde bu güzel tabloyu daha da ileri taşıyacağız"

1 Mayıs Emek Ödülleri'ni takdim edecekleri kişileri tebrik eden Işıkhan, "Hamdolsun, bugün dünyada ekonomik zorluklar, krizler, işsizlik dalgaları birçok ülkeyi sarsarken, Türkiye, büyüyen, güçlenen, üretim ve istihdamda rekorlar kıran bir ülke haline gelmiştir. Bu başarı, milletimizin dirayetinin, sabrının, duasının ve bizlerin gece gündüz demeden ortaya koyduğu samimi çabanın bir sonucudur." dedi.

Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, işsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini aktararak, "Bu rakamlar, milletimizin çalışma azmini, üretme kararlılığını ve geleceğe olan inancını açıkça ortaya koymaktadır. Bunlar bir günde, bir ayda, bir yılda olan işler değil. Bu başarıların altında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çizdiğimiz büyük hedeflerin, sabırla, inançla, kararlılıkla uyguladığımız stratejilerimizin imzası var." değerlendirmesini yaptı.

Her adımlarını ülkenin menfaati için planlayıp uyguladıklarını, neticesinde sonuç aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"İstihdam seferberliğimizin geldiği bu yeni aşama, OVP hedeflerimizle tam bir uyum içerisinde ilerlemektedir. Allah'ın izniyle, önümüzdeki dönemde bu güzel tabloyu daha da ileri taşıyacağız. Özellikle gençlerimiz, kadınlar ve engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere, özel politika gerektiren tüm grupların, iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak, onları insana yakışır işlerde istihdam etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı, çalışanı, işvereni, sendikası ve kamu kurumları ile birlikte hepimizin ortak eseri olacaktır."

Bakan Işıkhan, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde geçmesini, tüm işçiler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Programa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, işçiler, akademisyenler ve davetliler de katıldı.

Bakan Işıkhan, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a "sigorta tescil belgesi" hediye etti.

Konuşmaların ardından, sendika ve çalışma hayatına katkılarından dolayı Metin Tayarer, Ümit Özdemir, Nihat Samancı, Burak Paydaş, Umut Can Günay, Büşra Balcı, İsmail Kutlu, Şükran Tuncay Şenol, İbrahim Cihan ve Hasan Barkoci, ödüllerini Cevdet Yılmaz ve Vedat Işıkhan'dan aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek Ödülleri Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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