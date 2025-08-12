Bakan Kurum'dan Deprem Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Kurum'dan Deprem Açıklamaları

12.08.2025 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, Balıkesir'de deprem hasar tespitlerini ve yapılan çalışmaları duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz 37 mahallede 774 binada bulunan 1500 bağımsız bölümde inceleme yaptı. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da ise 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu Balıkesir'e geldi. Bakan Kurum, ilk olarak, Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti, ardından kurum ve kuruluş temsilcileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Kurum, daha sonra depremin merkez üssü Sındırgı'da incelemede bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Depremi yaşayan kardeşlerimize 'Geçmiş olsun' diyorum. Depremde hayatını kaybeden amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Şu an depremin merkez üssü olan Balıkesir Sındırgı ilçemizdeyiz. Pazar günü saat 19.53'te; yerin 11 kilometre altında ve 6.1 büyüklüğünde gerçekleşen ve 86 milyonu korkutan bir deprem yaşadık. Birçok ilde hissettik. O andan şu saate kadar tam 800'den fazla artçı deprem meydana geldi. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm kurumları sahada; çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. AFAD koordinasyonunda beslenmeden barınmaya, arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar her alanda milletimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz. Bizler de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak depremde zarar gören ya da yıkılan evlerimiz için çalışmalarımızı depremin hemen sonrasında başlattık. Önceliğimiz yıkılan binadaki kardeşlerimizdi. Oradaki arama kurtarma çalışmalarıydı. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda devletimiz görevlerini yapmaktadır" diye konuştu.

'37 MAHALLEDE 774 BİNADA BULUNAN 1500 BAĞIMSIZ BÖLÜMDE İNCELEME YAPILDI'

Başta Balıkesir olmak üzere, depremden etkilenen tüm illerde hasar tespit ekiplerinin çalıştığını belirten Bakan Kurum, "Ekiplerimiz 37 mahallede 774 binada bulunan 1500 bağımsız bölümde inceleme yaptı. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da ise 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik. Şunun altını önemle çizmek isterim; vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hemen koşup, incelememizi yapıyoruz. Ancak biz, vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de ihbar gelse de gelmese de bilhassa Sındırgı'mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Ekip sayımızı bugün itibarıyla 250'ye çıkarıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam şudur; ekiplerimiz girilmedik bina, çalınmadık kapı bırakmayacaklar. Ama sizler de lütfen riskli gördüğünüz, hasar gördüğünüz binalara yaklaşmasın. Hasar tespit çalışmalarımızın sonlanmasını bekleyin. Hasar tespiti yapılmış, hasarsız olarak tespit ettiğimiz binalara ise girmekten çekinmeyin" dedi.

'YUVALARIMIZI EN KISA SÜREDE GÜVENLİ HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bu durumu hepimizin doğru anlaması, kabullenmesi ve hayatlarımızı bu gerçeğe göre yeniden gözden geçirmesi esastır. Çocuklarımızın yarınları için, benzer acıları yaşanmamak için yuvalarımızı en kısa sürede güvenli hale getirmek zorundayız. Bugüne kadar, devletimizle, özel sektörümüzle, vatandaşımızla güç birliği yaparak milyonlarca ev ve iş yerimizi dönüştürdük. TOKİ eliyle yüzbinlerce yeni yuva ve iş yeri yaptık. Milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm konusunda canımızı dişimize taktık çalışıyoruz ve daha çok çalışacağız. Ama yeter mi? Yetmez. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın desteği önemlidir. Milletimizden ricamız; lütfen ama lütfen bir an evvel yuvalarımızı yenilemek için talepte bulunun. Biz de gerekli adımları atalım. Belediyelerimizden de kentsel dönüşüm konusunda daha aktif olmalarını, inisiyatif almalarını bekliyoruz. Gelin hep birlikte, el ele, omuz omuza dönüşüme katkı sunalım, annelerimizi, yavrularımızı, istikbalimizi koruyalım diyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ/ BALIKESİR, DHA)

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Murat Kurum, Balıkesir, İnceleme, Sındırgı, Politika, Sağlık, Güncel, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Deprem Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi
Fenerbahçe’ye Konuk Olacak Feyenoord’un Teknik Direktörü Van Persie’den Açıklamalar Fenerbahçe'ye Konuk Olacak Feyenoord'un Teknik Direktörü Van Persie'den Açıklamalar
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
00:10
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
23:41
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
23:34
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
23:19
Bakırköy’de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
23:14
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
23:03
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
22:50
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 18:10:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan Deprem Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.