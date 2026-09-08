Bakan Kurum\'dan ‘Yarısı Bizden’ paylaşımı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Yarısı Bizden Kampanyası'nın 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435 bin 683 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığını, 108 bin 881 bağımsız bölümün ise dönüşümünün tamamlandığını belirtti. Bakan Kurum'un paylaştığı verilerde, 2026 yılı sonuna kadar 500 binden fazla konutun kampanya kapsamına alınmasının hedeflendiği kaydedildi.

1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkan için 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

Kampanya kapsamında bina bazlı dönüşümün yanı sıra alan bazlı site benzeri büyük dönüşümler de yapılabiliyor. Bu dönüşümlerde; TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL'lik hibe desteği ve 125 bin TL'lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.