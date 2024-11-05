Bakan Kurum: Deprem Bölgemizde 11 İlimizde 453 Bin Konut ve İş Yeri İnşa Edilmiş Olacak

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1) BAKAN KURUM: DEPREM BÖLGEMİZDE 11 İLİMİZDE 453 BİN KONUT VE İŞ YERİ İNŞA EDİLMİŞ OLACAK

BOLU'da, konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2025 yılı sonuna geldiğimizde, deprem bölgemizde 11 ilimizde tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacakö dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2024 - 2025 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Programda il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler ile davetliler yer aldı. Bolu'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler Bakan Murat Kurum'u kongre merkezi önünde karşıladı.

'KENDİ DİPLOMATİK VE SİYASİ KUVVETİMİZLE DURDURABİLİRİZ'

Programda konuşan Bakan Kurum, Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkat çekti. İslam dünyasının Gazze'deki vahşeti durdurabileceğinin altını çizen Kurum, "Bugün insanlığı krizlere iten bilgi anlayışı karşısında, hep birlikte vicdanı göz ardı etmeyen, özgün çözümlerle insanlığa umut olacağız. Bu inancı elden bırakmazsak, o kundaklara kan dolduran teknolojinin karşısında dünyayı barışa ulaştıracak bilgiyi ve teknolojiyi hep birlikte üretebiliriz. Açgözlü yüzde 1 sınırsız ihtiyaç için neden olan küresel yoksulluğa karşı, o küresel yoksulluğa sebebiyet veren o yüzde 1 topluma karşı, yüzde 99 için daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edebiliriz. Bugün İslam dünyası olarak Gazze'de yaşanan İsrail vahşetini kendi gücümüzle, kendi diplomatik ve siyasi kuvvetimizle durdurabiliriz. Havayı, suyu kirleten, ormanları yok eden, doğaya savaş açan, üretim anlayışına karşı doğa ile insan ilişkisinin köle ile efendi ilişkisi olmadığını insanlığa hep birlikte yeniden öğretebilirizö dedi.

'3 KASIM 2002'DEN BU YANA GEÇEN 22 YIL'

AK Parti'nin 22 yılında hem Türkiye hem de coğrafya için çabaladıklarını aktaran Bakan Kurum, "3 Kasım 2002'den bu yana geçen 22 yıl. Dile kolay. Ulaştırmadan, sağlığa, eğitimden enerjiye, savunma sanayisinden şehirciliğe kadar her alanda devrim niteliğinde dönüşümler yapan Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siz de onun liderliğinde sadece kendi milletimizin ihtiyaçları için değil. İşte bu gönül coğrafyamızın geniş coğrafyamızın insanlarının bizi nerede ihtiyacı varsa, orada olmamız gerektiği anlayışla çalıştık. Bir yandan savunma sanayimizin gücüyle Karabağ, Suriye'ye koşarken diğer yandan, 6 Şubat depremlerinden dolayı ağır yaralanan askı felaketini yaşadığımız 11 ilimize koştukö ifadelerini kullandı.

'453 BİN KONUT VE İŞ YERİ İNŞA EDİLMİŞ OLACAK'

Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Kurum, bölgede hayatın yeniden başladığını aktararak, " Malatya'da ve 10 ilimizde gayretimiz inşallah son depremzede ailemiz evine girene kadar devam ediyor olacak. Depremden sonra başladığımız dünyanın en büyük inşaatı faaliyeti. 3 ay içerisinde, 90 gün içinde 180 bin konutun inşasını başlattık. Bugün itibariyle 355 bin konutun iş yerinin inşası başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Hataylı kardeşlerimizle bir araya geldik ve 130'uncu konutumuzun orada anahtar teslimlerini yaptık. Hayat artık orada yeniden başladı. İnşallah 2024 yılı, yani bu yılsonu 11 ilimizde 200 bin konutun anahtarlarını yine orada kardeşlerimizle, hemşerilerimize teslim edeceğiz ve inşallah 2025 yılı sonuna geldiğimizde, deprem bölgemizde 11 ilimizde tamamında yaklaşık 453 bin konut ve iş yeri inşa edilmiş olacakö diye konuştu.

Konuşmaların ardından hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.