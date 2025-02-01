Bakan Kurum, Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Kurum, Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bakan Kurum, Depremzedeleri Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de depremzedelerle buluşarak TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Çolak ailesinin yeni evlerinde misafir olan Bakan Kurum, deprem sonrası inşa edilen konutların önemine değindi.

01.02.2025 13:20  Güncelleme: 13:23
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye ziyareti kapsamında yeni evlerine taşınan depremzede Çolak ailesine misafir oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye ziyareti kapsamında yapımı tamamlanan Akyar Mahallesi'ndeki Tolu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında inceleme yaptı. Bakan Kurum, yeni evlerine taşınan Çolak ailesinin evine misafir oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinde yıkılan Ebrar Sitesi'nde kız kardeşini kaybeden Abdullah Çolak (68), Bakan Kurum'u yeni evinde ağırladı. Depremde yıkılan evlerinin enkazından sağ çıktılarını anlatan Çolak, zor süreçte yanlarında oldukları için Bakan Kurum'a teşekkür etti. Çolak, "2 yıl olmadan bize ev verdiniz. Şükürler olsun 24 saat sıcak suyumuz akıyor. Kaloriferlerimiz çalışıyor. Allah yerden göğe kadar sizden razı olsun" dedi.

'GÜLEN YÜZÜNÜZ SOLMASIN'

Bakan Kurum, deprem felaketinin ardından 90 günde 180 bin konutun inşasının başladığını belirterek, "O günden bu yana tüm Bakanlığımız ve AFAD ile bir mücadele veriyoruz. O günlerde o acıyı çeken bir kardeşiniz olarak bugün de bu konutların tamamlandığını, sizlerin mutluluğunu görmek bizim için en büyük mutluluk. Gülen yüzünüz hiç solmasın" diye konuştu.

Kurum, beraberinde Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve kurum müdürleri ile Rahime Hatun TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulundu. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda esnafı ziyaret eden Bakan Kurum, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Metin Tamer ve Sefa siteleri şantiyelerini dolaşıp inşa çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, örnek daireleri inceledi. Bakan Kurum daha sonra kentte devam eden inşa çalışmalarının ve depremzedelerin taleplerinin konuşulduğu il koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Kaynak: DHA

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