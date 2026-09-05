Bakan Kurum: DOA ile 200 milyon içecek ambalajını geri dönüşüme kazandırdık - Son Dakika
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Bakan Kurum: DOA ile 200 milyon içecek ambalajını geri dönüşüme kazandırdık

Bakan Kurum: DOA ile 200 milyon içecek ambalajını geri dönüşüme kazandırdık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında 1 Temmuz-5 Eylül 2026 tarihleri arasında 205 milyon 709 bin 303 ambalajın toplandığını duyurdu. Antalya 46 milyon 678 bin 972 ambalajla ilk sırada yer alırken, sistemle Türkiye ekonomisine yıllık 30 milyar TL katkı hedefleniyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi ile 1 Temmuz 2026-5 Eylül 2026 tarihleri arasında 200 milyondan fazla içecek ambalajının toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atmıyoruz. Topluyor, dönüştürüyor, çevreye de ekonomiye de katkı sağlıyoruz. DOA ile 200 milyon ambalaj topladık, geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır Atık gibi DOA bilinci de dalga dalga büyümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre; Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla ulusal entegrasyon süreci başlayan DOA sistemiyle 5 Eylül'e kadar 205 milyon 709 bin 303 adet DOA logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992'ye ulaştı.

EN ÇOK AMBALAJ TOPLANAN 5 ŞEHİR

En çok ambalaj toplanan il 46 milyon 678 bin 972 ambalajla Antalya oldu. Antalya'yı; İstanbul (38 milyon 675 bin 928), İzmir (24 milyon 339 bin 288), Adana (18 milyon 723 bin 778) ve Ankara (16 milyon 712 bin 516) takip etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 30 MİLYAR TL KATKI SAĞLANACAK

Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi, Türkiye'de Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA Sistemi ile artık içecek ambalajları çöp yerine DOA makinelerine atılıyor ve bu sayede geri dönüşümle ülke ekonomisine ham madde katkısı sağlanıyor. Plastiklerin doğaya karışmasını da engelleyen bu sistemde vatandaşlara ise ambalaj başına 1 TL teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı bu sistem ile Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Murat Kurum, Ekonomi, Türkiye, Antalya, Güncel, Eylül, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: DOA ile 200 milyon içecek ambalajını geri dönüşüme kazandırdık - Son Dakika

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