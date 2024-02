Güncel

Bakan Mehmet Özhaseki: "2 ay içerisinde 75 bin bina sayısına ulaşacağız"

"Depreme dayanıklı evleri yapma noktasında 300 bini aşıyoruz"

HATAY - Hatay'da depremzedeler için inşa edilen konutların kura çekimi ve anahtar teslim töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerin merkezinde 50 binden fazla yeniden yer tespit ederek, zemin etütlerini doğru bir şekilde yapıp mühendislik hesaplarını en dikkatli bir şekilde denetleyerek en sağlam, depreme dayanıklı evleri yapma noktasında 300 bini aşıyoruz" dedi.

Hatay Deprem Konutları Kura çekimi ve Anahtar Teslimi Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştiriliyor. Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili konuştu. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 300 binden fazla depreme dayanıklı bina inşa edileceğini belirtti. Tamamlanan binaların 2 ay içerisinde 75 bini aşacağını ifade eden Özhaseki, Mayıs ayından itibaren her ay 15-20 bin binanın teslim edileceğini ifade etti.

"850 bin civarında birim zarar gördü"

850 bin birim konutun zarar gördüğünü ifade eden Bakan Özhaseki, "Asi nehrinin bereketli topraklarında başımıza gelen bir felaketten sonra inşallah Hatay küllerinden yeniden doğacak. Burası hoşgörünün şehri, adeta bir açık hava müzesi. Mustafa Kemal'in 'benim şehrimdir' dediği bir yer. Ama bugün için şu sözümüzü unutmayın, Hatay bundan sonra 85 milyonundur ve bizlerindir. İnşallah İçişleri Bakanımızın da benim de her birinizin hakkını verinceye kadar, evlerinize oturup 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar buradan gitmeyeceğimizi bir kez daha bilmenizi istiyorum, bunu bilin. Büyük bir felaket yaşadık. 9 saat arayla 2 tane şiddetli ve uzun süren deprem yaşandı. Kolay değil, tam 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon kardeşimiz buradan zarar gördü, 680 bin civarında konut, 170 bin kadar da evlerimiz ağır veya orta hasarlı yıkılacak duruma geldi. Yani 850 bin civarında birim. Toprağa verdiklerimizi artık söyleyemiyoruz. Onun acısını ölçecek bir alet icat olmadı. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

"2 ay içerisinde 75 bin sayısına ulaşacağız"

Yapılan konutlarla ilgili konuşan Özhaseki, "Geride kalanlar için devlet olarak imkanımız neyse, elimizde olan neyse hepsini seferber ettiğimizi bilmenizi istiyoruz. Bu zararlardan sonra bizler bir an önce işe başlamak için gayret ettik. O günlerde hatırlarsınız, 'neden bu kadar acele ediyorsunuz, daha artçılar devam ediyor, binaları etkiler, yeniden yıkılacak binalar inşa ediyorsunuz' dediler. Bunlara aldırış etmedik. Bizim için bilimadamlarının, bilimin söyledikleri. Dışarıda söylenen, muhalefet olsun diye edilen lafların bizim için hiçbir nazarı yok. Biz doğruların peşindeyiz. O günden sonra deprem bölgesinde 200 binden fazla konutu inşa etmek için çalışmaya başladık. Şu anda 50 bin kadar da çelikten köy evlerimizi yapmaya başladık. Şehirlerin merkezinde 50 binden fazla yeniden yer tespit ederek, zemin etütlerini doğru bir şekilde yapıp mühendislik hesaplarını en dikkatli bir şekilde denetleyerek en sağlam, depreme dayanıklı evleri yapma noktasında 300 bini aşıyoruz. AFAD'ın bize ha sahibi olarak bildiği 390 bin civarında hak sahibimizin evlerini Allah izin verirse, şu an 40 bin civarında konutun kura törenindeyiz. Burada Hatay için yapılan binaların kuralarına devam edeceğiz. 2 ay içerisinde 75 bin sayısına ulaşacağız. Mayıs ayından itibaren her ay 15-20 bin konutu teslim edilebilir hale getirerek yıl sonuna kadar birçok kardeşimizin evini kendilerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

"Bir taraftan şehirlerin merkezlerini biz inşa ediyoruz"

Hatay'ın ayağa kaldırılması için çalışmaların dört bir yandan sürdürüldüğünü kaydeden Özhaseki, "Hataylılar için söylüyorum. Uzun Çarşıyı ayağa kaldırıyoruz. Inşaatlara başladık. Bire taraftan Kurtuluş Caddesi'ne, Atatürk Bulvarı'na, Emek Mahallesine başladık. Etrafta bulabildiğimiz her yerin önce zemin etüdünü yapıyoruz, sonra mühendislik hesaplarını en doğru biçimde yapıyoruz. Sonra da inşaatları bir sene içerisinde teslim etmek üzere, Türkiye'nin en güçlü müteahhitlerini çağırıp onlardan tahvil alıp sözleşme imzalayıp işe başlatıyoruz. Sizler de zaten bu olanları bitenleri takip ediyorsunuz, görüyorsunuz. Bunların şahidisiniz. Allah izin verirse çok kısa süre içerisinde gerek Hatay'ımızda gerek Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da, bütün depremzede kardeşlerimizin evlerini bu şekilde teslim edeceğiz. Bir taraftan şehirlerin merkezlerini biz inşa ediyor. Valilik, meclis binası çevresindeki binlerce binayı biz inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Protestocuları Hatay'da kentsel dönüşüm için ikna edemedik"

Hatay'da daha önce kentsel dönüşüm için protestocuları ikna edemediğini söyleyen Özhaseki, "2016-1017 yılında Antakya Belediye Başkanı, 'bakanımEmek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapacağız, bakanım bize yardım eder misiniz' dedi. Geldim buraya, bölgeye gittik. Evet bakanlık olarak ne kadar para verebileceksek bunu da ayarladık. Onu da ilan edeceğiz. Fakat etrafı o örgütler kaplamış. Ellerinde pankartlar var. Hepsi bizi protesto ediyor. Hepsi kızıyorlar. Kürsüye çıktım, 'kardeşlerim biz buraya dönüşüm yapmak için geldik, bakın şu alanlar çöküntü alanı. Allah korusun en ufacık bir deprem olursa bunların hepsi yıkılır ve altında kalırız. Evlatlarınız gider, sevdikleriniz gider, eşleriniz gider, ne olur izin verin. Ben burayı yapayım derken, para harcayacağım, bütçeden buraya finans kaynakları aktaracağım. Belediye başkanı size yanlış yaptıysa hesaplarınızı gözden geçireyim, para kalıyorsa hepsi sizin olsun. Ama ne olur mani olmayın' dedim. Örgütler bağrışıyorlar. Pankartlar okudu. Onlara rica ettim, 'lütfen oturun dinleyin. Bakın buradan bir deprem geçecek. Gelin o deprem gelmeden ben sizi hazırlayayım. Elimden geleni yapayım' dedim O gün gece bire kadar bu mahallede oturdum. İtiraz eden herkesle konuştum ama üzülerek söylüyorum, ikna edemedim. O protestocular galip geldiler. Mecburen ayrıldım ve kentsel dönüşüm yapamadım. Rezerv alan ilan ettiğimiz yerde, risk alanı ilan ettiğimiz yerde işe başlayamadık. Deprem olduktan sonra baktığım ilk yer, Emek Akasya mahalleleri oldu. Üzülerek söylüyorum, bütün canlarımız gitti. Değerli arkadaşlar bu tür tahriklere ne olur sizden ricamız katılmayın. Devletinize güvenin, Cumhurbaşkanınıza güvenin. Sözlerimizi Allah'ın izniyle yerine getiririz, hiç endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin birliğinin, beraberliğinin sarsılmaz bir kale gibi olduğunu tüm dünyaya bir kere daha gösterdik"

Daha sonra konuşan Bakan Ali Yerlikaya da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hatay'ın karanlıkta kalmasına asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. 6 Şubat 2023 hafızalarımızdan asla silinmeyecektir. Acısı yüreğimizde asla gitmeyecektir. Çünkü o gün çok acı, çok kararlılık bir gündü. Yükümüz ağır, imtihanımız büyüktür. Ama asla hukuksuzluğa kapılmadık, karamsarlığa düşmedik, inancımızı yitirmedik, zorlukla beraber kolaylık vardır dedik. Iman varsa imkan da vardır dedik. ve o gün aslın felaketinde devletimizin tüm imkanlarının devlet bölgesindeki kardeşlerimiz için seferberler ettik. Biz biliyoruz ki zorluklardan ancak birlik boyunca atlatılır ve zorluklarla ancak iradenin gücüyle asılır. Asrın felaketi bizleri derinden sarstı. Ancak aziz milletimizin birliğinin, beraberliğinin sarsılmaz bir kale gibi olduğunu tüm dünyaya bir kere daha gösterdik" dedi.