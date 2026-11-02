Bakan Memişoğlu: Tütün her yıl 100 binden fazla insanımızın hayatına mal oluyor - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu: Tütün her yıl 100 binden fazla insanımızın hayatına mal oluyor

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Bakan Memişoğlu: Tütün her yıl 100 binden fazla insanımızın hayatına mal oluyor
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, “Tütünle mücadele, sadece sigara kullananların değil, hepimizin meselesidir.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tütünle mücadele, sadece sigara kullananların değil, hepimizin meselesidir. Çünkü tütün her yıl 100 binden fazla insanımızın hayatına mal oluyor. Bugün ne yazık ki Türkiye, sigara içme oranında dünya genelinde ikinci sırada yer alıyor; ülkemizde maalesef her 3 kişiden 1'i, nüfusumuzun yüzde 33'ü tütün kullanıyor" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı Akçakoca Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, protokol üyeleri, daire amirleri, sağlık çalışanları ve davetliler de katıldı. Toplam 21 bin 881 metrekare kapalı alana sahip hastanenin içerisinde 28 poliklinik, 15 yoğun bakım yatağı, 3 ameliyathane ve diş polikliniği de bulunuyor.

Açılışta konuşan Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanında yapılan yatırımlara değinerek, "Son çeyrek asırda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1,5 milyonluk sağlık ordumuz ile güçlü kapasiteye ulaştık. Düzce'mizin de sağlık altyapısını güçlendirdik. 2002'den bu yana 10 yeni hastaneyi şehrimize kazandırdık. Düzce merkez ve Cumayeri ilçemizde aile sağlığı merkezimizin inşaatları sürüyor. Ayrıca Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin kapasitesini artıracak olan 400 yataklı ek binamızın proje çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Şimdiden Düzce'ye hayırlı olsun. Yeni cihazlarla sağlık hizmetlerini güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz gün pet cihazını kazandırdık, yeni cihazlar kazandıracağız. Kanser hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerine kendi şehirlerinde ulaşmalarını sağlayacağız" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK HİZMETLERİNE EVLERİNDE DE ULAŞMALARINI SAĞLAYACAĞIZ'

Evde sağlık hizmetleriyle ilgili yeni bir projenin hayata geçirileceğini aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Evde sağlık, uzaktan sağlık hizmetlerini birbirine entegre ederek yeni bir model oluşturuyoruz. Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi projemizi başlattık. Evde sağlık hizmeti alacak olan vatandaşlarımızın hizmete kolay ulaşmasını sağlayacağız. Hastanede tedavi gören hastalarımızın taburcu olduktan sonra evlerinde de tedaviye devam edecek şekilde koordinasyon sağlayacağız. Aile hekimlerimizi de projeye dahil edeceğiz. Dijital hizmetleri de bu duruma göre entegre ediyoruz. Sağlık hizmetlerini hastaneden eve kadar 3'üncü modeli hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine sadece hastanede değil, evlerinde de ulaşmalarını sağlayacağız"

ZONGULDAK ALAPLI'DA DA AÇILIŞLARA KATILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Akçakoca Devlet Hastanesi açılışının ardından Zonguldak'ın Alaplı ilçesine geldi. Bakan Memişoğlu burada, 'Alaplı Devlet Hastanesi ve Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Adem Yılmaz, sağlık personeli ve vatandaşlar yer aldı. Duaların ardından açılış kurdelesi kesildi, hatıra fotoğrafı çektirildi. Bakan Memişoğlu ve beraberindekiler, hastanedeki birimleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılışta konuşan Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı yaşam hayatın içinde başlar. Fazla kilo, hareketsizlik ve tütün bağımlılığıyla mücadelede hepimize görev düşüyor. Hareketi günlük hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Kendi sağlığımıza sahip çıkarken çocuklarımıza da doğru alışkanlıklar kazandırmalıyız. Sağlık, insanın en büyük zenginliğidir. Bu zenginliği korumak, yalnızca hastalıkları tedavi etmekle değil, hastalıklara yol açan riskleri henüz ortaya çıkmadan önlemekle mümkündür. Bu anlayışla, toplum sağlığını tehdit eden alışkanlıklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

'TÜTÜN HER YIL 100 BİNDEN FAZLA İNSANIMIZIN HAYATINA MAL OLUYOR'

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sigara içme oranında dünya genelinde ikinci olduğunu belirterek, "Tütünle mücadele, sadece sigara kullananların değil, hepimizin meselesidir. Çünkü tütün her yıl 100 binden fazla insanımızın hayatına mal oluyor. Bugün ne yazık ki Türkiye, sigara içme oranında dünya genelinde ikinci sırada yer alıyor; ülkemizde maalesef her 3 kişiden 1'i, nüfusumuzun yüzde 33'ü tütün kullanıyor. Erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığında dünyada ne yazık ki ilk sıralardayız. Bir başka önemli mesele de çocuklarımızın sigarayla tanışma yaşı, Türkiye'de tütün kullananların yarısından fazlası bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlıyor. Sigara içen 13-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 73,3'ü yaş doğrulaması yapmadan sigara alabildiğini belirtiyor. Bugün bir de elektronik sigara ve puf gibi yeni ürünlerle karşı karşıyayız. Bunlar farklı isimlerle, farklı ambalajlarla gençlerimize sunuluyor. Daha az zararlı olduğu söyleniyor. Ancak bu ürünlerin de ciddi sağlık riskleri taşıdığını biliyoruz. Hiçbirini masum bir alışkanlık gibi görmemeliyiz. Biz çocuklarımızı bu tehlikeden korumak istiyoruz. Bunun için tütün satışında elektronik yaş doğrulama sisteminin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Nitekim Yeşilay'ın araştırmasına katılan vatandaşlarımızın yüzde 90'ının da bu sistemi desteklediğini görüyoruz. Şunu da biliyoruz; sigara kullanan vatandaşlarımızın yüzde 80'i de bu illetten kurtulmak istiyor. Biz de sigarayı bırakmak isteyen her vatandaşımızın yanında olmak istiyoruz. Tütün, hayat kalitenizi düşürüyor. Nefes darlığına yol açıyor; başta kanser ve kalp krizi olmak üzere hayati risk taşıyan pek çok hastalığa yakalanma ihtimalinizi artırıyor. Bazen 'bana bir şey olmaz' deniliyor. Bazen de 'ben bunu bir gün bırakacağım' denilerek erteleniyor. Buradan açıkça söylüyorum; iş işten geçtikten sonra eyvahın karı yok. Bugün ülkemizin dört bir yanında bin 910 Sigara Bırakma Polikliniğimizle hizmet veriyoruz. MHRS üzerinden çevrim içi poliklinik hizmeti sunuyoruz. Hekimlerimizin uygun gördüğü vatandaşlarımıza sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçları ücretsiz olarak sağlıyoruz. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız. Dünyada sigara bırakma hizmetlerini tamamen ücretsiz olarak sunan nadir ülkelerden biriyiz. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımız da vatandaşlarımıza rehberlik ve takip desteği sunuyor. Tütünle mücadele sadece devletin, sadece Sağlık Bakanlığı'nın mücadelesi değildir. Bu, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Ailelerimizle, eğitimcilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, esnafımızla topyekun hareket etmeliyiz. Çünkü çocuklarımızı korumak, bu toplumun ortak vicdanının gereğidir. Türkiye'de 2024 yılında 150,5 milyar adet bandrollü sigara satıldı. Bu rakam, mücadelenin neden daha kararlı ve hep birlikte yürütülmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Buradan aramızda sigara kullanan vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum: Gelin, bugün kendinize bir söz verin. 'Artık sigara içmeyeceğim. Hem kendime hem Sağlık Bakanımıza söz verdim' deyin. Biz de bu kararınızda sonuna kadar yanınızda olalım" dedi.

'BİZ HASTALIK DEĞİL, SAĞLIK BAKANLIĞI'YIZ'

Bakan Memişoğlu, "Bizim için sağlık, insanımız hastalandıktan sonra hastaneye gelmesini beklemek değildir. Hastalanmadan önce vatandaşımızın yanında olmaktır. Biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığı'yız. Aile hekimlerimiz, ailemizin bir parçası ve vatandaşımıza en yakın hekimlerimizdir. Sizi en iyi tanıyan hekimler oldukları için öncelikle aile hekimlerimize başvurmanızı istiyoruz. Bugün aile hekimlerimiz, şeker ve tansiyon hastalarımızı, KOAH ve kalp hastalığı bulunan vatandaşlarımızı bizzat arayarak takip ediyor. Hastaları adına hastanelerdeki tüm uzman hekimlere doğrudan randevu alabiliyor. Uzman hekimlerle dijital altyapımız üzerinden anlık bilgi paylaşabiliyor. Uzman hekimlerin başladığı ilaçların reçete edilmesinden, evde sağlık hizmeti raporlarına ve mevcut raporların yenilenmesine kadar birçok süreci aile hekimlerimiz gerçekleştirebiliyor. Tansiyondan diyabete ve cilt hastalıklarına kadar yetki verdiğimiz bin 859 yeni ilacı reçete edebiliyor. Güçlü sağlık altyapımızı bilimle ve üretimle daha ileriye taşımak istiyoruz. Hekimlerimizin bilgisini, mühendislerimizin emeğini ve sanayicilerimizin üretim gücünü ortak hedeflerde buluşturuyoruz. Kendi ilacımızı, aşımızı ve tıbbi cihazımızı geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Kemal MemişoğluSağlık BakanıGüncelSon Dakika

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