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Bakan Özhaseki: "İBB; kentsel dönüşüm için ayrılan bütçenin 2 katını algı operasyonu için ajanslara verdi"

Soğanlı Millet Bahçesi hizmete açıldı

88 bin metrekarelik park mahalleyi cazibe merkezi haline getirecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Mehmet Özhaseki:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm için ayrılan bütçenin 2 katını, algı operasyonları için ajanslara veriyor"

"CHP'li belediyeler, Yalanlarla devam eden bir sanal dünyada kendilerini kahraman gibi gösterme yiğitliğini devam ettiriyorlar"

BURSA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm için ayrılan bütçenin 2 katını algı operasyonları için ajanslara verdiğini öne süren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ne yazık ki bir belediyecilik anlayışı yok. Hizmet tarafında yoklar. Temel atmama törenlerinde varlar. Hatta işe takoz olmakta varlar. Yalanlarla devam eden bir sanal dünyada kendilerini kahraman gibi gösterme yiğitliğini devam ettiriyorlar" diye konuştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kurulan 88 bin 257 metrekare alana kurulan Soğanlı Millet Bahçesi'de, çok amaçlı etkinlik alanları, yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet yolları, meyve bahçeleri, ses ve koku bahçeleri, tematik bahçeler, piknik alanları, oturma ve dinlenme alanları, futbol ve voleybol sahası, Millet Kıraathanesi ile Bursa'nın yeni buluşma mekanı, cazibe merkezi olacak. Programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da kentsel dönüşüm için gece gündüz çalışılması gerektiğini belirterek, "Yeni bir belediyecilik anlayışı çıktı. 30 senedir bu işin içerisinde olan bir kardeşiniz olarak net söylüyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Koca koca milyonlarca nüfus olan şehirlerde ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partili gelen arkadaşların hiçbirinin bir belediyecilik anlayışı ne yazık ki yok. Hizmet tarafında yoklar. Temel atmama törenlerinde varlar. Hatta işe takoz olmakta varlar. Bir taraftan da öğrendikleri yeni bir şey var. Asıl anlamakta güçlük çektiğim de bu: Algı belediyeciliği. Yalanlarla devam eden bir sanal dünyada kendilerini kahraman gibi gösterme yiğitliğini devam ettiriyorlar. İstanbul'da kentsel dönüşüm için gece gündüz çalışmamız lazım değil mi? Bütün bilim adamları Adalar'daki segmentin kırılacağını ve kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini söylüyorlar. Büyük depremden bahsediyorlar. Kentsel dönüşüm için ayrılan bütçe neyse İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2 misli bir para algı operasyonları için ajanslara veriliyor. Yani muhterem başkanımız diyor ki 'Ben çok güzel bir adamım. Ben tatile giderim ama siz beni çalışıyor gibi gösterin. Ben hatta buralara sığmam, CHP genel başkanı olmalıyım, o da yetmez bana cumhurbaşkanı olmalıyım. Alın şu parayı, basın bana gazı, devam edeyim, uçayım ben.' Böyle bir anlayışı gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum" diye konuştu.

Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda il ve milyonlarca insanın etkilendiğini anlatan Özhaseki, maddi hasarın 100 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Özhaseki, AK Partili belediye başkanlarının deprem bölgesinde gece gündüz demeden çalıştığını dile getirerek, şu cümleleri kurdu;

"Nüfusu milyonlarca olan, konuştuğu zaman büyük büyük konuşan belediye başkanları da özel jetlerle o bölgeye geldiler. Yanlarında 10-20 tane kamera, 10-20 tane fenomenler, sosyal medyacılar, selfieler çekindiler, bırakıp gittiler. Onlara da 'deprem turisti' diyoruz. Biraz alınıyorlar ama resmen deprem turistiydi onlar. Allah iyiliklerini versin. Ne diyelim başka? Diyecek başka bir şey yok. Bizim işimiz gücümüz hizmet. Hem genelde hem yerelde taş üstüne taş koymaya çalışıyoruz. Bu ülkeyi büyütmeye çalışıyoruz. Bizim tarihe karşı sorumluluğumuz var. Misyonumuza karşı sorumluluğumuz var. Deprem bölgesinde 46 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bu ayın sonuna kadar 75 bini bulacağız. Mayıs ayından itibaren de her ay 15-20 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ev çıkmadığında hüzünlenen, üzülen kardeşlerimize orada diyorum ki 'Bakın hiç merak etmeyin. Öbür ay çıkar, olmazsa diğer ay çıkar. Biz gece gündüz buradayız. Sizler 'Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun' deyinceye kadar, 'sizden Allah razı olsun' deyinceye kadar buradayız ve gitmeyeceğiz' diye de onlara söz veriyoruz" diye konuştu.

İklim değişikliği konusuna da değinen Özhaseki, "Bu anlamda Türkiye de büyük bir mücadele veriyor. Bir taraftan Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk. Bir taraftan 2040 yılına kadar kirletme oranımızı yüzde 41 geriye çekeceğimizle ilgili söz verdik. İklim Kanunu hazırlıyoruz. Uluslararası anlaşmalara tarafız. Bir taraftan da yeşili artırmaya çalışıyoruz. Yeşille ilgili de bir taraftan bizim evet hoşumuza giden bir güzellik gibi gözükse de tabiatı temizleyen bir yapı olduğunu, karbonu emen yapı olduğunu bir taraftan da Allah korusun depremlerde orayı bir sığınma alanı olarak kullanacağımızı hiç kimsenin unutmaması lazım. Kur'an-ı Kerim'de ağaçla ilgili 26 yerde, bağ, bahçe gibi yeşilliği tarif eden 100'den fazla ayet var. Cenab-ı Hak bile cenneti tarif ederken, yeşilliklerden, bağlardan, bahçelerden, altından ırmaklar akan güzel yerlerden bahsediyor. Demek ki dünyayı güzelleştirmenin de bir yolu bu. Türkiye genelinde 500'den fazla millet bahçesi projelerimiz var. 234 tanesini bitirdik. Hedefimiz 100 milyon metrekare yeşil alan oluşturmak. Cumhurbaşkanımız öyle hedef koydu. O, bize '100 milyon metrekare yeşil alan yapacaksınız' dedi. Şu anda 80 milyon metrekareye yaklaştık. 234 tanesini açtık. 250'den fazlasının inşaatları da devam ediyor. Bursa'da da bizim Bakanlık olarak yapmaya çalıştığımız da 2,5 milyon metrekare civarında. 5 tanesini açtık. 2'si bitti, üçünün de inşaatları devam ediyor ya da proje aşamasında" şeklinde konuştu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Bursa'ya konforu artıracak önemli bir eser kazandırıldığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Küçük parklardan ziyade 200 dönümlük parkların açılmasını sağladık. 1,5 milyonluk yeşil alan hedefi belirlemiştik. 3 milyon 250 bin metrekare yeşil alana ulaştık. İlçe belediyelerinin desteğiyle Bursa'nın her mahallesini yeşile çevirdik. Herkes biliyor. Türkiye'de hiç kentsel dönüşüm yapan, hatta konuşan bir tane CHP'li belediye yoktur. Bursa'da 14 tane bitmiş veya devam eden kentsel dönüşüm var. 10 binden fazla konut dönüştürülüyor" dedi.

Kültürel ve sportif alanları ile Osmangazi'ye değer katacak millet bahçesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'ye teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa'da geleceğin rengi yeşil dedik, daha yeşil bir Osmangazi oluşturmak için 15 yılda birçok projeye imza attık. Osmangazi'ye 15 yılda 451 park 1 milyon 746 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Mahallelerimiz nefes alsın diye en küçük alanı bile değerlendirdik. Orada yeşili çoğalttık, hemşehrilerimize dinlenme alanları, çocuklarımıza oyun parkı yaptık. Her köyümüze park ve spor tesisi yaptık. Yeşilin değerini arttıran, doğal kaynakları koruyan, sürdürebilir bir geleceği hedefleyen yatırımlarla geleceğe yürüyoruz. Yeni dönemde de inşallah 200 yeni park, 3 temalı park hedefimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.