Bakan Tekin: 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız - Son Dakika
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Bakan Tekin: 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız

Bakan Tekin: 11 ilimizde 6 Şubat\'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilin tamamında 6 Şubat günü sahip olunandan daha fazla derslik inşa ettiklerini belirterek, "Şu anda 11 ilin tamamında bitirdiğimiz yatırımlar ve eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip...

23.10.2024 15:02
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilin tamamında 6 Şubat günü sahip olunandan daha fazla derslik inşa ettiklerini belirterek, "Şu anda 11 ilin tamamında bitirdiğimiz yatırımlar ve eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız. Hatay'da 6 Şubat günü mevcut kullanılmakta olan dersliklerin üzerine onlardan yüzde 13 daha fazla derslik sahibi olmuş olacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'ın Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde hayırseverler tarafından inşa edilen Aşağıoba İlkokulu'nun açılışına katıldı. Burada düzenlenen toplu açılış törenine Bakan Tekin'in yanı sıra Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve protokol katıldı.

'HATAY'DA DERSLİK SAYISI 6 ŞUBAT'TAN YÜZDE 13 FAZLA OLACAK'

Törende konuşan Bakan Yusuf Tekin, 6 Şubat'ta millet olarak asrın felaketinin yaşandığını kaydetti. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın eğitim ile ilgili talimatı, '11 ilin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından daha fazla dersliğimiz olacak' şeklindeydi. Şu anda 11 ilin tamamında bitirdiğimiz yatırımlar ve eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız. Hatay'da 6 Şubat günü mevcut kullanılmakta olan dersliklerin üzerine onlardan yüzde 13 daha fazla derslik sahibi olmuş olacağız. İnşallah biz de bakanlık olarak üzerimize düşeni yaparak, yaraları sarmak için çaba sarf etmiş olacağız. Devlet, millet ve dünyada Türk milletini seven, Türk milletiyle beraber hareket etmek isteyen çok sayıda uluslararası dostlarımız hep beraber 6 Şubat'ın yaralarını sarmak için çaba sarf ettik. Bugün burada açılış vesilesiyle bulunmamıza vesile olan hayırseverlerimizi de bu kapsamda görüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Altınözü ilçesinde yapımı tamamlanan Aşağıoba İlkokulu ve Üzümdalı Şehit Mehmet Uçar İlk ve Ortaokulu ile Serinyol Necati Oflazoğlu Ortaokulu'nun açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Yusuf Tekin daha sonra Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret edip basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin: 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız - Son Dakika

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