Bakan Tekin, "Bütünleştirici Eğitim Modülleri Tanıtım Programı"nda konuştu Açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özel gereksinimli evlatlarımızın bedensel, duygusal, bilişsel, sosyal, kültürel gelişimlerini destekleyerek, yaşam kalitelerini yükseltmek, onların toplumsal hayatın her alanında diğer bireylerle, eşit haklarla bağımsız ve aktif olarak katılımlarına imkan sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Tekin, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim veren okullardaki sınıf ve branş öğretmenlerinin, farklı yetersizlik türlerine sahip öğrencileri desteklemeleri ve bütünleştirici eğitim süreçlerine yönelik farkındalıklarını artırmaları amacıyla hazırlanan "Bütünleştirici Eğitim Modülleri (BÜTEM)" tanıtım programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün felsefelerini fırsat eşitliği üzerine kurguladıklarını, her öğrencinin var olan potansiyelini ortaya çıkarmanın ve olduğu noktadan yukarıya taşımanın eğitimin en temel işlevlerinden birisi olduğunu söyleyen Tekin, "Fırsat eşitliğini sağlarken de öğrencinin bireysel farklılıkları, gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçları bizler açısından kıymetli bir veridir. Bu farklılıkları göz önünde bulundurmak, bahsettiğimiz fırsat eşitliğinin temini açısından yapacağımız her şeyin zeminini oluşturur." ifadesini kullandı.

Her öğrencinin eşit imkanlarla ihtiyacı olan eğitimi almasının temel hakkı olduğunu aktaran Tekin, bu inançla özel gereksinimlere sahip öğrencilerin her birini nadide emanetler olarak kabul ettiklerini belirtti.

Tekin, bakanlık olarak özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim öğretimine tam ve etkin bir biçimde katılımını sağlamak üzere çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2024 eylül ayı itibariyle tam zamanlı kaynaştırmayla bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrenci sayımız 404 bin 905. Özel eğitim kurumlarında 176 bin 362 özel eğitim öğrencimiz bulunmakta iken diğer okullar bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında ise 94 bin 995 öğrenci eğitim almakta. Evde eğitim hizmeti alan öğrenci sayımız 12 bin 133. Hastane kurslarında ise 593 öğrencimiz şu an itibarıyla eğitim alıyor. Bunların yanında 14 bin 454 destek eğitim odasından 62 bin 244 öğrencimiz faydalanıyor.

Bu konularda çalışıyoruz ama ben huzurlarınızda bu konuda bize sürekli destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu süreçte attığımız bütün adımları, yaptığımız bütün faaliyetleri, bizatihi takip eder ve destekler bir pozisyondalar. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için materyal üretim ve dağıtım çalışmaları kapsamında 2 bin 460 set materyal özel eğitim sınıflarımıza, destek eğitim odalarımıza, özel eğitim anaokullarımız ile bu yıl ilk defa hastane sınıflarımıza da ulaştırmış olduk. Her tür ve kademede eğitim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için hazırlanan 2 milyon 730 bin 352 ders kitabı ve yardımcı kaynak kitap 2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizle buluşturulmuş durumda."

"Bağımsız ve aktif olarak katılımlarına imkan sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bakan Tekin, tanıtımı için toplandıkları BÜTEM'in özel gereksinimlere sahip öğrencilerin çok yönlü eğitim sürecini desteklemek için attıkları adımlardan sadece biri olduğunu bildirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün sadece özel gereksinimli çocuklar için değil tüm toplum için daha kapsayıcı ve eşitlikçi dünya kurma yolunda farkındalık geliştirme ve eyleme geçme günü olduğunun altını çizen Tekin, herkesin engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına yapabileceği küçük ya da büyük ama her biri kendi içinde değerli adımlar olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin topluma katılımını engelleyen her türlü bariyeri ortadan kaldırmak için bakanlık olarak üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmek konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Tekin, "Özel gereksinimli evlatlarımızın bedensel, duygusal, bilişsel, sosyal, kültürel gelişimlerini destekleyerek, yaşam kalitelerini yükseltmek, onların toplumsal hayatın her alanında diğer bireylerle eşit haklarla bağımsız ve aktif olarak katılımlarına imkan sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

BÜTEM'i bu hassasiyetle özel gereksinimli çocukların öğretmenleri tarafından daha kuvvetle desteklenmelerini sağlamak üzere hazırladıklarını kaydeden Tekin, gerçekleştirdikleri Öğretmenler Odası etkinliklerinde öğretmenlerle yapılan istişarelerde kendisine farklı yetersizlik türlerine sahip öğrencilerle nasıl bir eğitim süreci yürüteceklerine dair zaman zaman yaşadıkları sorunları ilettiklerini belirtti.

"Topluma güçlü bir şekilde katılmalarının da anahtarı olacaktır"

Bakan Tekin, Türkiye genelinde bir anket çalışması yaptıklarını, bu ankete kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim veren tüm kademelerdeki 35 bin 461 sınıf ve branş öğretmenin katıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Anket sonuçları, alan uzmanları tarafından raporlandı. Elde edilen bulgular doğrultusunda örgün eğitim kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerimize yönelik özel eğitim alanında çevrim içi eğitim içerikleri oluşturuldu. Bu içerikler BÜTEM adıyla bizim Öğretmen Bilişim Ağı'nda yayınlandı. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim veren sınıf ve branş öğretmenlerimizin farklı yetersizlik türlerine sahip öğrencilerin eğitiminde karşılaştıkları önemli sorunların çözümüne yönelik olarak hazırladığımız bu platformda 13 farklı modül var. Bir anlamda bir başucu kılavuzu niteliğinde bireyselleştirilmiş eğitim programlarından sınıf yönetimine, işbirliği stratejilerinden özel gereksinimlere yönelik bilgi kümelerine dair kapsamlı bir içeriğe sahip olan BÜTEM, aynı zamanda Maarif Modeli'nin erişilebilirlik ilkesiyle tasarlanan içeriklerle de donatılmış oldu.

Öğretmenlerimizin her bir öğrencisine bireysel ihtiyaçlarını uygun eğitim fırsatları sunması yalnızca onların potansiyellerini açığa çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda topluma güçlü bir şekilde katılmalarının da anahtarı olacaktır. Ben bütün öğretmenlerimizin hem öğrencilerinin eşit ve üstün menfaati hem de toplumsal fayda gözeterek yeni nesil öğretim yaklaşımlarıyla tasarlanan BÜTEM'den en üst seviyede faydalanacağına yürekten inanıyorum."

"Çalışmalarımız bundan sonra da hız kesmeden devam edecek"

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimde bireysel farklılıkları bir zengin olarak gördüğünü ifade etti.

Modelin kapsayıcı uygulamaların geliştirilmesini ve güçlendirilmesini beceri temelli yaklaşıma bağlı bir ilke olarak kabul ettiğine dikkati çeken Tekin, "Gelişen teknolojiden faydalanmak ve dijital imkanları öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetine sunmak artık yetkinleştiğimiz bir husus halini aldı. BÜTEM bu alanda yaptığımız çalışmalardan sadece bir tanesi. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için onlara hizmet veren öğretmenlerimiz için bu anlamdaki çalışmalarımız bundan sonra da hız kesmeden devam edecek." dedi.

Programda, Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin öncülük ettiği karma işaret dili korosuyla İstiklal Marşı okundu ve müzik dinletisi sunuldu.

Özel eğitim alanına ilişkin farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak amacıyla öğretmenlerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri hakkındaki duygu ve düşüncelerini mektupla ifade etmeleri için düzenlenen "Özel Öğrencilerin Öğretmenlerinden Özel Mektuplar Seçkisi" yarışmasında birinci olan Rümeysa Kekli, mektubunu okudu.

Tekin, yarışmada dereceye öğretmenlere ödüllerini verdi.