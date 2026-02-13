Bakan Tekin'den Anaokulu Ziyareti - Son Dakika
Bakan Tekin'den Anaokulu Ziyareti

13.02.2026 13:39
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Beykoz'daki anaokulunu ziyaret etti, eğitim standartlarını denetleyeceklerini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beykoz Belediyesi Sevgi Bahçesi Anaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 4 binin üzerinde resmi anaokulumuz var, artı 5 bine yakın da özel anaokulu var. Özel anaokulları Türkiye'de 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tabi olarak açılıyorlar. 5580 sayılı kanun kapsamında çocuklarımızın eğitime erişimini mümkün kılacak, kolaylaştıracak, anayasa ve kanunlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri doğrultusunda eğitim verip vermediğini denetleyecek; çocuklarımızın başta sağlık, can güvenliği olmak üzere çocuklarımızın her türlü istismardan uzak tutulup tutulmadığını denetleyecek standartlar getiriyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beykoz Belediyesi Sevgi Bahçesi Anaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin, çocuklara boyama seti hediye etti.

'YAKLAŞIK 2 MİLYONA YAKIN ÇOCUĞUMUZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDİYOR'

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Hukuk devletinin diğer devletlerden farkı, herkes anayasa başta olmak üzere hukuk kurallarına uymakla mükellef. Anayasamız; devrim kanunları, Tevhid-i Tedrisat, Türkiye'de eğitim-öğretim hakkını, yetkisini, sorumluluğunu, denetimini Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakmış durumda. Biz de bu anayasanın bize verdiği yetki çerçevesinde yasal düzenlemelerle bu alanı düzenlemeye çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitim var. Zorunlu eğitim öncesinde ise yani 66-69 aydan önceki çocuklarımızın devam ettiği okul öncesi kurumlarımız var. O da kendi içerisinde ikiye ayrılmış durumda. Orada da bakım ihtiyacı olan çocuklarımıza bakım hizmeti veren yerler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, eğitim hizmeti veren yerler de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetleniyor. Şu an Türkiye'de yaklaşık olarak 2 milyona yakın çocuğumuz okul öncesi eğitim kurumlarına; anaokulu ya da anasınıfı olarak kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan okullara devam ediyor" dedi.

Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 4 binin üzerinde resmi anaokulumuz var, artı 5 bine yakın da özel anaokulu var. Özel anaokulları Türkiye'de 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na tabi olarak açılıyorlar. Orada da bizim yaklaşık 20'ye yakın kurum türümüz var, eğitim-öğretim hizmeti veren. Peki biz ne yapıyoruz? Biz bunu yaparken 5580 sayılı kanun kapsamında çocuklarımızın eğitime erişimini mümkün kılacak, kolaylaştıracak, anayasa ve kanunlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri doğrultusunda eğitim verip vermediğini denetleyecek; çocuklarımızın başta sağlık, can güvenliği olmak üzere çocuklarımızın her türlü istismardan uzak tutulup tutulmadığını denetleyecek standartlar getiriyoruz. Şu anda da bu kapsamda açılan anaokullarına biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak standart koyuyoruz; hem resmi okullar için hem özel okullar için. Dolayısıyla bir kamu kurumu, bir sivil toplum örgütü, bir meslek örgütü ya da bir özel işletme bir özel okul açmak istiyorsa, özel anaokulu açmak istiyorsa bize başvurusunu yapar, biz de biraz önce söylediğim çerçevede tanımladığımız standartlarla izin veririz. Biz, İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı'nın iddia ettiği gibi bir tutum içerisinde değiliz. Biz tam tersine çocuklarımızın mümkün olduğunca fazla süre okula gitmesini, yani okul öncesi eğitimin mümkün olduğunca yaygınlaşmasını istiyoruz ve bu anlamda da bize destek olabilecek herkese de biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz, önlerini açmaya çalışıyoruz. Ama bütün bunları yaparken anayasanın bize verdiği sorumlulukları ve yetkileri mutlaka göz önünde bulundurmak zorundayız" diye konuştu.

'İBB'NİN İŞLETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KURUMLARLA İLGİLİ OLARAK HİÇBİR YETKİMİZ YOK'

Bakan Tekin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiğini iddia ettiği kurumlarla ilgili olarak hiçbir yetkimiz yok. Biz şunu söylüyoruz: Burası anaokulu mu, kreş mi? Eğer eğitim veriyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı'nın tanımladığı standartlara uyup uymadığınızı, buna göre hizmet verip vermediğinizi denetleyecek bir standartlar silsilesi olması lazım. Siz eğitim değil de bakım diyorsanız o zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın standartları var, o standartlara uygun davranmanız gerekiyor. Şimdi şu tavır: 'Ben ikinizin de standartlarına uymuyorum, ben kafama göre davranacağım' demek hukuk devleti ilkesine, üniter devlet ilkesine, anayasal devlet ilkesine aykırıdır. ve bunu açıklarken de hukuka uygun olmayan bir şekilde kendilerini hukukun üstünde görecek şekilde tanımlamaları; 'Burayı denetleyemezsiniz, burayı gelin erkekseniz denetleyin' tarzından tavırlar hiç hoş tavırlar değil, hukuk devleti ilkesine yakışmıyor" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMİ NİTELİĞİNİ HEP BERABER ARTIRMIŞ OLALIM'

Bakan Tekin, "Ben tekrar şunun altını çizmek istiyorum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil, hangi belediye usulüne uygun, standartlara uygun ve bizim denetlediğimiz, bizim bize emanet edilen bu çocukların cinsel istismar dahil her türlü güvenliklerinin alındığı bir mekanizma oluşturabilmek adına bizim denetimimizde açılacak bütün anaokullarını biz destekliyoruz, teşvik ediyoruz, açılmasını da arzu ediyoruz. Ama kanunda tanımlanmayan, yönetmelikte tanımlanmayan isimlerle bir anlamda yangından mal kaçırır gibi hukuktan kurum kaçırarak kendilerinin açtığı, kendilerinin işletme ruhsatı verdiği, açılış onayı verdiği ama kamu otoritesi, kamu hukuku açısından hiçbir yere oturmayan yapılar maalesef bizim denetimimizde değiller. Oralarda olan şeyler de ancak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından izinsiz faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gereken yerler. Bu kapsamda Beykoz Belediye Başkanımızla beraber, Beykoz Belediye Başkanımız Beykoz'da bu şekilde yapılan iki okulu, iki kurumu bize anaokulu olarak işletmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettiler. Biz de birlikte burayı yürüteceğiz. Ben diğer bütün yerel yönetimlere de aynı çağrıyı açık açık yapıyorum: Anaokulu ise eğer, yani okul öncesi eğitim kurumuysa bizimle; okul öncesi bakım ünitesiyse eğer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla masaya otursunlar, onların standartlarını yerine getirsinler. Oralarda bizler de emanet edilen çocukların denetimini hem fiziki şartlar itibarıyla hem eğitimci kadroları açısından hem de eğitim açısından denetimlerini yapalım, standartlarımızı koyalım, Türkiye'deki eğitim-öğretim sistemi niteliğini hep beraber artırmış olalım" diye konuştu.

Bakan Tekin, "Bu vesileyle ben Beykoz Belediye Başkanımız Özlem Hanım'a da teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren artık anaokulumuzu ve burada açacağımız başka anaokullarını, belediyemizle birlikte çocuklarımıza en iyi hizmeti verecek şekilde değerlendireceğiz" dedi.

ANAOKULU İŞ BİRLİĞİ

Konuşmasının ardından Bakan Tekin ve beraberindekiler Beykoz Belediyesi Başkanlık Binasına geçti. Beykoz Eğitime Destek Derneği tarafından okul öncesi eğitim alanında hizmet vermesi amacıyla inşası tamamlanmak üzere olan anaokulunun, Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesine yönelik protokol Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Dernek Başkanı Gülay Demirel arasında imzalandı.

Kaynak: DHA

