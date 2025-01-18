Bakan Tunç: Terörsüz bir Türkiye\'ye doğru gidiyoruz (HABER VE AKTÜEL GÖRÜNTÜ EKLENDİ)

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir daha bu ülkede darbeler olmasın, milli iradenin önü kesilmesin diye yapısal dönüşümleri gerçekleştirdik. Milli iradeden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Tabii ki ülkemizin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözdüğümüz gibi inşallah şu terör belasını da tarihe gömeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörsüz bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız" dedi.

AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Amasya'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kongre öncesinde Amasya Valiliği ve Amasya Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Amasya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Tunç, Amasya'ya yapılan yatırımların hala devam ettiğini belirtti. Tunç, "Öncelikle Amasya 8'inci Olağan İl Kongremizin teşkilatımıza, partimize, Amasya'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Teşkilatımızda bugüne kadar görev yapan, kuruluşundan bu yana emek sarf eden tüm kardeşlerimize, abilerimize şükranlarımı arz ediyoruz. Amasya'mız ülkemizin en nadide köşesi, Yeşilırmak'ıyla tarihi eserleriyle bir hazine. Amasya'ya ne yapsak azdır. Amasya'ya AK Parti döneminde çok büyük yatırımlar yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de Amasya'mız AK Parti'nin eserlerinden faydalanmaya devam edecek. Bugün bu kongreleri yapabiliyorsak ve iktidarımızda 22 yılımızı doldurmuşsak, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız inşallah. Milli iradeye sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

'HİÇBİR AYRIM YAPMADAN BUGÜNLERE GELDİK'

Bakan Tunç, "Önümüzdeki süreçte 3,5 yıllık bir seçimsiz geçecek zaman dilimi var. Sadece fiziki kalkınma değil, ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için de mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla 22 yılda sessiz bir devrimi gerçekleştirdik. Büyük reformlar yaptık. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun hale getirdik. Anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz reformlarla da demokrasimizi güçlendirdik. Bir daha bu ülkede darbeler olmasın, milli iradenin önü kesilmesin diye yapısal dönüşümleri gerçekleştirdik. Milli iradeden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Tabii ki ülkemizin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözdüğümüz gibi inşallah şu terör belasını da tarihe gömeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörsüz bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız. ve kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Milli birliğimizi güçlendireceğiz. Temel hak ve özgürlükler noktasındaki kısıtlamaları ortadan kaldırdık. Dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan bugünlere geldik. Kardeşliğimizi daha da güçlendirerek milletimiz arasında ırkı, rengi, dili, dini, mezhebi nedeniyle fitne sokmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'KEŞKE KALİTELİ BİR MUHALEFET OLSA'

Bakan Tunç, muhalefete yönelik, "Onlar, 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' dediler. Bizim Suriye'de ne işimiz vardı? Suriye'ye niye gittik? Hemen güneyimizde bir terör devleti kurulma çalışmalarını gördüğümüzde 'Kurdurmayız' dedik. 40 yıldan bu yana ülkemizin başına musallat olan terör belasını ve çocuklarımızın üzerine atılan o füzeler karşısında sessiz mi kalacaktık? ve Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı'yla, Barış Pınarı'yla, Pençe Kilit'le terörün üzerine giderek orada bir terör devleti oluşumunu engelledik. Eğer muhalefetin sözüne baksaydık, 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' sözünü dikkate alsaydık, orada bir terör devleti kurulmuş olacaktı. Katliamlardan Türkiye'ye sığınan kadın ve çocukları kurtarabilir miydi? O Aylan bebeklerin sahile vurduğu bir noktada vicdan rahatlığı yaşamak mümkün müydü? Vicdansızlığı arasında sıkışmış kalmış bir muhalefet anlayışı var. İşte Türkiye'nin de şanssızlığı bu. Keşke böyle olmasa. Keşke kaliteli bir muhalefet olsa. Keşke doğru yolu gösterse. O nedenle de milletimizden bugüne kadar hep kırmızı kart gördüler. Bundan sonra da görmeye devam edecekler. Doğru politikalarla yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi.

'500 MİLYARDAN FAZLA KAYNAK AYIRIYORUZ'

Deprem bölgesindeki vatandaşlara sıcak yuva sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Tunç, "Pandemiden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar hepimizin malumuydu. 6 Şubat'ta 11 vilayetimiz çöktü. Ekonomimizi olumsuz etkiledi. Geçen yılki bütçede 1 trilyondan fazla kaynağı deprem bölgesine ayırmak zorunda kaldık. Yine bu sene de deprem bölgesine 500 milyardan fazla kaynak ayırıyoruz. Bir an önce vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak durumundayız. Elbette ki bunlardan ekonomimiz etkilendi. Rusya- Ukrayna savaşı, güneyimizdeki durum, tüm bunlar ülkemizin ekonomisini de etkiledi. Yine memurumuzun, emeklimizin, işçimizin alım gücünü artıracağız. Bunu yaparsa kim yapar? AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan yapar" diye konuştu.

Haber: Berkay YILDIZ- Şerife Serap KARA/AMASYA,