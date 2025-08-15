Bakan Uraloğlu Bulgur Festivali'nde Hizmetleri Tanıttı - Son Dakika
Bakan Uraloğlu Bulgur Festivali'nde Hizmetleri Tanıttı

15.08.2025 22:59
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de bulgur festivalinde hizmetleri ve projeleri tanıttı.

1) BAKAN URALOĞLU: BİZİM GÖREVİMİZ, SİZİN BİZE VERDİĞİNİZ EMANETİ, SORUMLULUĞU YAPMA GAYRETİDİR

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim yaptığımız hizmetlerin, burada her kimin emeği geçmişse, hepsinden Allah razı olsun. Bizim görevimiz, sizin bize verdiğiniz emaneti, sizin bize verdiğiniz sorumluluğu, yine sizin bize verdiğiniz vergilerle bihakkın görevimizi yapma gayretidir bütün yaklaşımımız. Bundan sonrada böyle olacaktır" dedi.

Bakan Uraloğlu, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Bulgur Festivali'ne katıldı. Festival alanında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Uraloğlu, hem etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulundu hem de bölgede hayata geçirilen ve planlanan projelere ilişkin bilgi verdi. Festivalin hem kültürel değerleri yaşattığını hem de vatandaşların bir araya gelerek keyifli vakit geçirmesini sağladığını belirten Uraloğlu, "Bu etkinlik, hem bereketli olsun hem de vatandaşlarımız hoş vakit geçirsin diye belediye başkanımızın düzenlediği güzel bir organizasyon." dedi.

'50 FARKLI HİZMET HAYATA GEÇMİŞ'

Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmeye de değinen Bakan Uraloğlu, "Az önce Belediye Başkanımızın 6 yıllık görev süresinde tamamladığı hizmetlerin listesini gördüm. Tam 50 farklı hizmet. Bedelini sordum; Bir milyarın üzerinde. Vatandaşın ihtiyacını karşılayacak küçücük bir çeşme bile en kıymetli hizmettir. Bu anlamda vatandaşa dokunmuşsunuz, Allah razı olsun. Rabbim sizleri daha güzel hizmetlere vesile kılsın" ifadelerini kullandı.

'KIRŞEHİR, OTOYOL STANDARDINA KAVUŞTU'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kırşehir'i hem Kaman-Bağla üzerinden hem de Kırıkkale üzerinden bölünmüş yolla Ankara'ya bağladık. Böylece sadece Ankara'ya değil; Ege'ye, Marmara'ya, Kapıkule'ye kadar ulaşımı sağladık. Kayseri üzerinden Doğu ve Güneydoğu'ya; Hacıbektaş, Nevşehir, Niğde üzerinden de Akdeniz'e bağladık. Otoyol bağlantısıyla Kırşehir'i Kapıkule'den Şanlıurfa'ya kadar otoyol standardına kavuşturduk. Karayolları Genel Müdürümüz sizin hemşehriniz. Eğer bir aksama varsa, artık daha yakından takip edeceğiz, Biz size sadece hizmet vermedik, kızımızı da verdik. Damadımız Çiçekdağlı. Bu da bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin 81 iline olduğu gibi Kırşehir'imize de birçok hizmet yaptık, Allah'ın izniyle de yapmaya devam edeceğiz. Devam eden ve planladıklarımız var. Biz Kırşehir'den başlayıp Çiçekdağı'na gelip oradan, Yerköy üzerinden anayol ile bağlanan yolu yatırım programına almıştık. Hemen Çiçekdağı'ndan Kırşehir'e doğru heyelanlı bölüm standardı düşük olan bölüm, 14 kilometrelik bölümün, önümüzdeki ay İnşallah bunun ihalesini yapıyoruz ve çalışmaları başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, bizler takipçisi olacağız. Bizim yaptığımız hizmetlerin, burada her kimin emeği geçmişse, hepsinden Allah razı olsun. Bizim görevimiz, sizin bize verdiğiniz emaneti, sizin bize verdiğiniz sorumluluğu, yine sizin bize verdiğiniz vergilerle bihakkın görevimizi yapma gayretidir bütün yaklaşımımız. Bundan sonra da böyle olacaktır, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Allah'u teala bize çok daha hizmetler yapmayı nasip etsin, bizi sizlere karşı mahcup etmesin."

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Çiçekdağı, Festival, Kırşehir, Politika, Kültür, Güncel, Yaşam

22:13
24 saat son dakika haber yayını
