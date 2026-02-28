Bakan Uraloğlu: "İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e Olan Bütün Uçuşları 2 Mart'a Kadar İptal Ettik" - Son Dakika
Bakan Uraloğlu: "İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e Olan Bütün Uçuşları 2 Mart'a Kadar İptal Ettik"

28.02.2026 17:54  Güncelleme: 21:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran’a düzenlenen hava saldırıları nedeniyle bölgedeki hava sahalarına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı. Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün’e olan tüm uçuşların 2 Mart’a kadar iptal edildiğini, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerinin ise günlük olarak iptal edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon il programı kapsamında Şehir Hastanesi'nin son durumu, bağlantı yolları ve raylı sistem güzergahına ilişkin incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Uraloğlu, İran'a düzenlenen hava saldırıları nedeniyle hava sahalarına ve uçuşlara ilişkin son durumu paylaştı.

Uraloğlu, "Biz de sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz. Şu anda Türk Hava Yolları'nın ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Onları bu saldırı sürecinin sonucuna göre ülkeye getirme ile ilgili bir çalışmamız olacak." dedi.

"İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik"

12 Gün Çatışması'nda da benzer süreçleri yürüttüklerini hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Tabii bizim esas amacımız bölgemizdeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi noktasındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim. Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik. Gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Dediğim gibi bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir."

"1500 yatak kapasitesine kadar gidecek çok önemli bir bölge hastanesinden bahsediyoruz"

Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, hastanede yüzde 90'ın üzerinde ilerleme sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün heyetimizle beraber içeride brifing aldık. Artık neredeyse iç kesimlerdeki sadece iç donanımlar, tıbbi cihazların yerleştirilmesi gibi aşamalara gelinmek üzere. Tabii 272 bin metrekarelik bir inşaat alanından bahsediyoruz. Çok büyük bir alan olduğunu özellikle söylemek isterim. İlk etapta binin üzerindeki bir yatak kapasitesiyle hizmete açılacak olup 1500 yatak kapasitesine kadar gidecek olan çok önemli bir bölge hastanesinden bahsediyoruz."

Uraloğlu, Genel Hastane, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ile kapalı ve açık otopark alanının bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tabii şunu da söylemek isterim; özellikle burada zaman zaman bazı spekülasyonlar da yapılıyor. 4 bin 800 adet fore kazık ve 762 adet de sismik izolatör burada tesis edilmiştir. Dolayısıyla burada mühendislik olarak herhangi bir risk öngörüsü yoktur. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Bu hizmetlerin bu aşamaya kadar gelişinde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve talimatlarıyla başlayan, sonrasında Sağlık Bakanlığımızın görevi üstlenip yürütmesiyle beraber yüklenici firmalarımız, elbette Trabzon'un siyaseti, önceki dönem görev yapan bütün siyasetçi, milletvekilleri arkadaşlarımız, Bakanlarımız, onların gayretiyle beraber valilerimiz, belediye başkanlarımızla beraber bu aşamaya geldi."

"16 kilometrelik bir hatla şehir hastanemize ulaşımı sağlamış olacağız"

Trabzon Şehir Hastanesi'ne ulaşımın önemine dikkati çeken Uraloğlu, Karayolları tarafından iki kavşağın uygulamaya alındığını, kuzeyden kuşaklama yolunun çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Uraloğlu, hafif raylı sistem hattına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Şehrimiz için kıymetli olan hafif raylı sistemin birinci etabını zaten Şehir Hastanesi'nden, Akyazı'dan başlatıp Havalimanına kadar götürmüş olacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde onun ihale ilanını da yapmış olacağız. 16 kilometrelik bir hatla Şehir Hastanemize ulaşımı da sağlamış olacağız."

Güney Çevre Yolu'ndaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, "Güney Çevre Yolu da yine hastanemize ulaşımı önemli bir şekilde kolaylaştıracaktır. Mevcut trafik yükünü biraz daha yukarıya alacak olan, yine aynı şekilde hastaneye gelecek olan, civar ilçelerdeki ve gerektiğinde civar illerdeki erişimi de çevre yolu vasıtasıyla ciddi bir şekilde rahatlatmış olacağız." dedi.

"Çorum ile Samsun arasını yatırım programını aldık"

Yeni havalimanı için ihalenin ve yer tesliminin yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "İnşallah bu sene içerisinde çalışmalara başlayacağız. Yine bütün Karadeniz'i hızlı tren ağıyla buluşturmak için Samsun-Sarp arasındaki proje çalışmalarını başlatmıştık. Bildiğiniz üzere Kırıkkale ile Çorum arasının yapım çalışmalarına başladık ve hızlıca devam ediyoruz. Bu sene Çorum ile Samsun arasını yatırım programını aldık ve oranın da inşallah yapım ihalesini bu sene içerisinde yapmayı planlıyoruz. Yani dolayısıyla şehrimize bu anlamdaki bütün ulaşım modlarıyla beraber ulaşımı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesi'nin açılışına ilişkin net tarih vermeyen Uraloğlu, "Net bir tarih vermeyelim ama bu senenin sonuna kalmadan inşallah Şehir Hastanemizi hizmete açmış olacağız." bilgisini paylaştı.

