Bakan Uraloğlu\'ndan Kilis\'te Yatırım Vurgusu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amerika ve İsrail ile İran arasında yaşanan saldırılara ilişkin, "Bu tür olası saldırılara karşı dimdik dururken ve her türlü önlemi almışken, barışın, itidalin ve diyalogun her zaman önceliğimiz olduğunu bir kez daha vurguluyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kilis'e geldi. Bakan Uraloğlu, ilk önce Kilis Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Ömer Kalaylı'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlerle Söyleşi Programı'na katıldı. Uraloğlu, söyleşinin ardından Musabeyli Ayrım - Kilis Devlet Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi.

'SON 24 YILDA TÜRKİYE'Yİ YÜKSEK STANDARTLI YOLLARLA DONATTIK'

Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, son 24 yıldır kara yolu altyapısına yaptıkları yatırımlar ile Türkiye'nin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattıklarını söyledi. Türkiye'de kara yollarını, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir yapıtaşı olarak gördüklerini anlatan Uraloğlu, "Açılışını yaptığımız 17,3 kilometrelik Musabeyli Ayrım – Kilis Devlet Yolu ile Kilis'e yeni bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin çok iyi bildiği ve her zamanki gibi 'Yaparsa AK Parti yapar' diyoruz. Kara yolu, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkanı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarıdır. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de karayollarını, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir yapıtaşı olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 24 yıldır da kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donatıyoruz. Bakın, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 49 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım imkanı tesis ettik" diye konuştu.

'KİLİS'İN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 9,3 MİLYARLIK YATIRIM'

Kilis'in ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 9,3 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, 2 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 58 kilometreye çıkardıklarını aktararak sözlerine şöyle devam etti:

"Kilis'in ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 9,3 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 58 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 69 km bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol yaparak hemşerilerimizi güvenli ve konforlu yolculukla tanıştırdık. Tahtaköprü, Hasankeyf, Sabuncu, Deliçay köprüleri ile Kilis Çevre Yolu, Kilis-Öncüpınar Yolu, Kilis-Akbez Ayrımı Polateli Yolu, Kilis-Hassa Yolu, Gaziantep-Kilis Yolu ve Deveciler ve Tahtalı Bölgelerindeki Deprem Konutları Bağlantı yolları gibi pek çok önemli projeyi tamamladık. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrasındaki yeniden yapılanma sürecimizde TOKİ tarafından Deveciler ve Tahtalı alanlarında inşa edilen 2 bin 340 konutun şehir merkezine güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayan 8 kilomerte uzunluğundaki bağlantı yolu ile 1 adet farklı seviyeli kavşağı hizmete açmanın ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda da Kilis – Elbeyli – Suriye Hududu Yolu ve Musabeyli – Nurdağı Yolunda yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kilis'te hayata geçirdiğimiz en önemli projelerimizden biri de hiç şüphesiz açılışı için bir araya geldiğimiz Musabeyli Ayrım – Kilis Yolu'muzdur. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren güzergahı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. 17,3 kilometre uzunluğundaki yolumuz bünyesinde 113 metrelik Afrin Köprüsü ile 53 metrelik Dümbüllü ve 37 metrelik Beşenli farklı seviyeli kavşaklarını da inşa ettik. Proje ile Kilis'ten Musabeyli ayrımına kadar uzanan kesimi bölünmüş yol haline getirerek bölgedeki bağlantıyı güçlendirdik. Böylece şimdiden güzergahta yer alan çimento fabrikası ve kurulmakta olan Polateli Organize Sanayi Bölgesi arasında artması beklenen trafiğin hızlı, güvenli ve konforlu akışını sağladık. Ticaret, üretim ve hizmet alanlarındaki hareketliliğe güçlü bir omurga kazandırdık. Seyahat süresini 9 dakikaya düşürdük. Zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan ise 49 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 121 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 408 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca, bu yolumuzla Kilis'ten Nurdağı-Hassa ayrımına kadar olan toplam 60,3 kilometrelik yolun; önceki yıllarda tamamlanan 3 kilometrelik kesimiyle birlikte toplam 20,3 kilometresini bölünmüş yol olarak tamamlamış olduk. Kalan kesimlerin planlamasını yaptık. Tamamını bitirdiğimizde; Dörtyol-Hassa Otoyolu'nun tamamlanmasıyla birlikte Kilis ve bölgedeki sınır kapılarından Akdeniz limanlarına en kısa, en hızlı ve yüksek standartlı bağlantıyı sağlamış olacağız."

'ÖNCELİĞİMİZ BÖLGEDE BARIŞ'

Ameika ve İsrail ile İran arasında yaşanan saldırılara ilişkin önceliklerinin barış olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Hatay'a düşen füze parçasından dolayı bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu olayda can ve mal kaybı yaşanmamasının büyük bir teselli olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Bu tür olası saldırılara karşı dimdik dururken ve her türlü önlemi almışken, barışın, itidalin ve diyalogun her zaman önceliğimiz olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi için hep birlikte çalışmaya, sükuneti ve dayanışmayı korumaya devam edeceğiz. Bugün de sınır ticaretinin yeniden canlandığı, Halep ve El Bab gibi yakın komşu illerle ticari bağların güçlendiği, Türk ve Suriyeli iş insanlarının el sıkıştığı, karşılıklı ürün akışının hızlandığı bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler konuşmaların ardından yolun açılışını gerçekleştirdi.