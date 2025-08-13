Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz

13.08.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Muş'ta düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda, "Terörsüz Türkiye'yle Fitne odaklarının nefesi kesildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Muş'ta düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda, "Terörsüz Türkiye'yle Fitne odaklarının nefesi kesildi. Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Muş'a gelen Bakan Yerlikaya, Valiliği ziyaret ederek, Vali Avni Çakır'dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Muş Öğretmenevinde düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na başkanlık yapan Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada Muş'un Anadolu'nun giriş kapısı olduğunu söyledi. Yerlikaya, suç oranlarında Türkiye ortalamasının üzerinde başarı elde eden Muş'taki verileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Muş, Anadolu'nun giriş kapısıdır. Bu kapı, kardeşliğimizin, birliğimizin ve dirliğimizin mühürlendiği yerdir. Bugün bu mühür, büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerinin de mührüdür. Kimse bu kapıyı kırmaya, bu birliği bozmaya cesaret edemez. Bu topraklar, Türk, Kürt ayırt etmeksizin; bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarıdır. Bizim birliğimizin temeli burada atılmıştır ve bu birlik, ilelebet sürecektir. Malazgirt'te nasıl birlik olduysak, Milli Mücadele'de yedi düvele karşı nasıl omuz omuza direndiysek, bugün de aynı kararlılıkla dimdik ayaktayız. Bu irade karşısında yenilenler, başka fitneler musallat ettiler başımıza. Kardeşi kardeşe kırdırmak istediler. Milletin bağrına nifak tohumları ekmek istediler ama bugün bir kez daha, onların kirli hesaplarının kendi kısır döngülerinde boğulduğunu görüyoruz" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE FİTNE ODAKLARININ NEFESİ KESİLDİ

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' konusuna da değinen Yerlikaya, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye'yle Fitne odaklarının nefesi kesildi. Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve duasıyla 'Terörsüz Türkiye' kararlılığımızı, dosta da düşmana da ilan ettik. Tabii, Biz bugün eğer Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyorsak; bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu uğurda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin fedakarlıklarını asla unutamayız. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Makamları ali olsun. Şehit kanıyla sulanmış bu toprakları korumak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, bizim boynumuzun borcudur."

Türkiye Yüzyılı'na adım atılan bu süreçte, Türkiye'nin huzuru için, canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirten Yerlikaya, "Huzur ve güven evde başlar, sokakta başlar. Her bir vatandaşımızın kendisini huzurlu ve güvenli hissetmesi bizim en temel önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden beri; suça ve suçluya, suça yeltenenlere hadlerini bildirdik, bildirmeye devam edeceğiz" dedi.

288 BİN 501 SUÇ UNSURU TESPİT EDİLDİ

Yasa dışı bahis ile ilgili neler yapıldığına ilişkin bilgiler veren Yerlikaya, "Yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde; bin 164 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 400 şahıs tutuklandı, bin 911 şahsa dli kontrol hükümleri uygulandı. 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirilmiştir. Siber suçlarla mücadele kapsamında da bu kabine döneminde 288 bin 501 suç unsuru hesap tespit edildi. Yasa dışı bahis ödeme, bilişim, çevrimiçi çocuk istismarı ve terör iltisaklı suçlardan; 10 bin 912 şahıs tutuklandı. 6 bin 995 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı" diye konuştu.

MUŞ'TA ASAYİŞ

Konuşmasında Muş'un huzur ve güvenliği için suçla mücadeledeki verileri paylaşan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Muş'ta yine bu kabine döneminde; kişilere karşı işlenen suçları yüzde 15 azalttık. Yani toplam 201 suçu Muş'ta önlemiş olduk. Aydınlatma oranımız ise maşallah yüzde 100. Muş'ta yine bu kabine döneminde; mal varlığına karşı suçları yüzde 65,4 azalttık. 2 yıl önce 708 suç işlenmişken bu sayı 369'a indirilmiştir. Aydınlatma oranımız da yüzde 88,1'e yükseldi. Bu kabine döneminde Muş'ta uyuşturucuyla mücadelemizde; 132 kilogram uyuşturucu madde, 5 bin 221 uyuşturucu hap ele geçirdik. Bu uyuşturucu operasyonları sonucunda; 145 kişi tutuklandı, 27 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kimsenin geleceğimizi uyuşturucu illeti ile ipotek altına almasına göz yummayacağız. Muş'ta organize suçlarla mücadelede 2 organize suç örgütü çökertildi. 8 şahıs tutuklandı. 6 şahsa ise adli kontrol hükümleri uygulandı."

Bakan Yerlikaya konuşmasının son bölümünde, "Muş ilimizde yapmış olduğumuz huzur toplantımız sonrası şehrimizdeki asayiş verilerini sizlerle paylaştım. Valimizi, emniyet müdürümüzü, jandarma komutanımızı, kaymakamlarımızı ilçe emniyet ve jandarma komutanlarımızı tebrik ediyorum. Suçları azaltmada ve aydınlatmada Türkiye ortalamalarının üzerinde bir başarı sağladıklarını görülüyor. Bu vesileyle, Muş'ta gerçekleştirdiğimiz bu güvenlik toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu ve kardeşçe bir Türkiye'de yaşama sözümüzün; sonuna kadar arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yerlikaya ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyareti yaptı.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Terör, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz’i sildi: Kan bağı menfaate yenildi Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi
2 milyar liralık dolandırıcılık Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar 2 milyar liralık dolandırıcılık! Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!
Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı

21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
21:17
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
10:18
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
10:17
Taraftarların ağzı açık kaldı İrfan Can’dan inanılmaz hata
Taraftarların ağzı açık kaldı! İrfan Can'dan inanılmaz hata
10:09
Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
09:59
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
09:51
Kadıköy’de tarihi gece Tribünlerden dünya rekoru
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru
09:48
Trafikte akılalmaz görüntü Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
Trafikte akılalmaz görüntü! Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
09:34
Turu getiren gol 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
Turu getiren gol! 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 22:49:13. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.