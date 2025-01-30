Bakan Yumaklı, 4'üncü Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'nda konuştu (HABER EKLENDİ) - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, 4'üncü Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'nda konuştu (HABER EKLENDİ)

Bakan Yumaklı, 4\'üncü Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı\'nda konuştu (HABER EKLENDİ)

Bakan Yumaklı: Gıda arz güvenliğimiz için bugünden daha çok üretmeliyizTARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Artan kent nüfusu ve azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizdeki arz talep projeksiyonunu etkileyecek.

30.01.2025 13:58  Güncelleme: 14:04
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Bakan Yumaklı: Gıda arz güvenliğimiz için bugünden daha çok üretmeliyiz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Artan kent nüfusu ve azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizdeki arz talep projeksiyonunu etkileyecek. Bu durumda, gıda arz güvenliğimizi sağlamak ve rekabet gücümüzü artırmak için bugünden daha çok üretmemiz gerekecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen '4'üncü Tarım Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'nda konuştu. Akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda, birlik ve kooperatif temsilcilerinin yer aldığı çalıştayda; tarımsal üretim, gıda güvenliği, sürdürülebilir kırsal kalkınma, çiftçi örgütlenmesi ve su kaynaklarının verimli kullanılması gibi birçok konu başlığı paydaşlar tarafından görüşecek. Şuranın sonuç bildirgesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşılacak.

'YENİ DESTEKLEME MODELİMİZİ HAYATA GEÇİRDİK'

Bakan Yumaklı, geçen yıllarda yaşanan olaylara rağmen gıda arz güvenliğini sorunsuz bir şekilde sağladıklarını belirterek, "Devletimizin sunduğu imkan ve destekler, üreticilerimizin ve çiftçilerimizin azmi, alın teri ve gayreti, tarımda söz sahibi ülkeler arasına girmemizi sağladı. 2023 yılında 68,5 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 9'uncu sırada yer aldık. 2023 yılında, 31 milyar dolarlık ihracatla ekonominin lokomotif sektörlerinden birisi olduk. 'Türkiye Yüzyılı'nda da yeni tarım politikalarımızı; sürdürülebilirlik, kalite, verimlilik, kayıtlılık ve sektöre yatırımı esas alan 5 ana eksen etrafında şekillendirdik. 2024 yılında ülkemizin yıllardır gündeminde olan planlı üretime başladık. Artık hangi ürünün, nerede, ne kadar ekileceğini planlıyoruz. Yeni destekleme modelimizi hayata geçirdik. Genç ve kadın üreticilere, aile işletmelerimize yeni avantajlar sağladık. Yeni hayvancılık yol haritamızı belirledik. İthalatın bitmesi, üreticinin uygun maliyetlerde hayvan temin etmesi, vatandaşımızın da daha uygun şartlarda et tüketmesi için projelerimizi başlattık. İşlenmeyen arazilerin tarıma kazandırılması için gerekli olan düzenlemeyi hayata geçirdik. Üretim yapılan tüm alanların destek alması için mevzuatta önemli değişiklikler yaptık. Tarım sayımı sürecini başlattık. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Taklit ve tağşişli ürünler ile sağlığı tehlikeye düşürecek ürünleri, marka ve firma ismiyle, anlık olarak yayınladığımız sisteme geçtik. Bu yapılanların tamamının, kolektif akılla hayata geçtiğini özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ DAHA ÇOK HİSSEDECEĞİZ'

Tarım politikalarını belirlerken geleceğe yönelik projeksiyonları, tehditleri, fırsatları, dünyanın gittiği istikameti ve ulaşması beklenen noktayı her yönüyle analiz ettiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "Şimdi 5 yıl sonraya, 2030'a hep birlikte gidelim. Bizi nelerin beklediğini birkaç başlıkta görelim. Ülke nüfusumuz 88 milyonun üzerine, misafir edeceğimiz turist sayımız ise 70 milyona ulaşacak. Artan kent nüfusu ve azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizdeki arz talep projeksiyonunu etkileyecek. Bu durumda, gıda arz güvenliğimizi sağlamak ve rekabet gücümüzü artırmak için bugünden daha çok üretmemiz gerekecek. Bu üretimi yaparken bizleri ne gibi sorunlar bekleyecek? Küresel ısınmanın etkilerini, Akdeniz kuşağında olduğumuz için daha çok hissedeceğiz. Bakın, kış mevsiminin 3'te 2'lik bölümünü yarın tamamlıyoruz. Dışarıda son 2 aydır mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir iklim var. Bunun yanı sıra; savaşlar, afetler, hastalıklar ve benzeri birçok olay. Ayrıca, bir yandan gıda üretimini baskılayan, diğer yandan da tüketimin artmasına neden olacak birçok etkeni dikkate almak gerekiyor" dedi.

'16 TEMATİK BAŞLIKTA ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURDUK'

Son 1 yıl içerisinde tarımla ilgili yayımlanan tüm raporları taradıklarını belirten Yumaklı, "Bu raporlardan şura sürecinde faydalanacağız. Bu çalışmaların sonucunda, öncelikle önümüzdeki 5 yılı planlamak ve daha da ötesine ışık tutmak amacıyla 4'üncü Tarım Orman Şura'mızı gerçekleştirme kararı aldık. 2024 yılının son çeyreğinden itibaren, her perşembe günü, sektörün farklı paydaşlarıyla bir araya gelerek, şuramızın planlama çalışmasını yaptık. Şuramızın vizyonunu da 5 ana başlıkta birleştirdik. Bunlardan ilki bilimsel temelli yaklaşım, 2'ncisi katılımcılık ve iş birliği, 3'üncüsü sürdürülebilirlik, 4'üncüsü yenilikçilik, 5'incisi ise gelecek odaklı bakış açısıdır. Şura kapsamında 16 tematik başlıkta çalışma grupları oluşturduk. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, su yönetiminden balıkçılığa, güvenilir gıdadan tarım-sanayi entegrasyonuna, ormancılıktan biyoçeşitliliğe, lojistikten finansmana, pazarlamadan teknolojiye kadar, ilgili bütün konuları bu gruplar içinde topladık. Ayrıca önceki şuralardan farklı olarak, 'Atölye Çalışmaları' ismini verdiğimiz yan etkinlikler planladık. Bugün, tarımın artık sadece tarım olmadığını biliyoruz. Bundan hareketle tarım diplomasisi ve tarım ekonomisi gibi konuları da atölyeler içerisinde çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı, 4'üncü Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'nda konuştu (HABER EKLENDİ) - Son Dakika

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