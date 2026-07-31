Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılat 83,2 milyar dolar ile tarihinin en yüksek rakamına çıktı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılat 83,2 milyar dolar ile tarihinin en yüksek rakamına çıktı

Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılat 83,2 milyar dolar ile tarihinin en yüksek rakamına çıktı
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YANGINA İLK MÜDAHALE BİNASI AÇTITarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi Sivrihisar Ajans Amirliği ziyaretinin ardından ETİ tarafından Eskişehir-Kütahya kara yolu 20’nci kilometresinde inşa edilerek Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen ve içerisinde arazözlerin yanı sıra...

YANGINA İLK MÜDAHALE BİNASI AÇTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi Sivrihisar Ajans Amirliği ziyaretinin ardından ETİ tarafından Eskişehir- Kütahya kara yolu 20'nci kilometresinde inşa edilerek Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen ve içerisinde arazözlerin yanı sıra ilk müdahale ekipmanlarının bulunduğu Takmak Orman Yangını İlk Müdahale Ekip Binası'nın açılışına katıldı.

Açılışta Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, ETİ Yöntemin Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı ile çok sayıda davetli yer aldı. Yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, "Şu anda yangınlara ortalama müdahale süremiz 11 dakika. Bunun 10 dakikaya indirilmesi bile çok ciddi bir alanın, çok ciddi bir bölgenin belki de tehlikeden korunmasına sebep olabilecek, yol açabilecek bir zaman dilimi. Belki 1 dakika çok önemli gibi görünmeyebilir ama hayati olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu yılki hedefimiz, bunu 10 dakikaya indirmek. Bu ilk müdahale binası da işte bu 1 dakikaya sahip olma adına bizim için önemli bir etken olacak. Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz'da şehit verdiğimiz 5'i orman teşkilatımızdan, 5'i gönüllü olmak üzere 10 kardeşimizi rahmet ve minnetle anarak başlamak istiyorum. Geçmişten bugüne kadar 'Yeşil Vatan' için mücadele etmiş şehitlerimize de Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Şu anda bu mücadeleyi yürüten, halihazırda bugün şu an itibarıyla alevlerin karşısında yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan, susamayan bir düşmana karşı mücadele eden orman teşkilatındaki kardeşlerime de başarılar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Elbette vatanımızın müdafaası için her noktada mücadele eden karada, havada, denizde mücadele eden bütün şehitlerimizi de buradan rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

DEVAM EDEN YANGINLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu anda Türkiye'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili de bilgiler verdi. Yangınları en çok rüzgarın etkilediğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Rüzgarların çok şiddetli bir periyoda girdiğini 1 hafta öncesinden her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyumuzla paylaşmıştık. Sadece bizler değil, aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları da şiddetli rüzgarın getirebileceği riskleri kamuoyuyla paylaşmıştı. 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar, o tarihten bu yana kadar son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışı olmak üzere toplam 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya, Mersin Gülnar bu alanlardaki yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda bu alanların içerisinde çok tehlike arz etmeyecek işin doğasında bulunan tütmeler dışında bir problem görünmüyor" şeklinde konuştu.

'RİSK, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA SARKACAK GİBİ DURUYOR'

Bakan Yumaklı, Aydın'ın Çine ilçesinde dün öğleden sonra şiddetli rüzgarla birlikte başlayan yangına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

"Özellikle rüzgarın, sadece orman yangınlarında değil; belki de yapılan her işte çok ciddi bir negatif bir etken olduğunu hepimiz müşaade ediyoruz. Arkadaşlarımız her ne kadar kolaylamış olsalar bile rüzgarın getirdiği kısmi parlamaları zaman zaman yaşıyoruz. Arkadaşlarımız burada tamamen bir kontrol gerçekleştiremeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Arkadaşlarımız son derece hassas bir şekilde şu anda sahada bu parlamalara müdahale ediyorlar. Bugün Balıkesir'in Susurluk ilçesinde başlayan yangın ise yaklaşık saatte 50 kilometrenin üzerindeki rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi bir engel. Diğer yerlerde olduğu gibi. Rüzgar riski, rüzgarın etki ettiği orman yangınları başta olmak üzere risk, önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor. Dolayısıyla buradan Türkiye'deki bütün noktalarda ilgili kurumlara ve özellikle de vatandaşlarımıza mutlaka ihtimam gösterilmesi, dikkat edilmesi konularında tekrar hatırlatmak istiyorum."

Bakan Yumaklı, Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerindeki müdahale ekip binasının çevredeki üç kentteki yangınlara da hizmet vereceğini sözlerine ekleyerek katkılarından dolayı Eti Gıda'ya ve Firuzhan Kanatlı'ya teşekkür etti.

'DEVLET VE İNSANLARIMIZ BÜYÜK ZARAR GÖRÜYOR'

ETİ Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı da orman yangınlarına ilk müdahale konusunda destek vermek için bina yaptırdıklarını söyledi. Türkiye'de devam eden orman yangınlarına dikkat çeken Kanatlı, "Biz Eti ve Kanatlı Ailesi olarak, Türkiye'de daha önce yapılmamış, ilk kez hayata geçirilen işleri yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kopyalanmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim ürünlerimiz de kopyalanıyor. Biz kimseyi kopyalamayız. Ancak inovatif düşüncelerle yeni yeni ufuklar açmak bizim müşterilerimize karşı bir borcumuz. Bu düşünce, mantık ve bunlarla yola çıktığınız zaman, Türkiye'de olmayan bir şeyi yapmak diye şey akla geliyor. Türkiye'nin bugün en büyük problemlerinden biri küresel ısınmadan dolayı, yağışların az olmasından dolayı ve insanlarımızın dikkatsizliğinden dolayı, çok fazla orman yangınları çıkıyor. Bu orman yangınlarında esasında devlet büyük bir zarar görüyor. İnsanlarımız, halkımız da çok büyük zarar görüyor. Esasında yangın başladıktan sonra yangına müdahale etmek çok zorlaşıyor. Dolayısıyla biz orman için ilk müdahale binasını buraya yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından Bakan Yumaklı ve beraberindekiler, Takmak Orman Yangını İlk Müdahale Ekip Binası'nın açılışını yaptı. Binayı gezip, araçlarla ilgili bilgi alan Bakan Yumaklı, programın ardından kentten ayrıldı.

Engin ÖZMEN-Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılat 83,2 milyar dolar ile tarihinin en yüksek rakamına çıktı - Son Dakika

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