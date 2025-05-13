Bakanlar, 'Terörsüz Türkiye' Sürecinin Önemi Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu - Son Dakika
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Bakanlar, 'Terörsüz Türkiye' Sürecinin Önemi Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Bakanlar, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

13.05.2025 00:05
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Bakanlar, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yarım asra yakın süredir devam eden ayrılıkçı terörle mücadele sürecinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi duruşu, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi somutlaştıran kararlı bir birliktelik ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonucu terörün sona erdirilmesinin, Türkiye Yüzyılı için kritik eşik olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu süreç yalnızca güvenlik mücadelesi değil, aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşlik projesidir. Devletimizin kapsayıcı ve kararlı politikaları, milletimizin topyekun birlik ruhunu güçlendirmiştir. Bu tarihi dönüm noktasında 'Terörsüz Türkiye' artık hedef değil, bir gerçektir. ve bu gerçek, güçlü iradenin, sarsılmaz birliğin ve büyük Türkiye'nin zaferidir. Terörle mücadele sürecinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı iletiyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da barış ve istikrar ortamının güçlenmesiyle Türkiye'nin kültürden turizme, üretimden kalkınmaya her alanda daha güçlü geleceğe yürüdüğünü vurguladı.

Güvenin ve huzurun sağlandığı bir iklimde, kadim kültürü ve eşsiz turizm potansiyelini daha etkin şekilde dünyaya tanıtacaklarını, yeni yatırımlarla kalkınma hamlelerini hızlandıracaklarını belirten Ersoy, "Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye'nin, tüm kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendirerek büyüme ve refah yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin altını çizdi.

"Bu kadim topraklar, huzurun, istikrarın merkezi olacak"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Terörsüz Türkiye"nin yalnızca güvenlik hedefi değil, çocukların huzurla büyüyeceği, gençlerin yarınlara umutla bakacağı toplumsal ideal olduğuna işaret ederek, şunları paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecek bu süreci büyük kararlılıkla destekliyoruz. 'Terörsüz Türkiye' ile milli birliğimiz, kader ortaklığımız, kardeşliğimiz, huzurumuz ve en mühimi yarınlarımız olan çocuklarımız kazanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin birleştirici gücüyle, farklılıkları kucaklayan doğasıyla ve herkesi aynı çatı altında buluşturan yapısıyla önyargılardan uzak, karşılıklı anlayışı artıran ve toplumsal uyumu güçlendiren çalışmalarımızı evlatlarımızın daha güzel yarınları için sürdürmeye devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye'de eğitimle perçinlenen birlik ve beraberliğimizin daim olmasını canıgönülden diliyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kökenleri, kültürleri, inançları farklı olsa da herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğu vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi ve Bahçeli'nin kararlı duruşuyla "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli eşiği aştıklarını dile getiren Memişoğlu, "Rabb'im bu tarihi günlerde birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Terörle mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Bu kadim topraklar, bölgesinde ve dünyada huzurun, istikrarın merkezi olacak." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık." sözlerini paylaştı.

Kaynak: AA

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