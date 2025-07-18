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Bakanlardan Ziyaretler ve Toplantılar

18.07.2025 00:10
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Bakanlar, valilik ziyaretleri ve toplantılarla gündemde, TBMM de toplanıyor.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, belediye başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Muş/13.00/13.30/14.00/Bitlis/15.30/16.30/19.15)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, temaslarda bulunacak.

(Manisa/09.00-18.00)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ilk hayvanların teslimini gerçekleştirecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Iğdır/10.00-14.30-15.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı "İş Gücü Piyasasında Gençler" bültenini ve haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1. çeyreğe ilişkin finansal hesaplar ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmaların ardından sağlanan ateşkes süreci, Bedevi Araplara yönelik yeniden başlayan şiddet olayları, İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları ve gelişmelerin siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Süveyda/Şam/Kudüs)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Voleybol Federasyonu ile Arabica Coffee House arasında Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1. Ligleri isim sponsorluk anlaşması imza töreni yapılacak.

(İstanbul/ 11.30)

2- Futbol, basketbol ve voleybolda transfer çalışmaları takip edilecek.

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Kaynak: AA

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