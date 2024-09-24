Bakanlık, Sayıştay'dan 23 kusurla rapor aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakanlık, Sayıştay'dan 23 kusurla rapor aldı

Bakanlık, Sayıştay\'dan 23 kusurla rapor aldı

CHP'li Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüzlükleri eleştirdi.

24.09.2024 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Sayıştay Başkanlığı'nın 2023 yılı denetim raporuyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nı 23 konuda kusurlu bulunduğuna dikkat çekerek, "Yıllardır Sayıştay raporlarıyla ortaya konan bulgularla ilgili adım atmayan Bakanlık yönetimi, adeta keyfine göre davranıyor, Türkiye Cumhuriyeti derebeylik değil, bir hukuk devletidir. Usulsüzlüğün hesabını soracağız" dedi.

Sayıştay Başkanlığı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 2023 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nda çok sayıda bulguya yer verildi. Ana bulgular kısmında 18, diğer bulgular bölümünde 5 konuya dikkat çekilen raporda, özellikle ödemeler, borç ve alacaklara ilişkin mali hususlar göze çarptı.

CHP'li Ayhan Barut, söz konusu Sayıştay Raporu'nda yer alan bulguların ürkütücü olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na dair rapor, Türkiye'de tek adam rejiminin yasaları ve yönetmelikleri, kural ve işleyişi yok sayan, liyakatsiz yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Toplam 23 bulguya rağmen, mali tablolarda açıklanamayan, hesabı, teyidi ve karşılaştırılması yapılamayan on milyonlarca liralık tespitlere rağmen bakanlığın olumlu raporlanması da ayrı bir konu" dedi.

"Hukuk devletinde asla olmaması gereken uygulamalara devam ediyorlar"

Sayıştay Raporu'nda yer alan, "Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Bakanlığın mali tabloları ile birlikte sunulması gereken dipnotlar ve açıklamalar Sayıştay'a verilmemiş, bu nedenle mali tablolardaki bilgilerin yeterli, açık ve anlaşılır olup olmadıkları değerlendirilememiştir" ibaresine işaret eden Barut, "Bunlar kafalarına göre hareket etmeye, hukuk devletinde asla olmaması gereken uygulamalara devam ediyorlar" diye tepki gösterdi. 2023 yılı dönem sonu bilançosu ile raporlanan kasa hesaplarının, kasa sayımı tutanakları düzenlenmediğinden teyit edilemediğini bildiren Barut, bu yönetim anlayışının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Usulsüzlüğün hesabını soracağız"

Barut, bakanlığın banka hesapları mevcuduyla ilgili tespit tutanaklarının düzenlenmediği ve muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarının eksik olarak Sayıştay'a sunulduğunu da vurguladı. Barut, raporlarla ortaya konan bulgulara dair şunları kaydetti:

"Bakanlığın raporla ortaya konan çok kusuru var. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının tüm birimleri adına usulünce atanmış muhasebe yetkilisinin kontrolü dışında açılmış banka hesaplarının bulunduğu ve bu hesaplarda yer alan tutarların muhasebeleştirilmediği görülüyor. 2023 yılı dönem sonu bilançosunda proje özel hesaplarıyla raporlanan 59.053.425,97 TL banka mevcudu, banka tespit tutanakları ile teyit edilemiyor.  Bakanlık tasarrufuna bırakılan tarım arazilerinin, az topraklı ve topraksız çiftçi ailelerine dağıtımı projeleri kapsamında ortaya çıkan senetli alacakların muhasebeleştirilmediği ve ilgili senetlerin muhasebe birimlerinde muhafaza edilmediği saptanıyor. 2023 yılı dönem sonu bilançosu ile raporlanan taşınmaz hesaplarına ait taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmadığından, taşınmaz kayıtları tam olarak teyit edilememekle birlikte Bakanlığın yönetiminde ve kullanımındaki taşınmazlarının tamamının mali tablolarda raporlanmadığı tespit ediliyor.  Raporu inceleyen herkes görecektir ki, tek adam yönetiminin keyfi, kural ve kaide tanımaz tavrı Bakanlıkta normal kabul ediliyor olmalı. Neredeyse her yıl benzer raporlar çıkmasına karşın kimse adım atmıyor. Her sene Sayıştay raporlarıyla ortaya konan bulgularla ilgili adım atmayan Bakanlık, adeta keyfine göre davranmayı sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti derebeylik değil, bir hukuk devletidir. Usulsüzlüğün hesabını soracağız."

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milletvekili, Ayhan Barut, Sayıştay, Politika, Ekonomi, Güncel, Adana, Tarım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık, Sayıştay'dan 23 kusurla rapor aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Müge Anlı’da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü Müge Anlı'da cinayet itirafı: Babama ben ilaç verdim, annemin sevgilisi de öldürdü
11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:36 Tabanca ile otobüsün arkasından koştular Kocaelispor’a silahlı saldırı girişimi Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
16:17 Koskoca Mourinho ne hallere geldi Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe’ye hoca öneriyor Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
16:10 Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
16:03 Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti
16:01 Brezilya’da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 12:44:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bakanlık, Sayıştay'dan 23 kusurla rapor aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement