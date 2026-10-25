DEM Parti'den "süreç" eleştirisi: Yavaşlama var, iktidar somut adım atmalı - Son Dakika
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DEM Parti'den "süreç" eleştirisi: Yavaşlama var, iktidar somut adım atmalı

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DEM Parti\'den "süreç" eleştirisi: Yavaşlama var, iktidar somut adım atmalı
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DEM Parti\'den "süreç" eleştirisi: Yavaşlama var, iktidar somut adım atmalı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır’da Kürt siyasi partileri ve kurumlarıyla bir araya geldiği toplantıda sürecin temposunun düştüğünü öne sürdü. Bakırhan, “Tek taraflı adımlar yeterince atıldı, artık iktidarın da bu konuda somut adım atması gerekiyor” dedi. Sürecin ilk aşamasının sonuna gelindiğini belirten Bakırhan, ikinci aşamada ana dil, yerel yönetimler ve demokratik hakların Meclis’te ele alınması gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır’da düzenlenen ve Kürt siyasi partileri ile kurumlarının katıldığı toplantıda, Orta Doğu’daki gelişmeler karşısında ortak bir siyasi yaklaşım geliştirilmesi çağrısında bulundu. Bakırhan, farklı ideolojik görüşlere rağmen ortak talepler etrafında birleşmenin önemine dikkati çekti.

“ORTAK BİR AKLA, ORTAK BİR SÖZE İHTİYAÇ VAR”

Orta Doğu’da yeni dengelerin oluştuğunu belirten Bakırhan, “Orta Doğu’nun yeniden inşa edildiği, yeniden denklemlerin ve dengelerin oluştuğu ve bu inşa sürecinde de Kürdistan’ın merkezinde olduğu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Çünkü orada henüz taşlar yerine oturmadı, henüz İran’la ilgili mesele çözülmedi. Rojava’da bir anlaşma var ama henüz net bir zemine oturmadı” dedi.

Türkiye’deki Kürt siyasi partileri ve kurumlarının da bu süreçte görüşlerini ortaya koyması gerektiğini söyleyen Bakırhan, “Bizim konuştuğumuz, Orta Doğu’da bizim merkezimizde olduğumuz bu süreçte ortak bir akla, ortak bir söze, ortak bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrı ideolojik ve siyasi perspektiflere sahip olmamıza rağmen Orta Doğu yeniden yapılanırken bir arada olmamak, ortak bir pratik ve üretim ortaya koymamanın bence özeleştirisi yok” diye konuştu.

“İLK DEFA HUKUKİ VE SİYASİ BİR ZEMİNDE TARTIŞILIYOR”

Kürt meselesinin ilk kez Meclis’te hukuki bir çerçevede tartışıldığını belirten Bakırhan, “Yüzyıllık bir mesele ilk defa Meclis zemininde, hukuki bir zeminde tartışılıyor. Biz önemsiyoruz. Yeterli mi değil mi, samimi mi değil mi, o tartışmaları birlikte yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakırhan, sürecin yalnızca bir partiyle iktidar ve devlet arasında yürütülen bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Sürecin başarısız olması durumunda bunun Kürt siyasetine ne kaybettireceğinin de tartışılması gerektiğini belirten Bakırhan, “Biz başarısız olursak büyüyecek miyiz, güçlenecek miyiz, halkımızın umudu daha mı artacak? Bu meseleleri konuşmakta büyük bir yarar var” dedi.

“ŞİMDİ MECLİS’TE MÜZAKERE ZAMANI”

Sürecin ilk aşamasının sonuna yaklaşıldığını söyleyen Bakırhan, “İlk aşamayı geçtik, onun sonuna doğru geldik. İlk aşama PKK’nın sorunlarının ortadan kaldırılmasıydı. Neredeyse o iş bitme noktasına geldi. Şimdi Meclis’te müzakere zamanıdır, Meclis’in yeni yasalar çıkarma zamanıdır, Kürt’ün demokratik hak ve özgürlüklerini konuşma zamanıdır” diye konuştu.

İkinci aşamada ana dil, yerel yönetimler ve mevcut yasalardaki değişikliklerin ele alınması gerektiğini belirten Bakırhan, tüm Kürt siyasi partilerinin bu konuda sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu. Bakırhan, “İkinci aşamada ‘Sadece DEM Parti’nin değil, bütün Kürtlerin talepleri bunlardır’ diyebiliriz. Yüz yıl sonra ilk defa böyle bir süreç yakaladık, bunu önemsememiz gerekiyor” dedi.

“SÜRECİN TEMPOSUNDA BİR DÜŞME VAR”

Süreçte yavaşlama yaşandığını açıkça söylemek gerektiğini belirten Bakırhan, iktidarın atabileceği adımları şöyle sıraladı:

“Sürecin temposunda bir düşme var. Bunu burada açık yüreklilikle söylemek gerekiyor. Bir yavaşlama var. Bu yavaşlama nasıl giderilir? Çok net, gittiğimiz yerlerde ‘Devlet somut adımlar atmalı. Tek taraflı adımlar yeterince atıldı, artık iktidarın da bu konuda somut adım atması gerekiyor’ diyorlar. Ne olabilir bu somut adımlar? Başta Sayın Öcalan’ın yaşam, iletişim ve çalışma koşulları... Kürt partilerimizin ve oluşumlarının temsilcileri gidip Sayın Öcalan ile tartışabilmeli, eleştiri ve önerilerini sunabilmeli. Bunun önündeki engeller kaldırılmalı.”

Bakırhan, Meclis’ten geçen yasayla kayıt altına alındığını ifade ettiği “Barış ve Siyasallaşma Kurulu”nun aktif çalışması gerektiğini de savundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanması, kayyım uygulamasına son verilmesi ve basın üzerindeki baskıların kaldırılması gerektiğini söyleyen Bakırhan, “Bunun için teyit ve tespit raporuna gerek yok. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ niye bırakılmıyor sorusunu hep birlikte sormamız gerekiyor. Bir AİHM kararı var. AİHM kararının tespit raporuyla alakası yok” dedi. Bakırhan, kayyım atanan belediyelerde seçilmiş yöneticilerin görevlerine dönmesi için de rapora gerek olmadığını öne sürdü.

“BİR FOTOĞRAF YETMEZ”

Daha önce katıldıkları ve Orta Doğu’daki farklı aktörlerin bir araya geldiği bir konferansa da değinen Bakırhan, konferansta Türkiye’deki süreç, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki 2 partinin silahlı güçlerini birleştirmesine ilişkin bir fotoğrafın öne çıktığını anlattı. Bu fotoğrafın halkta olumlu karşılık bulduğunu belirten Bakırhan, “Bir fotoğraf yetmez, daha fazla yan yana olmamız gerekiyor. Bir fotoğraf yetmez, bunun diplomasisini, siyasetini ve pratiğini de beraber sahada oluşturmamız gerekiyor” dedi.

“BİRLİĞİMİZ ON GÖZLÜ KÖPRÜ GİBİ OLMALI”

Konuşmasında Diyarbakır’daki tarihi On Gözlü Köprü’yü örnek gösteren Bakırhan, Mervaniler döneminde yaklaşık 900 yıl önce inşa edildiğini belirttiği köprü üzerinden birlik çağrısı yaptı. Bakırhan, “On gözü var ama yüreği ortaktır; üzerinden geçen yükü birlikte kaldırıyor, birlikte dayanıyor, direniyor. On gözün tek bir gözünün ayağını oradan çektiğiniz zaman emin olun çok kolaylıkla yıkılabilir. Birliğimiz On Gözlü Köprü gibi olmalı. Ayrı yollardan geldik, buna saygı duyuyoruz ve öyle de olmalı ama aynı yöne gidebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Tuncer BakırhanDiyarbakırDEM PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • hsyndalci hsyndalci:
    Ne yapılmalı mesela ?Eruhda 1983 te korucu kürt vatandaşın kundak taki bebeğine 30 kurşun sıkan bebek katilini serbest mi bıraksınlar? Yoksa hendek mi kazarsınız ? 6 0 Yanıtla
  • Veli Tunçel Veli Tunçel:
    Sen kendine ayrı devlet istiyon hazırına git kuzey ırak orda dızo 4 0 Yanıtla
  • ahmet demir ahmet demir:
    pravakatörlük yapma ilj adımı sen atacaksın devlet sen adımınat devletnadım atmazsa konuşşşl 2 0 Yanıtla
  • ahmedmehmed407 ahmedmehmed407:
    ihanet süreci 0 0 Yanıtla
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