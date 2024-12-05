Bakü'de Azerbaycanlılar İçin Konferans - Son Dakika
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Bakü'de Azerbaycanlılar İçin Konferans

Bakü\'de Azerbaycanlılar İçin Konferans

Bakü'de düzenlenen konferansta, Azerbaycanlıların geri dönüş hakları ve adalet talep edildi.

05.12.2024 10:46
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Geri Dönüş Hakkı- Ermenistan'dan Zorla Çıkarılmış Azerbaycanlılar İçin Adalet" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Batı Azerbaycan Topluluğu tarafından düzenlenen, 51 ülkeden 200'den fazla devlet yetkilisi, siyasetçi ve akademisyenin yer aldığı konferansa, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya katıldı.

Çavuşoğlu, konferansta yaptığı konuşmada, Batı Azerbaycan Topluluğu'nun çalışmalarının, yıllarca haksızlıklara maruz bırakılmış, evinden ve vatan topraklarından uzaklaştırılmış Azerbaycanlıların durumuna uluslararası düzeyde dikkati çekmek ve diyalog ortamı oluşturmak için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Batı Azerbaycan meselesini ve Batı Azerbaycan Topluluğu'nun faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Çavuşoğlu; topluluğun barışçıl, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü sağlama çabalarının uluslararası hukukla tamamen uyumlu olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Azerbaycanlıların Ermenistan'a dönüşünün bir toprak meselesi değil, bir insan hakları meselesi olduğu vurgulayarak Ermenistan hükümetinin Batı Azerbaycan Topluluğu'nun samimi yaklaşım ve diyalog çağrılarına henüz yanıt vermediğini belirtti.

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgalinin neden olduğu sonuçları, uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmasını ve 2. Karabağ Savaşı'nda toprakların işgalden kurtarılmasını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu süreçte haklı davasında Azerbaycan'ın yanında durduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Ermenistan'daki yıkılan, tahrip edilen Azerbaycan kültür, mimari ve dini mirasının restorasyonunun ve korunmasının da büyük önem taşıdığını söyleyerek "Ermenistan'ın, ülkedeki Azerbaycan kültürel mirasının durumunu değerlendirmek amacıyla UNESCO Misyonuna izin vermemesi üzüntü vericidir. Uluslararası toplum, Batı Azerbaycanlılar için adaletin sağlanması ve geri dönüş haklarının savunulmasında aktif rol oynamalı ve Ermenistan'a baskı uygulamalıdır." dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine ilişkin Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bölgede adil barış ve güvenliği sağlamak, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak arzusudur. Bölgesel istikrar ve refah için en büyük hedef, sürdürülebilir bir barış anlaşmasının imzalanmasıdır. Ermenistan'ın da bu çabalara ve iyi niyetli yaklaşıma olumlu ve somut karşılık vermesi gerekmektedir. 30 yıllık adaletsizliğin ardından sürdürülebilir barışın tesisinin kolay olmadığını biliyoruz. Buna rağmen vakit duvarlar örme değil, köprüler kurma vaktidir.

Genç kuşaklara barış ve refah içinde, bu güzel toprakların potansiyelini tam anlamıyla yaşayabilecekleri bir gelecek borçluyuz. Güney Kafkasya, Asya ile Avrupa'yı her anlamda birleştiren stratejik konumdadır. Bu nedenle, güvenin tesis edilmesinin refahın yolunu açacağını inanıyoruz. Buna de en çok Ermenistan'ın ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Rövanşist duygular yerine, Azerbaycan'ın yaptığı gibi bölgesel iş birliği ruhunu destekleyecek yaklaşımların yararına inanıyoruz. Türkiye olarak, bölgesel adalet, barış, huzur ve refahın tesisi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajının okunduğu konferansta, aralarında Çavuşoğlu ve Sırakaya'nın olduğu bazı katılımcılara Batı Azerbaycan Topluluğu'na fahri üyelik belgesi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakü'de Azerbaycanlılar İçin Konferans - Son Dakika

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