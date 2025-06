Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'ye bağlı belediye otobüsleri bayram boyunca ücretsiz hizmet verirken, Yakın Çözüm Çağrı Merkezi de istek ve şikayetler için 7/24 vatandaşın hizmetinde olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde temizlikten ulaşıma, denetimlerden haşereyle mücadeleye kadar her alanda yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için gece gündüz çalışıyor. Bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi de her türlü istek ve şikayet için 7/24 Balıkesirlilerin hizmetinde olacak.

Zabıta, halk sağlığı için sahada

Halk sağlığını korumak ve güvenli alışveriş ortamı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artırdı. Terminallerde, gıda alanlarında, tatlı üretimi yapan imalathanelerde ve sokaklarda seyyar satıcılara yönelik denetimler yapan zabıta ekipleri; ürünlerin gramaj, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi her detayını inceledi. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, bayram boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Hayvan Pazarı ve kurban kesim noktalarında da denetimlerini aralıksız sürdürecek.

BTT'den ücretsiz hizmet

Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'ye bağlı belediye otobüsleri, Balıkesirlilerin daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşların kolaylıkla Hayvan Pazarı'na ulaşabilmesi için Toplu Taşıma Merkezi'nden her saat başı Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları hareket edecek. Bayramın ilk ve ikinci günü ücretsiz hizmet verecek ring hattı ile vatandaşlar rahatlıkla Hayvan Pazarı'na ulaşım sağlayabilecek.

Vatandaşların konforlu ve rahat bir ulaşımdan faydalanması için toplu taşıma araçlarında detaylı temizlik ve ilaçlama da yapıldı. Toplu taşıma araçlarındaki düzenli dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları bayram öncesi de gerçekleştirilerek Balıkesirlilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ulaşım sağlamaları hedeflendi.

Mezarlık ziyaretleri için hazırlıklar tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi yoğun bir temizlik programı yürütürken il genelindeki mezarlıklarda ot temizliği ve haşere ilaçlaması yaptı. Mezarlık yolları ve çevresinde bakım, onarım çalışmaları da gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde tüm ilçelerdeki mezarlıklarda ziyaretçilere Arife Günü gül suyu ve lokum ikramı yapılacak.

Yeşil alanlarda hummalı çalışma

İl merkezi ve kırsal mahallelerdeki yeşil alanlarda hummalı bir çalışma gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, park ve bahçelerde kapsamlı bir çalışma yaptı. Ağaç bakımı ve budamalarını gerçekleştiren ekipler, ot temizliğinin yanı sıra ot biçme, mıntıka temizliği ve düzenleme çalışmalarını da yapıyor.

İbadethanelerde bayram temizliği

Kurban Bayramı öncesi tüm ibadethaneler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından temizlendi. Mobil araçlı ekipler özellikle sıcak su ve köpüksüz deterjanlı buharlı sistem ile cami ve mescitleri bayrama hazır hale getiriyor. Halıları yıkanan ve ilaçlanarak dezenfekte edilen camilerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bayram namazı sonrasında ise 20 ilçede belirlenen camilerin önünde simit, meyve suyu, çay ve su ikramları olacak.

BASKİ'den bayramda 7/24 mesai

Kurban Bayramı'nda vatandaşların kesintisiz içme suyuna ulaşabilmesi için BASKİ ekipleri bayram boyunca 7/24 tam zamanlı sahada olacak. Tüm ilçelerde kanalizasyon hatlarında periyodik bakım ve temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdüren BASKİ ekipleri, bayramda da çalışmalarına aralıksız devam edecek. Bu kapsamda 185 numaralı BASKİ Çağrı Merkezi, vatandaşların her türlü istek ve taleplerine anında cevap verecek.

Hayvan Pazarı kurbanlıklar için hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak Kepsut Yolu üzerinde hizmet veren Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi detaylı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Padoklar ve pazarın çevresinde yıkama işlemlerinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından zoonoz hastalıkların önlenmesi için ilaçlama işlemleri tamamlandı.

20 ilçede haşereyle etkili mücadele

Balıkesir'in 20 ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, tüm çöp konteynerlerinde vektör mücadelesini sürdürüyor. İlçe belediye başkanlıklarıyla kurulan koordinasyon sonucunda kurban kesim yerleri ve atıkların gömüleceği alanlar da ekiplerce tespit edilerek gerekli tedbirler alınıyor. 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipler, tüm ilçelerde haşereyle etkili bir mücadele yürütüyor.

Can dostlar bayramda da yalnız değil

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kurban Bayramı'nda can dostlar da unutulmuyor. Can Dost Mobil Tedavi Aracı, ilçe ilçe gezerek sokaktaki can dostlara şifa dağıtmaya devam edecek. Yaban hayvanlarına ve sokaktaki canlara beslenme desteği veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokaklarda bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanların daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyor.

Balıkesir İtfaiyesi bayramda da görev başında

Halkın huzurlu ve sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmesi için Balıkesir İtfaiyesi, Kurban Bayramı'nda da tüm kadrolarıyla görev başında olacak. Kent genelinde meydana gelebilecek olası kazalara karşı hazırlıklı olan ekipler, vatandaşların güvenliği için 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

444 40 10 Yakın Çözüm Merkezi hizmette

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi, Kurban Bayramı'nda da vatandaşların hizmetinde olacak. Belediye hizmetlerinden anında ve kesintisiz yararlanmak isteyen vatandaşlar, Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'nde taleplerine en hızlı sürede yanıt alabilecek.