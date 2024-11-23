Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin Kadın Çalışanlarından "Uyanış" Çağrısı

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Bu akşam maçı vardı! Hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları, kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göstermek için 10 bin 10 çınar yaprağından "Uyanış" adını verdikleri gelinliği tasarladı. Kadınlar son dönemde toplum vicdanını derinden yaralayan Narin, İkbal ve Ayşenur'u da andı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın katkılarıyla 15 BALMEK personeli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla 10 bin 10 adet çınar yaprağı kullanarak gelinlik tasarladı. "Uyanış" adı verilen gelinliğin tasarımında güç sembolünün aksine kırılganlığa vurgu yapmak amacıyla çınar yaprağı kullanılırken baş kısmında kullanılan ip tutsaklığı, yüz kısmında parçalanmış çınar yaprakları ise yok oluşa giden kadının çığlığını temsil ediyor.

Kadın çalışanları ziyaret edip çalışmalarından dolayı tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Biz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir'den büyük bir sesle kadın cinayetlerine 'Hayır' diyoruz. Bu ilkel vahşete 'Dur' diyoruz." dedi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle kadın ve çocuk cinayetlerinde artış yaşandığına vurgu yapan Akın, "Bugün, İstanbul Sözleşmesi'ne daha çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Uyanışı tasarlayan kadın personeli de ziyaret eden Başkan Akın, "En büyük hayalimiz, hedefimiz güvenli bir Balıkesir. Kadınların güven içinde yaşadığı; evlatlarımızın, kardeşlerimizin güven içinde işlerine, okullarına gittiği ve yaşadıkları güzel ortamların oluşturulduğu güvenli bir Balıkesir için çalışıyoruz. Burada da bizim BALMEK çalışanları 10 günde 15 kişiyle 10 bin 10 yapraktan oluşan bir çalışmayla sembolize ettiler. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dönemde artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarı vakalarıyla toplumun derinden sarsıldığını vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Bu bir utanç meselesidir"

"Balıkesir'de kendi bölgemizde bunların yaşanmaması için bir seferberlik içindeyiz. Ağzı süt kokan küçük bebeklerimiz, ilkokul çağındaki evlatlarımız, hayatının baharındaki genç kadınlarımız hayattan koparılıyor. Her biri toplumsal çürümenin ve geri kalmışlığın yaratmış olduğu ilkel güç hegemonyasının vahşetine kurban gidiyorlar maalesef. Henüz 8 yaşında aramızdan ayrılan Narin. Şu anda okul sıralarında kalemleriyle yazı yazması lazımdı. İstanbul'da vahşice katledilen Ayşenur ve İkbal'in yaşayacak çok daha güzel günleri olmalıydı… Binlerce kadın hava gibi, su gibi en temel hakkı olan yaşamaktan koparıldı. Bu bir utanç meselesidir. Bu utanç bütün bir topluma ama en başta da toplumu idare eden ve kanun koyanlara aittir. Burada belki de kanun kaldıran demek daha doğru olacak."

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini de eleştiren Akın, bu durumun kadın cinayetlerini artırdığını söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nin devreye girdiği yıl, kadın cinayetlerinde gözle görülür bir seviyede azalma olduğunun gözlemlendiğini belirten Akın, şöyle devam etti:

"Bugün İstanbul Sözleşmesi'ne öncesinden daha çok ihtiyacımız var"

"Türkiye'nin sözleşmeden çekildiği 2021 yılında 280 kadın cinayete kurban gitti. Bunu takip eden 2022 yılında kadın cinayetleri bunun üzerine yaklaşık yüzde 20 artarak 334'e çıktı. 2024'ün ilk altı ayında 205 kadın bir erkek tarafından katledildi. Bunlar birer rakam değil, bunlar birer can, birer hayat. Bu kadın cinayetleri toplumsal bir çöküşü, ahlaki bir çöküşü gözler önüne seriyor. Bugün İstanbul Sözleşmesi'ne öncesinden daha çok ihtiyacımız var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir'den büyük bir sesle kadın cinayetlerine 'Hayır' diyoruz. Bu ilkel vahşete 'Dur' diyoruz. Bunun için de başta toplumsal farkındalık yaratmak gerekiyor. Yerel yönetimler de bu konuda elindeki tüm imkanları seferber etmek zorunda. Biz de bu konuda seferberlik ilan etmiş durumdayız. Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların bu çığlığını yürekten hissediyoruz ve duyuyoruz. Bu yok oluşa izin vermiyoruz ve 'Kadına şiddete hayır' diyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden bu yana kadınlarımızın iş hayatında da sosyal hayatta da yoğun olması için çalışmalarımızı artırdık. Pozitif ayrımcılık ilkesiyle sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız, ta ki Narinler, Sıla bebekler, Ayşenurlar, İkballer bu memlekette güven ve huzur içinde yaşayana kadar ve bir erkek vahşetine kurban olmayana dek devam edecektir. Balıkesir'den tüm Türkiye'ye 'Kadına şiddete dur' diye haykırıyoruz."

Gelinliğin yapımında emeği geçen kadınlar ise duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Remziye Adın: "Ben de kadınım. Çınar ağacı çok güçlüdür ama yaprakları kurudukça kırılganlaşır. Kadın da öyle. Çok güçlüyüz. Kırılgan bir yönümüz de var. Çok emek harcadık. Sesimizi duyurmak istedik."

-Figen Gökçe: "Balıkesir Pullusu eğitmeniyim. Pul gelenekselimizi, çınar yaprağıyla köklendirdik. Çınar yaprağının üzerindeki domates gülüyle kadına şiddeti simgeleyelim dedik. Onu örtelim, kadını ışıldatalım dedik. Çınar yaprağıyla birlikte domates gülünü birleştirdik. Son zamanlarda çocuklara ve kadınlara yapılanlardan dolayı artık bir yerden sonra hepimizin dur demesi gerekiyor."

-Senem Duman: "Her bir yaprak öldürülen kadınlarımızı temsil ediyor. Türkiye'de kadına şiddete bir denmesi gerekiyor. BALMEK ailesi olarak ses vermek istedik."

-Hüsniye Tosun, "Bu elbiseyi yaparken kadınlarımızı ve çocuklarıma karşı işlenen suçlara tepki göstermek için tasarladık. Tek istediğimiz hiçbir kadının ve çocuğumuzun öldürülmemesi. Onlara daha çok sahip çıkalım."

-Öznur Taşyürek: "BALMEK ailesi olarak her zaman ve her anlamda kadınlarımızın yanındayız. Bu gelinlik bizim birliğimizin ve gücümüzün sonucu. Sesimizi çıkarak 'Şiddete ve cinayetlere dur' diyoruz."

- Özlem Avcı: "Her yaprağı yapıştırırken öldürülen kadınlarımız aklıma geldi. Her kötü haber duyduğumuzda derin üzüntü duyuyorum. Çocuklarımıza da kadınlarımıza zarar gelmesin."