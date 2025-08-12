Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem

JEOFİZİK Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin 7,7 kilometre derinliğinde, yeryüzüne çok yakın bir alanda meydana geldiği için İstanbul, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara gibi birçok şehirde hissedildiğini belirterek, "Birkaç hafta sürebilecek artçı deprem sürecini oluşturabilecek bir büyüklükte. Bu sürede meydana gelebilecek 5 büyüklüğüne kadar olabilecek artçı depremleri vatandaşlarımız normal karşılamalı" dedi.

Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, İstanbul, Eskişehir, Muğla gibi birçok şehirde de hissedildi. Depremi Sındırgı fayının meydana getirdiğini ifade eden Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, bölgede geçmiş yıllarda 7 büyüklüğüne ulaşan fay segmenti olduğunu vurgulayarak, "Deprem, 7,7 kilometre derinliğinde, sığ, kabuğun en üst kısmında, yeryüzüne çok yakın bir alanda meydana geldi. Bu da deprem dalgalarının sadece Balıkesir'de değil İstanbul, İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara'ya kadar hissedilmesine sebep oldu. 6.1 büyüklüğü orta sınıf bir deprem. Bu da birkaç hafta sürebilecek artçı deprem sürecini oluşturabilecek bir büyüklükte. Bu sürede meydana gelebilecek 5 büyüklüğüne kadar olabilecek artçı depremleri vatandaşlarımız normal karşılamalı" diye konuştu.

Depremin bölgedeki başka faylara da etkisi olabileceğini dile getiren Öziçer, "Orada biriken enerjinin birçoğu deprem dalgaları olarak yeryüzüne çıktı. Çok az bir kısmı kalmış olabilir, yanındaki diğer faylara bir transfer olma ihtimalini doğurabilir. Vatandaşlarımızın daha temkinli olmalarını, bugünlerde bilmedikleri, tanımadıkları binalara çok girmemelerini, kendi binalarında çatlak olduğu takdirde hemen meslek odalarına veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlüklerinin uzmanlarına baktırarak hasar tespitinin yaptırmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE EN ÇOK BAYRAKLI, KARŞIYAKA, ÇİĞLİ VE BORNOVA'DA HİSSEDİLDİ

Depremin İzmir'de en çok Bayraklı'nın Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde hissedildiğini aktaran Sinancan Öziçer, "Karşıyaka ve Çiğli bölgelerinde de ciddi şekilde hissedildi. Bornova'nın biraz daha tepelerinde hissedildi. Deprem dalgalarının her zeminde farklı genlikte ya da karakteristik göstermesinden kaynaklı oldu. Deprem dalgası yüzeyde yayılırken kayalık, çakıllı, alüvyon zeminden geçiyor. Alüvyon yani içinde kum ve siltin olduğu bir zemine geldiği zaman deprem dalgaları gücünü artırıyor, genliğini, şiddetini fazlalaştırıyor. Belli bir kilometreden ilerleyip de azalan bir ivmeyle geldiği anda tam sönümleyecekken genliğini artıran bir zemine geldiğinde tekrardan güçleniyor. Bu da o zeminin üzerinde olan yapılarda şiddetini artırdığından dolayı vatandaşlarımızda korku ve paniğe sebebiyet veriyor. İzmir'de, İstanbul'un Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece gibi ilçelerinde daha fazla hissedilmesinin nedeni bu" dedi.

Öziçer, "Balıkesir İzmir'e uzak, 6.1 de orta derecede deprem büyüklüğüne geliyor. Aydın veya Manisa'da, İzmir'e daha yakın Ege açıklarında daha büyük bir deprem olsaydı burada daha korkutucu, hasar verici bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdik" diye konuştu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,