Balıkesir'de böbrek kanseri hastasına Cerrahpaşa'dan robotik cerrahi desteği sağlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de böbrek kanseri hastasına Cerrahpaşa'dan robotik cerrahi desteği sağlandı

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Balıkesir\'de böbrek kanseri hastasına Cerrahpaşa\'dan robotik cerrahi desteği sağlandı
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Balıkesir\'de böbrek kanseri hastasına Cerrahpaşa\'dan robotik cerrahi desteği sağlandı
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Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek kanseri hastasına yapılan ameliyata, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden uzaktan robotik cerrahi desteği verildi. Ameliyat Antalya'daki kongrede canlı izlendi; iki hastanenin internet altyapısı yaklaşık 2 hafta test edildi.

Balıkesir'de yapılan böbrek ameliyatına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki uygulama kapsamında Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nden uzaktan robotik cerrahiyle destek sağlandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Önal, Antalya'da düzenlenen Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi kapsamında Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören erkek hastanın robot yardımlı parsiyel nefrektomi (böbrekteki kitlenin çıkarılması) ameliyatına Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nden katıldı.

Operasyon, Antalya'daki kongre salonunda ulusal ve uluslararası çok sayıda üroloji uzmanı tarafından canlı olarak izlendi.

Uygulama, farklı şehirlerde bulunan deneyimli cerrahi ekiplerin teknolojik altyapı aracılığıyla eş zamanlı çalışmasına imkan sağladı. İstanbul'daki hastane ile Balıkesir arasında kurulan teknolojik bağlantı sayesinde Prof. Dr. Önal, Balıkesir'de görev yapan Prof. Dr. Şakir Ongün ve Doç. Dr. Çağdaş Şenel'den oluşan cerrahi ekiple eş zamanlı koordinasyon içerisinde çalıştı.

Türkiye'de A grubu olarak sınıflandırılan ileri düzey onkolojik cerrahi girişimde uygulanan uzaktan cerrahi yöntemi, farklı merkezlerdeki uzmanların aynı operasyon sürecine katılabilmesi açısından dikkati çekiyor.

Operasyonda, böbrekteki kitlenin sağlıklı böbrek dokusu mümkün olduğunca korunarak çıkarılmasını amaçlayan parsiyel nefrektomi yöntemi kullanıldı. Yüksek cerrahi hassasiyet gerektiren bu işlem, uzaktan cerrahi teknolojilerinin karmaşık cerrahi girişimlerde kullanılabilme potansiyelini ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Operasyon öncesinde her iki hastanenin internet altyapıları 2 hafta boyunca test edildi

Prof. Dr. Bülent Önal, AA muhabirine, robotik uzaktan cerrahi uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için her iki merkezde de robotik cerrahi altyapısının bulunması ve güçlü internet bağlantısının sağlanması gerektiğini belirtti.

Uzaktan ameliyatta cerrahın yaptığı hareketlerin eş zamanlı olarak diğer merkeze aktarılmasının önemine işaret eden Önal, hareketlerin gecikmeli iletilmesi durumunda ameliyatın akıcı şekilde gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

Bu nedenle Cerrahpaşa ve Balıkesir üniversitelerinin internet altyapılarının yaklaşık iki hafta boyunca mühendisler tarafından test edildiğini aktaran Önal, ölçümlerin ardından cerrahi işlemin gecikme olmadan gerçekleştirilebileceğinden emin olduklarını söyledi.

Önal, göz kırpma süresinin yaklaşık 400 milisaniye olduğunu, robotik cerrahide ise 300 milisaniyelik gecikmenin bile oldukça uzun kabul edildiğini, veri aktarımındaki gecikmenin 50 ila 100 milisaniye arasında olması gerektiğini kaydetti.

Uzaktan cerrahinin yalnızca doktorların gerçekleştirdiği bir işlem olmadığını, arkasında güçlü bir teknoloji ve mühendislik altyapısının bulunduğunu dile getiren Önal, uygulamanın farklı disiplinlerin ortak çalışmasını gerektirdiğini anlattı.

Ameliyatı gerçekleştirilen hastanın böbrek kanseri olduğu bilgisini veren Önal, operasyonda böbreği koruyarak kanserli dokuyu çıkarmayı ve geride sağlıklı böbrek dokusunu bırakmayı hedeflediklerini vurguladı.

Önal, operasyon sırasında Balıkesir'deki ekibin ameliyatı gerçekleştirdiğini, ihtiyaç duyulması halinde Cerrahpaşa'daki ekibin de destek sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bir ameliyatta hem Balıkesir Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü'nden hem de Cerrahpaşa'dan deneyimli arkadaşlarımız var. Dolayısıyla uzaktan gücümüzü birleştirmiş oluyoruz. Yani ameliyat sırasında Balıkesir'deki arkadaşlarımız ameliyatını yapıyor ama aynı zamanda herhangi bir şey olduğunda Cerrahpaşa'dan da katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu, hastalar açısından belirli merkezlere gitmeden orada en iyi şekilde cerrahi hizmetlerden yararlanma imkanını sağlamış oluyor."

Deneyimli cerrahlar başka merkezdeki meslektaşlarına gerçek zamanlı rehberlik desteği sağlıyor

Robotik uzaktan cerrahi (telesurgery), cerrahların farklı merkezlerde bulunmalarına rağmen robotik sistemler aracılığıyla cerrahi işlemlere uzaktan katılabilmesine olanak tanıyor. Bu teknolojiyle birlikte kullanılan tele-mentoring yaklaşımı ise deneyimli cerrahların başka bir merkezdeki meslektaşlarına gerçek zamanlı rehberlik ve uzmanlık desteği sağlamasını mümkün kılıyor.

Söz konusu yöntemler, ileri cerrahi deneyimin farklı sağlık kuruluşları arasında paylaşılması, cerrahi eğitim olanaklarının geliştirilmesi ve uzmanlık gerektiren sağlık hizmetlerine erişimin artırılması açısından yeni imkanlar sunuyor. Gerçekleştirilen uygulamada hasta güvenliği, cerrahi ekipler arasındaki koordinasyon ve merkezler arası iletişim ön planda tutuluyor.

Hayata geçirilen uygulama, ileri teknolojilerin sağlık hizmetlerine entegrasyonu açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Farklı şehirlerdeki uzman hekimlerin aynı cerrahi süreçte bir araya gelmesini sağlayan bu yöntem, robotik cerrahinin gelecekteki kullanım alanlarına ilişkin yeni olanakları gündeme taşıyor.

Kaynak: AA
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