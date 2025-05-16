Balkan Ekonomi Zirvesi Üsküp'te Yapıldı - Son Dakika
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Balkan Ekonomi Zirvesi Üsküp'te Yapıldı

Balkan Ekonomi Zirvesi Üsküp\'te Yapıldı

Üsküp'te düzenlenen zirvede Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkileri güçleniyor, ticaret hacmi artıyor.

16.05.2025 15:15
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Bursa'da kurulu Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneğince (RUMELİSİAD), 9. Balkan Ekonomi Zirvesi düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, bir otelin salonunda düzenlenen zirvede, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın derin, tarihi ve kültürel bağlar ile üst düzey ilişkilere sahip iki dost ve müttefik ülke olduğunu söyledi.

İki ülkenin son dönemde ikili ilişkilerinin her boyutuyla daha da geliştiğine dikkati çeken Ulusoy, şöyle konuştu:

"Sayın Kuzey Makedonya Başbakanı'nın şubat sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek üzere İstanbul'a yaptığı ziyaret ve bu ziyaret sırasında imzalanan yüksek düzeyli iş birliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiri aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine taşımıştır. Türkiye ticaret, savunma, enerji, altyapı, tarım, turizm, eğitim, kültür ve sağlık gibi hemen hemen her alanda verdiği destekle Kuzey Makedonya'nın en önemli ortakları arasında gururla yerini almaya devam etmektedir. Türk ürünleri Kuzey Makedonya'da kalitesi, tasarımı ve uygun fiyatıyla büyük beğeni toplamaktadır. Toplam ticaret hacmimiz 1 milyar dolar seviyesine çok yaklaşmış olup Türkiye, Kuzey Makedonya'nın en çok ithalat yaptığı 6. ülke konumundadır. Ticaret hacmimizi 2 milyar dolara çıkarma yönünde ortak irademiz mevcuttur."

Türk yatırımcıların, Kuzey Makedonya'yla ekonomik bağlarını kesintisiz sürdürdüğüne işaret eden Ulusoy, "Yatırımcı firmalarımızın toplam yatırım tutarı 2 milyar dolara tekabül etmekte olup Türk firmaları bu güzel ülkede 10 bin kişiye istihdam sağlamakta ve ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Biz tüm Türk iş insanlarını bu dost ve kardeş ülkeye yatırım yapma hususunda teşvik ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonyalı bakanlardan ekonomik işbirliği çağrısı

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı, Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Izet Medziti, Türkiye'nin yakın ve dost bir ülke olduğunu, iki devlet arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Türklerin, ülke için önemli olduğunu, devlet kadrolarında da yer aldıklarını anlatan Medziti, somut adımlarla her iki ülke arasındaki dostluğun korunacağını ve gelişeceğini ifade etti.

Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani de Türkiye ile ilişkilerin samimi, dinamik, stratejik ve geleceğe yönelik olduğunu söyledi.

İki ülkenin işbirliğinin geniş bir yelpazeyi kapsadığını aktaran Murtezani, "Türkiye'de eğitim görme fırsatına sahip biri olarak ülkelerimizin karşılıklı olarak sunduğu yakınlık ve desteği yürekten takdir ediyorum. Avrupa İşleri Bakanlığı olarak yatırımcılar için elverişli iş ortamı yaratmaya ve ekonomimiz de Avrupa standartlarını geliştirmeye kararlıyız. Kuzey Makedonya Avrupa entegrasyonu yolunda kararlılıkla ilerlemektedir ve ekonomik işbirliği ile yabancı yatırımcılar bu stratejik hedefin başarılması için kilit öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji, Maden ve Madeni Kaynaklar Bakanı Sanja Bozinovska, ülkelerin kalkınmasında ekonomik işbirliğinin gelişmesinin önemine değindi.

"Balkanlar ile ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz daha da derinleşti"

RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke, Rumeli kökenli iş insanlarının Bursa'dan 38 ülkeye uzanan yatırımlarıyla 60 binden fazla kişiye istihdam sağladığını anlattı.

Balkan Ekonomi Zirvelerinin somut projelerin ve gerçek iş ortaklıklarının adresi olduğunu belirten Evke, şunları kaydetti:

"7. zirvemizde başlatılan Balkan Yatırım Forumu, bugün Balkan coğrafyası ile Türkiye arasında 120 milyon dolarlık yeni yatırımın önünü açtı. ?Bu başarı hikayeleri, birlikten doğan bereketin ve beraberliğin en güzel kanıtlarıdır. Balkanlar ile ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz daha da derinleşti. Bugün burada, 9. zirvemizde, geçmişin başarılarından ilham alarak daha büyük hedefleri ve yeni iş birliklerini konuşacağız. Dernek olarak gençlerimize, kadın girişimcilerimize ve tüm üyelerimize kapımızı her daim açık tutuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü bir miras bırakmak için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz."

Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki köklü ve dostane ilişkilerin Balkanlar'da örnek gösterilen bir iş birliği modeline dönüştüğünü, düzenlenen zirveyle her iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilerek, ortak projeler ve yatırımlar noktasında yeni fırsatlar sağlayacağını vurguladı.

Kuzey Makedonya'ya yatırım yapan Şahterm Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin ise yarın temeli atılacak fabrikanın Endüstri 4.0 hedefleyen robotik sistemler üzerine kurulu olacağını aktararak "Şu anda benim İtalyan, Alman, Polonyalı ve ABD'li rakiplerim hep Çin, Vietnam, Hindistan gibi ülkelere yatırım yaparak ucuz iş gücüyle pazarda hakimiyet sağlamaya çalışıyorlar. Bu, doğru bir strateji gibi görünse de yalnızca bu faktöre dayanarak hareket etmek ciddi riskler doğurabilir. Rakiplerim doğuya yönelirken ben stratejik olarak batıya yatırım yapmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda iş insanın karşılıklı görüşme imkanı bulduğu zirvede Evke, katılımcılara plaket verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Makedonya, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Rumeli, Güncel, Üsküp, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkan Ekonomi Zirvesi Üsküp'te Yapıldı - Son Dakika

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