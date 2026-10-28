Başarır, Meclis\'te 2027 bütçesini ve fon komisyonu kurulmamasını eleştirdi

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, Sayıştay raporlarının eksikliğini, milletvekillerinin soru önergelerine verilen yanıtları ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Can Atalay'ın hala cezaevinde olmasını eleştirdi. Fon soruşturması için Meclis'te komisyon kurulmamasına tepki gösteren Başarır, "Fon olayını araştıramıyorsak ne işe yarıyoruz" ifadesini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanlığı'nın, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ve Sayıştay'ın 2027 bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Bütçeye ilişkin eleştirilerini sıralayan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şöyle konuştu:

"28. dönemin 4. bütçesini yapıyoruz. Gönül isterdi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın seçtiği milletvekilleri bu bütçeye bir katkı sağlayabilsin. Beştepe'den gelen bütçeyi bir parça değiştirebilsin, ekleyebilsin. Ama maalesef ki 9 yıllık bütçe tecrübemde ben buna tanık olmadım. Şimdi biz bu bütçeyi, yani 86 milyonun rızkını hep beraber karar vererek yapıyoruz güya. Neye göre yapıyoruz? Sayıştay Başkanı burada, çok şey söyleyeceğim kendisine. Kusura bakmasın. Bir önceki bütçede onun verdiği rapor ve tespitlere göre eleştiri yapıyoruz. ve gelen bu dönemki, önümüzdeki bütçe rakamlarına göre de bir karar veriyoruz. Maalesef ki Sayın Sayıştay Başkanı, bakın birçok kurumu söyleyeceğim. Yıl 2020, 996 bulgu gelmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 2021, 925; 2022, 272; 2025'te 278. Kamu idarelerinin yüzde 96'sının raporu eksik, Sayın Başkan. Geliyorum. Kullanılan kaynaklar hakkında bilgi vermeyen kamu idaresi sayısı 20. İlk milletvekili olduğumda bir rapor geliyordu.

"HEDİYE PAKETLERİNE KADAR HARCANAN RAKAMLARI GÖREBİLİYORDUK"

Bir bakanlığın bırakın hediyeyi, hediye paketlerine kadar harcadığı rakamları görebiliyorduk. Sarayın yemek giderlerini bile görebiliyorduk. Mutfak giderlerini tek tek anlatıyordunuz, tartışıyordunuz. Sizin kurumunuzu bu hale getiren nedir, Sayın Başkan? Siz yaptığınız denetimle aslında bu harcamaları denetliyorsunuz. Ama sizin göreviniz belediyeleri, muhalefetin sahip olduğu belediyeleri sadece yargılayıp ayrıntılı rapor vermek değil. Bakanlıklar ve tüm kurumlar hakkında rapor vermek. Ama maalesef ki vermiyorsunuz. ve 86 milyona karşı büyük bir kusur işliyorsunuz. En açık ihtimalle bunu söylemek istiyorum. Olmuyor. Biz tüm harcamaları, tüm eksiklikleri tam olarak burada görüp tartışmak zorundayız. Bunu 86 milyon adına sunmak zorundasınız. Bakın, Meclisin geldiği hale bakalım, Sayın Başkanım. Günlerdir emeklilerin sorunları konuşuluyor. Cumhurbaşkanından iktidar partisine, bakanlara kadar bunu kabul etmiş. Bir şeyler vereceğiz...

"BU MECLİS NE İŞE YARIYOR' DİYORLAR"

Ya milyonlarca açlık sınırının altında yaşayan emeklinin hakkını, durumunu, statüsünü savunmak bir tutum olacak. 'Bu Meclis ne işe yarıyor?' diyorlar. Evet, millet böyle görüyor. Bakın, emekliyle ilgili yüzlerce konuşma yapılmış. Kanun teklifi verilmiş. En son YENİ Parti olarak biz iki kanun teklifi vermişiz emeklilerin sorunlarıyla ilgili. O yüzden maalesef ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerek Sayıştay raporlarındaki ciddiyetsizllikler gerek Meclisi en temel konularda tanımamaları nedeniyle itibarını yerle bir ediyor. Sayın Başkanım, sizin göreviniz sadece buradaki idari işleri yönetmek değil. Sizin göreviniz sadece Başkanlık Divanı'nın olağan işlerini kontrol etmek ya da yürütülmesini sağlamak değil.

BAŞARIR'DAN KURTULMUŞ'A CAN ATALAY HATIRLATMASI

Sizin temel göreviniz bu Meclis'in, 600 milletvekilinin itibarını toplum nezdinde korumak ve bir yere getirmek. Bugün en güvenilmeyen kurumlardan biri maalesef ki Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi söylemek isterim. 28. dönemin en can alıcı konularından bir tanesi, Can Atalay, bir milletvekili arkadaşımızın, Hatay milletvekilinin bugün cezaevinde olması. 18 yıl ceza aldı. Yargıtay, Anayasa'nın 14. maddesine göre seçilmiş bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kapsamı dışında olduğunu söyledi. Ama 25 Ekim 2023'te Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakkının zedelendiğine ilişkin ilk kararını verdi. Sayın Başkanım, bakın, bu sizi de ilgilendiriyor. Ama bu Meclis, siz Yargıtay'ın hukuksuz kararını okudunuz. Anayasa Mahkemesi'nin kararını okuyamadınız. 28. Dönem Meclis Başkanlığının en büyük utançlarından bir tanesi Can Atalay'dır. Bakın, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir milletvekili cezaevinde.

BAŞARIR'DAN SORU ÖNERGELERİNE YANIT TEPKİSİ

Dediniz ki bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığına sorulan soru önergelerine verilen cevaplarla ilgili bir noktaya geldik. Sayın Başkan, bakın, 28. dönemde 18 Eylül itibarıyla 50 bin 276 soru önergesi verilmiş. Her 100 önergeden sadece 13'üne süresinde cevap verilmiş. 54'üne süresi geçtikten sonra cevap verilmiş. Her 100 önergeden 26'sı cevapsız kalmış. ya bu nasıl bir şey ya? Allah aşkına. Eğer bu milletvekillerini, parlamentoyu bir bakan ciddiye alıp cevap vermiyorsa, süresinde vermiyorsa ve siz bunu normal bir durum gibi burada anlatıyorsanız burada bir sıkıntı var. Zaten bunların yüzde 70'ini Meclis gündeme almamış, uygun bulmamış. Bakana bunu soramazsın demiş. Ama sizin sorabilirsiniz dediğiniz önergelere ya hiç cevap verilmemiş ya da süresinde verilmemiş. ve bundan rahatsız değiliz. Hayır, biz çok rahatsızız. Millet de rahatsız. Sonra en küçük olayda millet, milletvekillerini eleştiriyor. Parlamentoyu eleştiriyor.

"BU MECLİS BİR KOMİSYON KURAMADI"

Bakın, çok konuşuldu, konuşuldu bir fon rezaleti. 100 yılın en büyük dolandırıcılığı. Mecliste'ki, bakın, pay ayırmaksızın söylüyorum, milletvekillerini töhmet altında bırakmıştı. Bu Meclis bir komisyon kuramadı, Sayın Başkan. Fon olayını araştıramıyorsak ne işe yarıyoruz? Bakın, ben iktidar partisindeki milletvekili arkadaşlarıma da söylüyorum. Meclis'te de söyledim. Onların içerisinde işinde, gücünde, namusuyla, ahlakıyla bir iş yapan arkadaşlarımız var. Çocuğuna 20 lira harçlık verip kahvaltısını hazırlayan milletvekilleri var. Onları töhmet altında bırakmaya kimin hakkı var? Muhalefetteki milletvekillerini töhmet altında bırakıyorsunuz. Bakın, 90 milletvekili deniliyor. Biz 600 kişiyiz. Biz bunu araştırıp toplumla, kamuoyuyla paylaşamayacaksak biz ne işe yarıyoruz ya? Ben bunu sormakla mükellefim. Sayın Başkan, lütfen bunlara cevap verin. Sonra siz tarafsızsınız ya da tarafsız olmalısınız. Mesela bu sorunları, muhalefetin söylediği konuları, Can Atalay konusundaki düşüncelerinizi, önergelerin cevaplanmamasını neden özleştiri olarak kullanmıyorsunuz? Bizim de hakkımızı savunmak durumundasınız. Biz size dönem dönem, makamınıza gelip milletin, bizlerin, parlamentonun, grupların dertlerini anlattık. Bunları da konuşmalısınız, Sayın Başkan. Bakın, bir basın ordusu var burada. Siz konuşurken çok konuşuluyor. Yine söyleyeceğim: Sizin konuşmanız bitiyor, basın çıkıyor. Yani biz bu kadar önemsiz miyiz? Sayın Başkanı da çekmiyor. ya muhalefet konuşacak, biz konuşacağız. Niye, niye gidiyor basın? Niye gidiyor buradan basın? Ha, siz çok önemlisiniz, biz çok önemsiziz. İşte sistemin de getirdiği en büyük saçmalık budur efendim."

"BAŞKA BİR ÜLKEDE HALKIN İÇİNE ÇIKAMAYACAK BAKANLAR, BİZİM ÜLKEMİZDE İNANILMAZ BİR SORUMSUZLUK HALİ İÇİNDE"

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Yılmaz, komisyonda yaptığı sunumda 2027 yılı bütçesini dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesi olarak tanımladı. İsminden de anlayacağınız üzere bu bütçe halka dayanmıyor. İşçi, memur, emekli her geçen gün daha da artan hayat pahalılığı karşısında ezilirken millete 'Ha gayret' diyorsunuz" diyen YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise şu değerlendirmede bulundu:

"'Daha fazla kemer sık, daha fazla fedakarlık yap, açlığa, yokluğa, yoksulluğa daha fazla dayan' diyorsunuz. O nedenle bu bütçe, 'Ha gayret' bütçesidir. 2027 yılı bütçesinin bugünkü görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay olmak üzere üç önemli kurum üzerinde. Açıkçası hiç kimse Meclis Başkanının burada 'Milli irade önemli değil.' demesini ya da Sayıştay Başkanı'nın 'Kurumlar göstermelik denetlensin.' diye konuşmasını beklemiyor. Ancak konumları gereği tarafsız olması gereken kişilerin halkın ve ülkenin gerçeklerine biraz daha yakın konuşmalarını bekliyoruz. Her bütçe görüşmesinde uzun uzun konuşmalar yapılır ama hiçlik özeti şu: Bütçe hakkı, milletin seçtiklerine devletin gelir ve gider kalemlerine karar verip bunlarla ilgili hesap sorma hakkını tanımlar. Magna Carta ile ortaya çıkan bütçe hakkı, parlamenter demokraside doğrudan bağlanıyor. Ne kadar trajiktir ki bundan 800 yıl önce tanımlanmış bir hakkın bugün bu ülkede hakkıyla ve layıkıyla kullanıldığından söz edemiyoruz. 16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği ile parlamentoya hükümeti ve bakanları denetleme imkanı sağlayan gensoru gibi denetim mekanizmaları kaldırıldı. Meclis soruşturmaları zorlaştırıldı. Yazılı soru önergeleri ya cevaplanmıyor ya da bakanların, bakanlıkların 'Bu konu görev alanımızda değil.' şeklindeki metinleri de cevap sayılıyor. Tek adam sisteminde yasama etkisiz ve niteliksiz, denetimler göstermelik. Başka bir ülkede halkın içine çıkamayacak bakanlar, bizim ülkemizde inanılmaz bir sorumsuzluk hali içinde.

"MERAK EDİYORUM, YOLSUZLUK DENEN ŞEY 31 MART'TAN SONRA MI İCAT EDİLİYOR?"

Bolu'da ihmal zinciri sonucunda 78 vatandaşımız can verirken, yeni doğan bebekler 3-5 alçağın para kazanma hırsı sonucu hastanelerde ölüme gönderilirken, açlığa mahküm edilen emekliler isyan ederken, sosyal güvenlik sistemini öven MESAM'lerda çocuklar ölürken susan, okul önlerinde güvenlik önlemi almayan, okula sabah bile göndermekten aciz olan bakanlara dokunulmadı. Bütün bunlar yaşanırken halkın seçtiği belediye başkanları şafak vakti evlerinden alınıyor. Elleri kelepçeleniyor. Görüntüleri basına servis ediliyor ve cezaevlerine gönderiliyor. Bu konuşmayı yaptığım şu saatlerde Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi ve 17 kişi, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda bürokrat gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta Çukurova ve Milas Belediye Başkanı tutuklandı. Belediye başkanlarımız, 31 Mart 2024'te seçilip de göreve gelen 40'a yakın belediye başkanı çeşitli nedenlerle tutuklandıkları için şu anda görevde değil. Hepsi ya YENİ Partili ya Cumhuriyet Halk Partili. Merak ediyorum. Acaba bu yolsuzluk denilen şey, millet 31 Mart 2024'ten sonra mı icat ediliyor?"