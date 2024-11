Başıboş Atlar Süleymanpaşa\'da Toplandı

Güncel

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde günlerdir kentin çeşitli yerlerinde gezen başıboş atlar, Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri tarafından toplanarak, çiftliğe götürüldü. Atların besiciler tarafından terkedildiği belirtildi.

Süleymanpaşa'da, 3 gündür başıboş dolaşan ve parklarda otlayan atlar vatandaşın ilgi odağı oldu. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte herhangi bir olumsuzluğa neden olmamaları için harekete geçerek, atları yakalamak için ekip oluşturdu. Zabıta ekiplerinin takibi sonucu 4 at at kısa sürede yakalanıp, kamyona yüklenerek bakımlarının yapılacağı at çiftliğine götürüldü. Atların çevre çiftliklerdeki besiciler tarafından terkedildiği değerlendiriliyor.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,