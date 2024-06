Başkan Ahmet Akın Gönen'de halkla buluştu

Güncel

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Halk Günü Buluşmaları' kapsamında, memleketi Gönen'de ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Büyükşehir'in elinin Gönen'in üzerinde olacağını söyleyen Başkan Ahmet Akın "Cennetten bir köşe olan Gönen hak ettiği yatırımları Büyükşehir'den alacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Günü Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Buluşmaların 3'üncüsünü memleketi Gönen'de düzenleyen Başkan Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda hemşehrileriyle buluştu. Kentin 20 ilçesinin her köşesiniziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğini söyleyen Akın, hemşehrileriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"İhtiyaç duyulan hizmetler hayata geçirilecek"

İlçenin her yönden gelişim sağlanması için destek vereceklerini vurgulayan Başkan Ahmet Akın, "Her zaman sizlerle istişare halinde olacağız, istek ve taleplerinizi dinleyeceğiz. Gönen'in ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri 5 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Ulaşımdan, yol yapımına, haşereyle mücadeleden sosyal belediyecilik ihtiyaçlarına kadar her yönden Büyükşehir'in eli Gönen'in üzerinde olacak. Cennetten bir köşe olan Gönen hak ettiği yatırımları Büyükşehir'den alacak" diye konuştu.