Başkan Seçer: Eğitim, Toplumun Temel Unsurudur - Son Dakika
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Başkan Seçer: Eğitim, Toplumun Temel Unsurudur

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle bir araya gelerek eğitimin toplum için önemini vurguladı. Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin öğrencilere katkı sağladığını belirtti.

26.11.2024 10:26  Güncelleme: 11:22
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Dünya ile yarışmak, rekabet edebilmek için en temel unsurun eğitim olduğunun altını çizen Başkan Seçer, "Eğitim, bir toplum için tartışmasız en temel unsurdur. Dünyayı yakalamak, rekabet etmek istiyorsak bunun ilimle ve irfanla olacağını biliyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde görev alan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başkan Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette, öğretmenlerin yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş da yer aldı.

Başkan Seçer, kurs merkezlerinin büyük memnuniyet topladığını ve öğretmenlerin vermiş olduğu eğitim sayesinde de vatandaşlardan hem şahsı adına hem de öğretmenler adına olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. Seçer, şunları söyledi:

"İnsan doğuyor ve öğretmenlerimiz, insana şekil veriyor"

"Çarşıya pazara gittiğimizde insanların beni görünce ilk tepkisi çocuklarıyla ilgili oluyor. Vatandaşlar, çocuklarının üniversiteyi kurs merkezlerimizde aldıkları eğitim, ilgi ve alaka sayesinde kazandığını ileterek teşekkür ediyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Kendinizi farklı bir yere koyun, insan doğuyor ve öğretmenler insana şekil veriyor. Görevlerinizi icra ederken bu bilinçle yapmanızı temenni ederim.

"Eğitim, bir toplumun en temel unsurudur"

Eğitim, bir toplum için tartışmasız en temel unsurdur. Dünyayı yakalamak, rekabet etmek istiyorsak bunun ilimle ve irfanla olacağını biliyoruz, sizler de bu doğrultuda öğretmen oldunuz. Biz de eğitime önem verdiğimiz için eğitim politikalarımızı bu çerçevede uyguluyoruz, gönül isterdi ki Türkiye genelinde bu konuda etkin olalım ve çağdaş bir eğitimin temellerini atalım. Biz sizlerden Mustafa Kemal Atatürk devrimleri çizgisinde eğitim vermenizi isteriz. Çocuklarınızla, öğrencilerinizle siyaset yapmayın. Siz çocuklara doğru yolu öğretin, çocuklar doğru yolda bizlere rastlayacaktır."

Kurs merkezlerini artırırken eğitim şartlarında düşüş olmamasına önem verdiklerini söyleyen Seçer, "8 bin öğrenci sayımız var, bu ciddi bir sayı. Fiziki koşullardan, öğretmenlerin eğitim kalitesine kadar ya da bugüne kadar alışagelmiş eğitim sistemimizden ödün vermemek kaydıyla kurs merkezlerimizin sayısını arttırıyoruz" diye konuştu.

"Bu istihdamı meslektaşlarımıza tanıdığınız için teşekkür ediyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım da Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin ana etkeninde 'eğitimde fırsat eşitliği' olduğunu vurguladı. Yıldırım, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nin öğrencilere ve velilere sunmuş olduğu etkisinin yanı sıra öğretmenlere sunduğu etkisinden de bahsederek, "Öğretmenlerin istihdam noktasında Türkiye'de yaşamış olduğu büyük bir sorun var. 450 civarındaki öğretmenin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde tam zamanlı istihdamı gerçekten çok önemli. Bu istihdamı meslektaşlarımıza tanıdığınız için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş ise "Eğitim alanında yapmak istediğim ve hayalimdekileri sizin desteğinizle yapıyorum. Gerçekten şanslıyız. Sizin gibi bizi cesaretlendiren, eğitimde önümüzü açan bir Başkanımız var" dedi.

Başkan Seçer: Eğitim, Toplumun Temel Unsurudur
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Seçer: Eğitim, Toplumun Temel Unsurudur - Son Dakika

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