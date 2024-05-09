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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, seçim güvenliğinde görev alan avukatlar ve gönüllüler ile bir araya geldi. Başkan Seçer, 31 Mart 2024 Seçimleri ile Türkiye siyasi tarihinin yeni bir yola girdiğini vurguladı.

Başkan Seçer, seçim güvenliğinde görev alan avukatlar ve gönüllülerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen programa Seçer'in yanı sıra Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Burcu Düzen, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz, CHP Bozyazı İlçe Başkanı Sevim Binicier, İlçe Seçim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, avukatlar ve gönüllüler katıldı.

Seçim sürecinde millet iradesinin sandığa yansıdığı gibi çıkmasında emek veren avukatlara teşekkürlerini ileten Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"İRADEMİZİN SANDIĞA GİRDİĞİ GİBİ ÇIKMASI İÇİN AYNI ÖNLEMİ ALACAĞIZ"

"Son çeyrek asrın Türkiye siyasi tarihine baktığınızda seçimlerde seçim sonrası konuşulan en temel en önemli konuların başında 'Oylarımız çalınıyor' isyanı vardı. Biz de bu konuda ciddiyetle tedbirlerimizi aldık. 2019 seçimlerinde ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğumda bu bilinçle, bu sıkıntılı alanı bilen bir siyasetçi olarak, o günün koşullarında gerekli tedbirleri almıştık ve sonuç itibarıyla kazanan taraf biz olduk. 2019'dan sonraki genel seçimlerde de bu konuda Türkiye'de büyük tartışmaların olduğunu söyleyemeyiz. En son seçimde uzun yıllardır birinci parti özlemini giderdiğimiz, Türkiye'nin 400'den fazla belediyesini kazandığımız bu seçimlerde hiç bu konular gündeme gelmedi. Çünkü kapımızı penceremizi sağlam tutmuştuk, oy çalan hırsızların girmesine müsaade etmemiştik ve zafer kaçınılmaz olarak bizlerin oldu. İrademizin sandığa girdiği gibi tekrar çıkması için bundan sonraki seçimlerde de aynı önlemi alacağız. Çağ teknoloji çağı, iletişim çağı. Bizim kadrolarımızla ferasetli, eğitimli, liyakatli kadrolar pekala bunları başarabileceğimizi de bu son seçimde gözlemlemiş olduk.

"BİZE EL FENERİ GÖREVİ YAPACAK BİR SEÇİM SONUCU"

Bu kadar siyasal çeşitliliğin yoğun olduğu bir kentte de siyasal analizlerin çok doğru yapılabileceğini, böyle kentlerin bir laboratuvar hüviyetinde olduğunu da herhalde benim söylememe gerek yok. Burada alınan oy çok önemlidir. Tüm tarihlere ışık tutacak, bundan sonraki sürecinde yürüyeceğimiz bize el feneri görevi yapacak bir seçim sonucudur. Bu seçimlerle Türkiye siyasi tarihi 31 Mart 2024'ten sonra çok farklı bir yola girdi. 2019'da halkın bize verdiği şansı Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler olarak sonuna kadar iyi kullandığımızın göstergesidir 2024 Mart seçimleri sonuçları. İnsanların hizmet beklediğini, bu hizmetten öte insanlara dokunmanın, insanların bizim üzerimizdeki önyargıları kırmanın aslında bizi başarıya götürecek en temel unsurlar olduğunu bu seçimlerde gördük. Bugüne kadar kötü gidişatın sonudur ama yeni güzel günlerin bir başlangıcı bir işaret fişeğidir.

"İNANÇ VE ŞEVKLE SEÇİMLERE HAZIRLANACAĞIZ"

Bu duygu ve düşüncelere sadece Mersin'de değil, tüm Türkiye'de halkımızın yok olmaya yüz tutmuş umudunu yeşertmeye katkı sunan, emek eden herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı doğrultuda aynı düşüncelerle aynı stratejiyle, aynı inançla ve şevkle önümüzdeki süreçte Türkiye'deki seçimlere hazırlanacağız. Nasıl yerel iktidarda halkımızın yüzünü güldürdüysek, geçtiğimiz 5 yılda yaptığımız hizmetlerle insanları memnun, mutlu ettiysek, genel seçimlerde de başarılı olup insanları mutlu edeceğiz. Hükümet olduğumuzda Türkiye'nin temel sorunlarına getireceğimiz çözüm yollarıyla, politikalarla Türkiye'nin gelecek 10 yıllardaki inşasına katkı sunacak insanlar biz olacağız."

CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Burcu Düzen de şunları kaydetti:

"1977 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi, ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktı. Yarınlara umutla baktığımız bu seçim coşkusunu hep beraber yaşamaktayız. Yaşadığımız bu büyük mutlulukta kuşkusuz ki en büyük emek sahiplerinden biri de seçim döneminin başlangıcından sonuna kadar seçim ve sandık güvenliği için çalışan emek veren ve seçim sürecini koordine eden meslektaşlarımız oldu. Seçim başarısında seçim takviminin açıklandığı ilk günden itibaren seçim güvenliğindeki kolektif emeğin, fedakarlığın ve başarının altını mutlaka çizmemiz gerekiyor."