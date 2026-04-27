Batı Karadeniz Hemşehri Buluşması... Ekrem İmamoğlu: "Sorunların Kaynağı Olanların İktidarını Sona Erdirdiğimizde Halkın Sorunlarını Çözeceğiz"

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca "Türkiye 7 Bölge, İstanbul 7 Renk" sloganıyla düzenlediği Batı Karadeniz Hemşehri Buluşması'na gönderdiği mektupta, "Türkiye'nin çözülmeyecek sorunları yok. Sorunların kaynağı olanların iktidarını sona erdirdiğimizde halkın sorunlarını çözeceğiz" ifadelerine yer verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca "Türkiye 7 Bölge, İstanbul 7 Renk" sloganıyla Batı Karadeniz Hemşehri Buluşması düzenlendi. Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Bihlun Tamaylıgil ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Baylan, kentteki milyonlarca Batı Karadenizlinin dayanışma kültürlerini yaşatmaya devam ettiğini söyledi. Baylan, "Bugün sadece bir toplum için değil, ortak geçmişimizi hatırlamak, günümüzü konuşmak, yarını birlikte kurmak için bir aradayız. Bugün burada sadece bir hemşehrilik bağıyla değil; ortak değerlerimiz, ortak mücadelemiz ve ortak geleceğimiz için buluştuk" dedi.

Baylan, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını da okudu. İmamoğlu mesajında şunları ifade etti:

"Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Kıymetli İBB Vekilim, saygıdeğer katılımcılar, Silivri'den sizlere en sıcak selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Buluşmanızın ülkemize ve Batı Karadeniz bölgemize fayda sağlayacak çıktılar sunmasını ümit ediyorum. En yakın zamanda özgür, adil ve eşit günlerde sizlerle buluşacağımıza yürekten inanıyorum."

İmamoğlu: "Ülkemizi bu karanlığa asla teslim etmeyeceğiz"

Türkiye bugün çok zorlu süreçten geçiyor. En görünür olanı ekonomi olsa da adaletten toplumsal barışa, eğitimden sağlığa, tarımdan madenciliğe kadar her alanda büyük bir kriz içerisindeyiz. Demokrasimiz, Cumhuriyetimiz, doğamız, nehirlerimiz, ağaçlarımız, çocuklarımız, öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız güvende değil. Her açıdan büyük bir çürüme yaşıyoruz. Eşitsizlik ve adaletsizlik toplumu derinden etkiliyor. En batısından en doğusuna tüm Türkiye, yedi bölge bu büyük çöküşün acısını yaşıyor. Bu zorlu süreci ancak hep birlikte mücadele ederek, dayanışmamızı büyüterek geride bırakabiliriz. Ülkemizi bu karanlığa asla teslim etmeyeceğiz. Demokrasimize, Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Hep birlikte önce adaleti ve eşitliği yeniden tahsis edecek, sonra ülkemize barışı, huzuru, bereketi getireceğiz. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunları yok. Sorunların kaynağı olanların iktidarını sona erdirdiğimizde halkın sorunlarını çözeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu buluşmalar çözümlerin zeminini oluşturacak ve bizlere rehberlik edecektir.

"Batı Karadeniz bölgemiz çok büyük bir potansiyel taşıyor"

Batı Karadeniz bölgemiz çok büyük bir potansiyel taşıyor. Büyük doğal güzelliklerinin, zengin kültürünün, ekonomik değerlerinin yanı sıra Türkiye'nin her alanda lokomotif olan Marmara Bölgesi'nin komşusu olma avantajına sahip. Gerekli altyapı, enerji ve sanayi yatırımlarıyla Batı Karadeniz ekonomik açıdan büyük bir kalkınma yaşayabilir. Turizm alanında atılacak adımlarla yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil destinasyonları arasına girebilir. Ulaşım altyapısının iyileştirilmesi de bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına lokomotif rol oynayacaktır.

"Türkiye'yi daha aydınlık günlere hep birlikte taşıyacağız"

İktidarımızda tüm paydaşların katıldığı geniş masalarda, ortak akılla, bölge bölge tüm Türkiye'yi kalkındıracağız. Stratejik planlarımızı, yol haritalarımızı, yerel aktörlerin ve halkımızın katkılarıyla belirleyeceğiz. Türkiye'yi daha aydınlık günlere hep birlikte taşıyacağız. Önce adalet, önce hürriyet."

Özgür Karabat: "Derneklerimizi bu kente de katkı sunan bir hale getirmek gibi bir görevimiz var"

Panelde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da şunları kaydetti:

"İnsanın doğduğu topraklara ilişkin duyguları var, dinlediği türküler var, dinlediği şiirler var, sahip olduğu gelenekler var, görenekler var, düğün yapma şekilleri var, cenaze kaldırma şekilleri var. Dolayısıyla bu noktada sivil toplum kuruluşları bu ülkede elbette önemli ve değerli. Fakat gelinen noktada çok ciddi emeklerle oluşturulmuş, kimileri 30-40 yılı, 50 yılı dolan bu derneklerimizin başka bir seviyeye atlatılması, onları bu kentle bütünleşmiş, entegrasyonunu sağlamış, bu kente katkı sunan bir hale getirmek gibi bir görevimizin de olduğunu düşünüyorum."

Tamaylıgil: "Güçlü yurttaşla güvenli geleceği oluşturacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil de konuşmasına "Batı Karadeniz deyince benim gözümde canlanan coğrafyaya bakıyorum ve kurtuluş ve kuruluşun mücadelesinin başladığı noktalardan gelen değerli temsilciler ve hemşehrilerimi görüyorum. Samsun'dan başlayan ilk adımla beraber Kurtuluş mücadelesinin her aşamasında tarihe ismini yazmış, tarihe etkisini, gücünü göstermiş bir coğrafyanın temsilcilerisiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yola çıktığı yol arkadaşlarının olduğu bölgenin temsilcilerisiniz. Hepinizi ayrıca selamlarım" diyerek başladı.

Partisinin programının 2025 Kasım ayında değiştiğini aktaran Tamaylıgil, "Buradaki başlığımız 'Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye.' Yani güçlü yurttaş ve birlikte güvenli geleceği oluşturmak ve ondan sonra da hep beraber kazanmak, o kazancı da hep beraber bölüşmek, paylaşmak" dedi.

Partisinin programını anlatan Tamaylıgil, "Bu programda biz 'aktif yurttaşlık' diyoruz. Aktif yurttaşlık dediğimiz nedir? Birlikte ülkeyi yönetmek. Yerelde birlikte yönetmek, Meclis'i etkin kılarak, Meclis'in sesini arttırarak Meclis'ten birlikte yönetmek. Vatandaşın kanun teklifi verebilecek noktada bir yasal düzenleme ve parlamenter sistemle, yani tek adam kararıyla değil 86 milyonun kararıyla yönetilecek bir Türkiye'ye dönüyoruz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan da "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir devlet kurumu. Ne kadar bazıları kendilerinden ayrı görseler de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde konuşuyoruz. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu kaynaşmanın, sivil toplumun ayakta kalmasının, yöreselliğin ve çeşitliliğin korunmasında Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde sivil toplum kuruluşlarımız çok önemli bir adım atmıştır" şeklinde konuştu.

Daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcıları Bihlun Tamaylıgil ve Özgür Karabat ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Batı Karadeniz STK temsilcileri ile davetlilerin sorunlarını dinledi, CHP yönetiminin çözümlerini anlattı.