Batı Karadeniz, Marmara, İç Ege ve Batı Akdeniz'de Sağanak Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Sinop haricinde Batı Karadeniz, Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevreleri, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

MGM verilerine göre; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Marmara'nın doğusu, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel yağış beklenirken, bugün öğle saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak.

Sıcaklıkların, yurdun doğu kesimlerinde 2-5 derece azalması beklenirken, batı kesimlerinde 3-5 derece artış gösterecek.

Meteoroloji, yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.