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Gazze için grevdeler! Kudüs'te resmen hayat durdu - Son Dakika
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Gazze için grevdeler! Kudüs'te resmen hayat durdu

Dünyanın dört bir yanından STK ve aktivistlerin yaptığı "Küresel Grev" çağrısı karşılık buldu. Kudüs ve Batı Şeria'da sokaklar boş kaldı, birçok iş yeri kepenk kapattı.

11.12.2023 - 11:35,  Güncelleme: 12:57
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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "11 Aralık Küresel Gazze Grevi" dolayısıyla bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı, ulaşım ise durdu. Müslümanlar grev çağrısına uyarak kepenk kapattı, sokaklar boş kaldı.

KUDÜS'TE HAYAT DURDU

İşgal altındaki Filistin kentleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak, ablukayı kırmak ve hükümetleri harekete geçirmek için dünya çapında yapılacak küresel greve katıldı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın tüm kentlerinde ulaşım durdu, bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı. Yerel borsada greve destek kapsamında işlemler durduruldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 'Küresel Gazze Grevi'

KÜRESEL GREV ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Alimler Birliği ve dünyanın dört bir yanından STK ve aktivistler, 11 Aralık Pazartesi günü dünya çapında "StrikeForGaza (Gazze için Grev)" etiketi altında İsrail saldırılarına tepki ve Gazze'ye destek amaçlı "Küresel Grev" çağrısında bulunmuştu. Filistinli sendikalar, federasyonlar, bankalar, STK'lar ve şirketler Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel greve katılacaklarını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 'Küresel Gazze Grevi'
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 'Küresel Gazze Grevi'
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 'Küresel Gazze Grevi'
Gazze için grevdeler! Kudüs\'te resmen hayat durdu
Kaynak: AA
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